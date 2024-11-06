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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСЖ - Атлетико
ПСЖ - Атлетико: обзор матча 06 ноября 2024
ПСЖ
06.11.2024, среда, 23:00
Лига чемпионов, 4 тур
1 : 2
Завершен
Атлетико
14'
В. Заир-Эмери
18'
Н. Молина
90+3'
А. Корреа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСЖ - Атлетико
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
А. Корреа
Пас отдал
А. Гризманн
Замена
Д. Дуэ
️️️️
У. Дембеле
90'
87'
Желтая карточка
А. Корреа
78'
Замена
С. Лино
️️️️
К. Галлахер
Замена
Р. Коло Муани
️️️️
В. Заир-Эмери
73'
Замена
Л. Кан Ин
️️️️
М. Асенсио
67'
Замена
Ф. Руис
️️️️
Ж. Невеш
67'
67'
Замена
А. Корреа
️️️️
Х. Альварес
60'
Замена
Р. Рикельме
️️️️
Д. Симеоне
60'
Замена
Рейнилду
️️️️
Х. Галан
60'
Замена
Коке
️️️️
Р. Де Пауль
18'
ГОЛ! 1:1!
Н. Молина
ГОЛ! 1:0!
В. Заир-Эмери
Пас отдал
У. Дембеле
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Маркиньос
(К)
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
17
Витинья
ЦП
87
Жоау Невеш
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
10
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Атлетико
13
Ян Облак
(К)
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
28
Аксель Витсель
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
2
Йорам Заге
ПЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
14
Дезире Дуэ
АП
7
Ли Кан Ин
АП
24
Сенни Маюлу
АП
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
15
Илиас Костис
ЦЗ
36
Херонимо Спина
ЦЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
6
Коке
ЦП
42
Хави Серрано
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Доннарумма
25
Мендеш
5
Маркиньос
51
Пачо
2
Хакими
33
Заир-Эмери
17
Витинья
29
Барколя
87
Невеш
10
Дембеле
10
Асенсио
3-4-1-2
13
Облак
20
Молина
2
Лангле
22
Галан
7
Де Пауль
8
Барриос
8
Галлахер
28
Витсель
20
Симеоне
19
Альварес
7
Гризманн
87
Невеш
8
Руис
8
Руис
87
Невеш
10
Дембеле
14
Дуэ
14
Дуэ
10
Дембеле
10
Асенсио
7
Кан Ин
7
Кан Ин
10
Асенсио
33
Заир-Эмери
9
Муани
9
Муани
33
Заир-Эмери
22
Галан
17
Рейнилду
17
Рейнилду
22
Галан
7
Де Пауль
6
Коке
6
Коке
7
Де Пауль
8
Галлахер
16
Лино
16
Лино
8
Галлахер
19
Альварес
10
Корреа
10
Корреа
19
Альварес
20
Симеоне
17
Рикельме
17
Рикельме
20
Симеоне
Остались в запасе
ПСЖ
Атлетико
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
2
Йорам Заге
ПЗ
24
Сенни Маюлу
АП
Главный тренер
Луис Энрике
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
15
Илиас Костис
ЦЗ
36
Херонимо Спина
ЦЗ
42
Хави Серрано
ЦП
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
2
Йорам Заге
ПЗ
24
Сенни Маюлу
АП
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
15
Илиас Костис
ЦЗ
36
Херонимо Спина
ЦЗ
42
Хави Серрано
ЦП
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча ПСЖ - Атлетико
1
Всего ударов по воротам
22
4
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
6
0
Нарушения
9
11
Офсайды
2
1
Количество передач
872
348
Сейвы
1
8
Точность передач %
91
73
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
14
3
Удары из-за пределов штрафной
8
1
xG (ожидаемые голы)
1.89
0.48
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 13 тур
Тулуза
- : -
04.12.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
2 : 0
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Атлетико
Испания. Примера, 23 тур
Барселона
- : -
02.12.2026
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
2 : 3
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Парк де Пренс
Новости команд
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