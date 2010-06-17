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Судьи
Главный судья:
Франк Де Блекере (Оденарде)
Помощники:
Херманс Петер, Вроманс Вальтер (оба - Бельгия)

Аргентина - Южная Корея

17.06.2010, Четверг, 15:30 мск Йоханнесбург, стадион Соккер Сити Трансляция: "Россия 2" 15:25 (прямая) Чемпионат мира, 2 тур Аргентина - Южная Корея
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аргентина 3 3 0 0 7:1 +6 9
2. Южная Корея 3 1 1 1 5:6 -1 4
3. Греция 3 1 0 2 2:5 -3 3
4. Нигерия 3 0 1 2 3:5 -2 1
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