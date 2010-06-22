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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Франция - ЮАР
Франция - ЮАР: обзор матча 22 июня 2010
Франция
22.06.2010, вторник, 18:00
Чемпионат мира, группа A, 3 тур
1 : 2
Завершен
ЮАР
70'
Ф. Малуда
20'
Б. Кумало
37'
К. Мфела
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Франция - ЮАР
Замена
С. Гову
️️️️
А. Диарра
Замена
Т. Модисе
️️️️
Т. Кубони
Желтая карточка
А. Диаби
ГОЛ! 1:2!
Ф. Малуда
Пас отдал
Ф. Рибери
Замена
С. Номвете
️️️️
Б. Паркер
Замена
С. Гакса
️️️️
А. Нгонгка
Замена
Т. Анри
️️️️
Д. Сиссе
Травма
А. Нгонгка
Замена
Ф. Малуда
️️️️
А. Жиньяк
ГОЛ! 0:2!
К. Мфела
Пас отдал
Б. Паркер
Красная карточка
Й. Гуркюфф
20'
ГОЛ! 0:1!
Б. Кумало
Пас отдал
С. Чабалала
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
1
Уго Льорис
ВР
22
Гаэль Клиши
ЛЗ
17
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
5
Вильям Галлас
ЦЗ
19
Бакари Санья
ПЗ
19
Абу Диаби
ЦП
18
Алу Диарра
(К)
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
АП
7
Франк Рибери
ЛФ
9
Джибриль Сиссе
ЦФ
10
Андре-Пьер Жиньяк
РФ
Главный тренер
Раймон Доменек
ЮАР
1
Мониб Джозефс
ВР
3
Тсепо Масилела
ЛЗ
14
Бонгани Кумало
ЦЗ
4
Аарон Мокоена
(К)
ЦЗ
6
Анеле Нгонгка
ПЗ
8
Сифиве Чабалала
ЛП
6
МакБет Сибайя
ЦП
23
Тандуисе Кубони
ЦП
10
Стивен Пиенаар
ПП
17
Бернард Паркер
ЦФ
9
Катлего Мфела
ЦФ
Главный тренер
Карлос Паррейра
Франция
16
Стив Манданда
ВР
3
Патрис Эвра
ЛЗ
3
Эрик Абидаль
ЛЗ
6
Марк Планюс
ЦЗ
13
Антони Ревейер
ПЗ
15
Флоран Малуда
ЛВ
8
Матье Вальбуэна
АП
12
Тьерри Анри
ЛФ
10
Сидней Гову
ЦФ
ЮАР
22
Шуаиб Уолтерс
ВР
15
Лукас Твала
ЛЗ
21
Сиябонга Сангвени
ЦЗ
14
Мэттью Бут
ЦЗ
2
Сибонисо Гакса
ПЗ
11
Теко Модисе
ЛП
19
Сюрпрайс Морири
ЦП
7
Лэнс Дэвидс
ЦП
12
Ренеилве Летшолоньяне
АП
18
Сиябонга Номвете
ЦФ
4-2-1-3
1
Льорис
22
Клиши
17
Скиллачи
5
Галлас
19
Санья
19
Диаби
18
Диарра
8
Гуркюфф
7
Рибери
9
Сиссе
10
Жиньяк
4-4-2
1
Джозефс
6
Нгонгка
14
Кумало
4
Мокоена
3
Масилела
10
Пиенаар
6
Сибайя
23
Кубони
8
Чабалала
9
Мфела
17
Паркер
10
Жиньяк
15
Малуда
15
Малуда
10
Жиньяк
9
Сиссе
12
Анри
12
Анри
9
Сиссе
18
Диарра
10
Гову
10
Гову
18
Диарра
17
Паркер
18
Номвете
18
Номвете
17
Паркер
6
Нгонгка
2
Гакса
2
Гакса
6
Нгонгка
23
Кубони
11
Модисе
11
Модисе
23
Кубони
Остались в запасе
Франция
ЮАР
16
Стив Манданда
ВР
3
Патрис Эвра
ЛЗ
3
Эрик Абидаль
ЛЗ
6
Марк Планюс
ЦЗ
13
Антони Ревейер
ПЗ
8
Матье Вальбуэна
АП
Главный тренер
Раймон Доменек
22
Шуаиб Уолтерс
ВР
21
Сиябонга Сангвени
ЦЗ
19
Сюрпрайс Морири
ЦП
14
Мэттью Бут
ЦЗ
7
Лэнс Дэвидс
ЦП
15
Лукас Твала
ЛЗ
12
Ренеилве Летшолоньяне
АП
Главный тренер
Карлос Паррейра
Остались в запасе
16
Стив Манданда
ВР
3
Патрис Эвра
ЛЗ
3
Эрик Абидаль
ЛЗ
6
Марк Планюс
ЦЗ
13
Антони Ревейер
ПЗ
8
Матье Вальбуэна
АП
Остались в запасе
22
Шуаиб Уолтерс
ВР
21
Сиябонга Сангвени
ЦЗ
19
Сюрпрайс Морири
ЦП
14
Мэттью Бут
ЦЗ
7
Лэнс Дэвидс
ЦП
15
Лукас Твала
ЛЗ
12
Ренеилве Летшолоньяне
АП
Главный тренер
Раймон Доменек
Главный тренер
Карлос Паррейра
Статистика матча Франция - ЮАР
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Франция
Лига наций, 5 тур
Италия
- : -
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Чемпионат мира, Матч за 3-е место
Франция
4 : 6
19.07.2026
Англия
ЮАР
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/16 финала
ЮАР
0 : 1
28.06.2026
Канада
Чемпионат мира, 3 тур
ЮАР
1 : 0
25.06.2026
Южная Корея
Чемпионат мира, 2 тур
Чехия
1 : 1
18.06.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1 тур
Мексика
2 : 0
11.06.2026
ЮАР
Информация о матче
Помощники судьи:
Абраам Гонсалес
Умберто Клавихо (оба - Колумбия)
Стадион:
Фри Стейт
Где смотреть матч:
"Россия-2" 17:25 (прямая трансляция)
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