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Судьи
Главный судья:
Халиль Аль-Гамди (Саудовская Аравия)
Помощники:
Камранифар Хассан (Иран), Аль-Марзуки Салех Мохамед (ОАЭ)

Франция - Мексика

17.06.2010, Четверг, 22:30 мск Полкован, стадион Петер Мокаба Трансляция: "Россия 1" 22:25 (прямая) Чемпионат мира, 2 тур Франция - Мексика
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Уругвай 3 2 1 0 4:0 +4 7
2. Мексика 3 1 1 1 3:2 +1 4
3. ЮАР 3 1 1 1 3:5 -2 4
4. Франция 3 0 1 2 1:4 -3 1
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