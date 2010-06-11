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Судьи
Главный судья:
Юити Нисимура (Токио)
Помощники:
Тору Сагара (Япония), Джон Хэ Сан (Корея)

Уругвай - Франция

11.06.2010, Пятница, 22:30 мск Кейптаун, стадион Грин Пойнт Трансляция: "Россия 1" 22:25 (прямая) Чемпионат мира, 1 тур Уругвай - Франция
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Уругвай 3 2 1 0 4:0 +4 7
2. Мексика 3 1 1 1 3:2 +1 4
3. ЮАР 3 1 1 1 3:5 -2 4
4. Франция 3 0 1 2 1:4 -3 1
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