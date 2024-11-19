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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Киргизия - Иран
Киргизия - Иран: обзор матча 19 ноября 2024
Киргизия
19.11.2024, вторник, 17:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа A, 6 тур
2 : 3
Завершен
Иран
51'
Ж. Кожо
64'
Ж. Кожо (П)
12'
М. Тареми
33'
С. Ардани
76'
С. Азмун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Киргизия - Иран
90'
+3
Замена
А. Хоссейнзаде
️️️️
С. Азмун
76'
ГОЛ! 2:3!
С. Азмун
Пас отдал
М. Мохаммади
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Ж. Кожо
64'
63'
Замена
М. Гайеди
️️️️
А. Голизаде
63'
Замена
М. Горбани
️️️️
С. Мохаммад Карими
63'
Замена
Р. Чешми
️️️️
С. Эзатолахи
63'
Замена
О. Нурафкан
️️️️
С. Ардани
ГОЛ! 1:2!
Ж. Кожо
51'
45'
+2
Желтая карточка
С. Эзатолахи
33'
ГОЛ! 0:2!
С. Ардани
Пас отдал
С. Азмун
Желтая карточка
А. Шукуров
23'
12'
ГОЛ! 0:1!
М. Тареми
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Киргизия
1
Эржан Токотаев
ВР
14
Александр Мищенко
ЛЗ
5
Arslan Bekberdinov
ЦЗ
3
Тамирлан Козубаев
(К)
ЦЗ
10
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
8
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
12
Одилжон Абдурахманов
ЦП
19
Ермек Кенжебаев
ЦП
22
Алимардон Шукуров
АП
21
Кай Мерк
ЦФ
7
Жоэль Кожо
ЦФ
Главный тренер
Максим Лисицын
Иран
1
Алиреза Бейранванд
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
19
Али Немати
ЦЗ
13
Оссейн Канаани
ЦЗ
2
Салех Ардани
ПЗ
17
Сейед Мохаммад Карими
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
11
Али Голизаде
ПВ
29
Мохаммад Мохеби
ПВ
9
Мехди Тареми
(К)
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Амир Галенои
Киргизия
16
Марсель Исламкулов
ВР
13
Султан Чомоев
ВР
4
S. Datsiev
ЦЗ
17
Ulanbek Sulaymanov
ЦЗ
9
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
18
Nursultan Toktonaliev
ЦП
20
Nurlan Sarykbaev
ЦП
23
Эрбол Атабаев
ЦП
8
Murolimzhon Akhmedov
ЦП
6
Bektur Amangeldiev
ЦП
11
Кими Мерк
АП
37
Maksat Alygulov
ЦФ
Иран
12
Паям Ниазманд
ВР
22
Mohammadreza Akhbari
ВР
21
Омид Нурафкан
ЛЗ
15
Рузбех Чешми
ЦЗ
4
Мохаммад Амин Хазбави
ЦЗ
10
Мехди Гайеди
ЛВ
16
Мохаммад Горбани
ОП
18
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
18
Амирхоссейн Хоссейнзаде
АП
17
Ария Юсефи
ПВ
20
Шахрияр Моганлу
ЦФ
7
Саид Сахархизан
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Токотаев
14
Мищенко
3
Козубаев
5
8
Зарыпбеков
12
Абдурахманов
19
Кенжебаев
10
Алыкулов
22
Шукуров
7
Кожо
21
Мерк
4-2-2-2
1
Бейранванд
2
Ардани
19
Немати
13
Канаани
5
Мохаммади
17
Карими
6
Эзатолахи
29
Мохеби
11
Голизаде
20
Азмун
9
Тареми
2
Ардани
21
Нурафкан
21
Нурафкан
2
Ардани
6
Эзатолахи
15
Чешми
15
Чешми
6
Эзатолахи
17
Карими
16
Горбани
16
Горбани
17
Карими
20
Азмун
18
Хоссейнзаде
18
Хоссейнзаде
20
Азмун
11
Голизаде
10
Гайеди
10
Гайеди
11
Голизаде
Остались в запасе
Киргизия
Иран
16
Марсель Исламкулов
ВР
13
Султан Чомоев
ВР
4
S. Datsiev
ЦЗ
17
Ulanbek Sulaymanov
ЦЗ
18
Nursultan Toktonaliev
ЦП
20
Nurlan Sarykbaev
ЦП
23
Эрбол Атабаев
ЦП
8
Murolimzhon Akhmedov
ЦП
6
Bektur Amangeldiev
ЦП
11
Кими Мерк
АП
9
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
37
Maksat Alygulov
ЦФ
Главный тренер
Максим Лисицын
12
Паям Ниазманд
ВР
22
Mohammadreza Akhbari
ВР
4
Мохаммад Амин Хазбави
ЦЗ
18
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
17
Ария Юсефи
ПВ
20
Шахрияр Моганлу
ЦФ
7
Саид Сахархизан
ЦФ
Главный тренер
Амир Галенои
Остались в запасе
16
Марсель Исламкулов
ВР
13
Султан Чомоев
ВР
4
S. Datsiev
ЦЗ
17
Ulanbek Sulaymanov
ЦЗ
18
Nursultan Toktonaliev
ЦП
20
Nurlan Sarykbaev
ЦП
23
Эрбол Атабаев
ЦП
8
Murolimzhon Akhmedov
ЦП
6
Bektur Amangeldiev
ЦП
11
Кими Мерк
АП
9
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
37
Maksat Alygulov
ЦФ
Остались в запасе
12
Паям Ниазманд
ВР
22
Mohammadreza Akhbari
ВР
4
Мохаммад Амин Хазбави
ЦЗ
18
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
17
Ария Юсефи
ПВ
20
Шахрияр Моганлу
ЦФ
7
Саид Сахархизан
ЦФ
Главный тренер
Максим Лисицын
Главный тренер
Амир Галенои
Статистика матча Киргизия - Иран
1
1
Всего ударов по воротам
8
14
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
8
13
Офсайды
2
1
Количество передач
358
570
Сейвы
2
1
Точность передач %
77
85
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
4
8
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Матчи команд
Киргизия
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Киргизия
- : -
23.12.2027
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
2 : 1
17.11.2026
Вьетнам
Товарищеские матчи. Сборные
Китайский Тайбэй
0 : 3
14.11.2026
Киргизия
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
3 : 1
04.10.2026
Ливан
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
5 : 0
28.09.2026
Мальдивы
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
0 : 0
09.06.2026
Палестина
Иран
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Иран
- : -
23.12.2027
Китай
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
1 : 1
17.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
0 : 2
14.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
3 : 1
24.09.2026
Иран
Чемпионат мира, 3 тур
Египет
1 : 1
27.06.2026
Иран
Информация о матче
Главный судья:
Нин Ма
(Цзянсу)
Стадион:
им. Долона Омурзакова
Посещаемость:
10021 из 20000 зрителей (50%)
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