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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Саудовская Аравия - Индонезия
Саудовская Аравия - Индонезия: обзор матча 05 сентября 2024
Саудовская Аравия
05.09.2024, четверг, 21:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа C, 1 тур
1 : 1
Завершен
Индонезия
45+3'
М. Фахз Аль-Джувейр
19'
Р. Оратмангоен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саудовская Аравия - Индонезия
Желтая карточка
М. Канно
90'
+8
89'
Желтая карточка
М. Пас
Замена
Ф. аль-Муваллад
️️️️
С. Аль-Давсари
89'
Желтая карточка
С. Аль-Ганнам
85'
80'
Замена
Э. Маулана Викри
️️️️
И. Йеннер
Пенальти не реализован!
С. Аль-Давсари
79'
68'
Замена
А. Мангкуалам
️️️️
С. Уолш
59'
Замена
М. Фердинан
️️️️
Т. Хайе
58'
Замена
Ш. Паттинама
️️️️
Витан
Замена
Ф. Аль-Бурайкан
️️️️
А. Радиф
58'
Замена
А. Гариб
️️️️
А. аль-Хаибари
46'
ГОЛ! 1:1!
М. Фахз Аль-Джувейр
Пас отдал
М. Канно
45'
+3
Замена
С. Абдулхамид
️️️️
М. Аль-Харби
33'
23'
Желтая карточка
К. Вердонк
19'
ГОЛ! 0:1!
Р. Оратмангоен
Пас отдал
Витан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саудовская Аравия
21
Мохаммед аль-Уваис
ВР
5
Хассан Тамбакти
ЦЗ
24
Мотеб Аль-Харби
ЦЗ
3
Али Ладжами
ЦЗ
5
Али аль-Булеахи
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
10
Салем Аль-Давсари
(К)
ЛВ
7
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
15
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
23
Мохамед Канно
ЦП
20
Абдулла Радиф
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Индонезия
12
Мартен Пас
ВР
22
Натан Тджо-А-Он
ЛЗ
3
Джей Идзес
(К)
ЦЗ
17
Кельвин Вердонк
ЦЗ
5
Ризки Ридхо
ЦЗ
6
Сэнди Уолш
ПЗ
9
Рафаэль Струйк
ЛВ
18
Ивар Йеннер
ЦП
19
Том Хайе
ЦП
8
Витан
ПВ
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
Главный тренер
Син Тхэ Ен
Саудовская Аравия
22
Ахмед Аль-Кассар
ВР
22
Рагед Наджар
ВР
14
Хасан Кадеш
ЛЗ
3
Авн Аль-Салули
ЦЗ
12
Сауд Абдулхамид
ПЗ
18
Абдулрахман Гариб
ЛВ
10
Али Мухтар
ОП
10
Файсал Аль-Гамди
ОП
6
Аббас Аль-Хассан
ОП
19
Фахад аль-Муваллад
ПВ
9
Фирас Аль-Бурайкан
ЦФ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Индонезия
12
Эрнандо Ари
ВР
25
Надео Аргавината
ВР
12
Пратама Архан
ЛЗ
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
19
Мухаммад Ферарри
ЦЗ
13
Вахью Прасетьо
ЦЗ
14
Аснави Мангкуалам
ПЗ
15
Рики Камбуая
АП
7
Марселино Фердинан
АП
10
Эги Маулана Викри
ПВ
10
Хокки Карака
ЦФ
7
Ramadhan Sananta
ЦФ
3-2-3-1-1
21
аль-Уваис
24
Аль-Харби
3
Ладжами
5
аль-Булеахи
5
Тамбакти
2
Аль-Ганнам
7
Аль-Джувейр
15
аль-Хаибари
23
Канно
10
Аль-Давсари
20
Радиф
3-2-2-3
12
Пас
3
Идзес
17
Вердонк
5
Ридхо
6
Уолш
22
Тджо-А-Он
18
Йеннер
19
Хайе
11
Оратмангоен
8
Витан
9
Струйк
24
Аль-Харби
12
Абдулхамид
12
Абдулхамид
24
Аль-Харби
15
аль-Хаибари
18
Гариб
18
Гариб
15
аль-Хаибари
10
Аль-Давсари
19
аль-Муваллад
19
аль-Муваллад
10
Аль-Давсари
20
Радиф
9
Аль-Бурайкан
9
Аль-Бурайкан
20
Радиф
8
Витан
20
Паттинама
20
Паттинама
8
Витан
6
Уолш
14
Мангкуалам
14
Мангкуалам
6
Уолш
19
Хайе
7
Фердинан
7
Фердинан
19
Хайе
18
Йеннер
10
Маулана Викри
10
Маулана Викри
18
Йеннер
Остались в запасе
Саудовская Аравия
Индонезия
22
Ахмед Аль-Кассар
ВР
22
Рагед Наджар
ВР
14
Хасан Кадеш
ЛЗ
3
Авн Аль-Салули
ЦЗ
10
Али Мухтар
ОП
10
Файсал Аль-Гамди
ОП
6
Аббас Аль-Хассан
ОП
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
12
Эрнандо Ари
ВР
25
Надео Аргавината
ВР
12
Пратама Архан
ЛЗ
19
Мухаммад Ферарри
ЦЗ
13
Вахью Прасетьо
ЦЗ
15
Рики Камбуая
АП
10
Хокки Карака
ЦФ
7
Ramadhan Sananta
ЦФ
Главный тренер
Син Тхэ Ен
Остались в запасе
22
Ахмед Аль-Кассар
ВР
22
Рагед Наджар
ВР
14
Хасан Кадеш
ЛЗ
3
Авн Аль-Салули
ЦЗ
10
Али Мухтар
ОП
10
Файсал Аль-Гамди
ОП
6
Аббас Аль-Хассан
ОП
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Остались в запасе
12
Эрнандо Ари
ВР
25
Надео Аргавината
ВР
12
Пратама Архан
ЛЗ
19
Мухаммад Ферарри
ЦЗ
13
Вахью Прасетьо
ЦЗ
15
Рики Камбуая
АП
10
Хокки Карака
ЦФ
7
Ramadhan Sananta
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Син Тхэ Ен
Статистика матча Саудовская Аравия - Индонезия
2
2
Всего ударов по воротам
18
7
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
1
Нарушения
6
15
Офсайды
4
2
Количество передач
593
313
Сейвы
1
3
Точность передач %
85
73
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Матчи команд
Саудовская Аравия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Саудовская Аравия
- : -
23.12.2027
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
1 : 2
17.11.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Чемпионат мира, 3 тур
Кабо-Верде
0 : 0
27.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 2 тур
Испания
4 : 0
21.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 1 тур
Саудовская Аравия
1 : 1
16.06.2026
Уругвай
Индонезия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Япония
- : -
23.12.2027
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
13.11.2026
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
1 : 0
09.06.2026
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
3 : 0
05.06.2026
Оман
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
0 : 1
30.03.2026
Болгария
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 2 тур
Ирак
1 : 0
11.10.2025
Индонезия
Информация о матче
Главный судья:
Адам Махадме
Стадион:
Кинг Абдулла Спортс Сити
Посещаемость:
42385 из 62241 зрителей (68%)
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