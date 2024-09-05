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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Иран - Киргизия
Иран - Киргизия: обзор матча 05 сентября 2024
Иран
05.09.2024, четверг, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа A, 1 тур
1 : 0
Завершен
Киргизия
34'
М. Тареми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Иран - Киргизия
Замена
Ш. Моганлу
️️️️
С. Азмун
81'
Замена
С. Ардани
️️️️
А. Юсефи
81'
79'
Замена
M. Akhmedov
️️️️
К. Жыргалбек уулу
Замена
С. Эзатолахи
️️️️
С. Годдос
67'
Замена
М. Тораби
️️️️
М. Гайеди
60'
Замена
А. Джаханбакш
️️️️
А. Голизаде
60'
ГОЛ! 1:0!
М. Тареми
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Иран
1
Алиреза Бейранванд
ВР
21
Омид Нурафкан
ЛЗ
17
Ария Юсефи
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
4
Шоджа Хализаде
ЦЗ
4
Мохаммад Амин Хазбави
ЦЗ
10
Мехди Гайеди
ЛВ
14
Саман Годдос
АП
11
Али Голизаде
ПВ
9
Мехди Тареми
(К)
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Амир Галенои
Киргизия
1
Эржан Токотаев
ВР
2
Валерий Кичин
(К)
ЛЗ
14
Александр Мищенко
ЛЗ
3
Тамирлан Козубаев
ЦЗ
6
Кристиан Браузман
ПЗ
18
Кайрат Жыргалбек уулу
ПЗ
10
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
8
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
12
Одилжон Абдурахманов
ЦП
22
Алимардон Шукуров
АП
7
Жоэль Кожо
ЦФ
Главный тренер
Максим Лисицын
Иран
12
Паям Ниазманд
ВР
22
Хоссейн Хоссейни
ВР
18
Аболфазль Жалали
ЛЗ
13
Оссейн Канаани
ЦЗ
2
Салех Ардани
ЦЗ
16
Мохаммад Горбани
ОП
17
Сейед Мохаммад Карими
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
16
Мехди Тораби
ЦП
7
Алиреза Джаханбакш
ПВ
8
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
20
Шахрияр Моганлу
ЦФ
Киргизия
13
Султан Чомоев
ВР
13
Artem Priadkin
ВР
17
Суюнтбек Мамыралиев
ЛЗ
5
Arslan Bekberdinov
ЦЗ
4
S. Datsiev
ЦЗ
23
Эрбол Атабаев
ЦП
19
Ермек Кенжебаев
ЦП
8
Murolimzhon Akhmedov
ЦП
20
Nurbol Baktybekov
ЦП
11
Кими Мерк
АП
9
Эрнист Батырканов
ЦФ
21
Кай Мерк
ЦФ
3-2-3-2
1
Бейранванд
5
Мохаммади
4
Хализаде
4
Хазбави
21
Нурафкан
17
Юсефи
10
Гайеди
14
Годдос
11
Голизаде
20
Азмун
9
Тареми
3-3-1-2-1
1
Токотаев
6
Браузман
2
Кичин
3
Козубаев
18
Жыргалбек уулу
8
Зарыпбеков
14
Мищенко
12
Абдурахманов
22
Шукуров
10
Алыкулов
7
Кожо
17
Юсефи
2
Ардани
2
Ардани
17
Юсефи
14
Годдос
6
Эзатолахи
6
Эзатолахи
14
Годдос
10
Гайеди
16
Тораби
16
Тораби
10
Гайеди
11
Голизаде
7
Джаханбакш
7
Джаханбакш
11
Голизаде
20
Азмун
20
Моганлу
20
Моганлу
20
Азмун
18
Жыргалбек уулу
8
8
18
Жыргалбек уулу
Остались в запасе
Иран
Киргизия
12
Паям Ниазманд
ВР
22
Хоссейн Хоссейни
ВР
18
Аболфазль Жалали
ЛЗ
13
Оссейн Канаани
ЦЗ
16
Мохаммад Горбани
ОП
17
Сейед Мохаммад Карими
ЦП
8
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
Главный тренер
Амир Галенои
13
Султан Чомоев
ВР
13
Artem Priadkin
ВР
17
Суюнтбек Мамыралиев
ЛЗ
5
Arslan Bekberdinov
ЦЗ
4
S. Datsiev
ЦЗ
23
Эрбол Атабаев
ЦП
19
Ермек Кенжебаев
ЦП
20
Nurbol Baktybekov
ЦП
11
Кими Мерк
АП
9
Эрнист Батырканов
ЦФ
21
Кай Мерк
ЦФ
Главный тренер
Максим Лисицын
Остались в запасе
12
Паям Ниазманд
ВР
22
Хоссейн Хоссейни
ВР
18
Аболфазль Жалали
ЛЗ
13
Оссейн Канаани
ЦЗ
16
Мохаммад Горбани
ОП
17
Сейед Мохаммад Карими
ЦП
8
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
Остались в запасе
13
Султан Чомоев
ВР
13
Artem Priadkin
ВР
17
Суюнтбек Мамыралиев
ЛЗ
5
Arslan Bekberdinov
ЦЗ
4
S. Datsiev
ЦЗ
23
Эрбол Атабаев
ЦП
19
Ермек Кенжебаев
ЦП
20
Nurbol Baktybekov
ЦП
11
Кими Мерк
АП
9
Эрнист Батырканов
ЦФ
21
Кай Мерк
ЦФ
Главный тренер
Амир Галенои
Главный тренер
Максим Лисицын
Статистика матча Иран - Киргизия
Всего ударов по воротам
20
7
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
3
3
Нарушения
5
10
Офсайды
4
0
Количество передач
621
299
Сейвы
6
2
Точность передач %
86
69
Удары мимо ворот
10
1
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
7
2
Удары из-за пределов штрафной
13
5
Матчи команд
Иран
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Иран
- : -
23.12.2027
Китай
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
1 : 1
17.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
0 : 2
14.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
3 : 1
24.09.2026
Иран
Чемпионат мира, 3 тур
Египет
1 : 1
27.06.2026
Иран
Киргизия
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Киргизия
- : -
23.12.2027
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
2 : 1
17.11.2026
Вьетнам
Товарищеские матчи. Сборные
Китайский Тайбэй
0 : 3
14.11.2026
Киргизия
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
3 : 1
04.10.2026
Ливан
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
5 : 0
28.09.2026
Мальдивы
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
0 : 0
09.06.2026
Палестина
Информация о матче
Главный судья:
Юсуке Араки
(Токио)
Стадион:
Фуладшахр
Посещаемость:
12077 из 20000 зрителей (60%)
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