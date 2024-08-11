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Расписание матчей
Северная Ирландия. Премьершип
Клифтонвилл - Портадаун
Клифтонвилл - Портадаун: обзор матча 11 августа 2024
Клифтонвилл
11.08.2024, воскресенье, 17:00
Северная Ирландия. Премьершип, 1 тур
1 : 0
Завершен
Портадаун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Клифтонвилл - Портадаун
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Клифтонвилл
Северная Ирландия. Премьершип, 19 тур
Клифтонвилл
- : -
05.12.2026
Бангор
Северная Ирландия. Премьершип, 18 тур
Баллимина Юнайтед
2 : 1
28.11.2026
Клифтонвилл
Северная Ирландия. Премьершип, 17 тур
Клифтонвилл
3 : 2
20.11.2026
Гленторан
Северная Ирландия. Премьершип, 16 тур
Лимавади Юнайтед
2 : 1
13.11.2026
Клифтонвилл
Северная Ирландия. Премьершип, 15 тур
Клифтонвилл
4 : 2
06.11.2026
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 14 тур
Клифтонвилл
7 : 1
31.10.2026
Каррик Рейнджерс
Портадаун
Северная Ирландия. Премьершип, 19 тур
Портадаун
- : -
05.12.2026
Крузейдерс
Северная Ирландия. Премьершип, 18 тур
Лимавади Юнайтед
2 : 0
28.11.2026
Портадаун
Северная Ирландия. Премьершип, 17 тур
Портадаун
0 : 2
21.11.2026
Бангор
Северная Ирландия. Премьершип, 16 тур
Колрейн
3 : 0
13.11.2026
Портадаун
Северная Ирландия. Премьершип, 15 тур
Портадаун
1 : 1
07.11.2026
Баллимина Юнайтед
Северная Ирландия. Премьершип, 14 тур
Ларн
1 : 0
30.10.2026
Портадаун
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Клифтонвилл
Портадаун
Нападающий старейшего клуба Ирландии получил 4 месяца тюрьмы за фотографию 16-летней девочки перед сексом
2019.01.12 15:39
5
Лига Европы. АЕК обыграл «Клифтонвилл» и вышел на «Спартак»
2016.07.21 21:51
24
«Спартак» отправится на первый матч Лиги Европы из Германии
2016.07.15 20:57
12
Аленичев: «Спартак» должен проходить в следующий раунд Лиги Европы»
2016.07.15 16:26
5
Мостовой: «Спартак» легко пройдет в следующий раунд Лиги Европы»
2016.07.15 15:14
4
Нападающий старейшего клуба Ирландии получил 4 месяца тюрьмы за фотографию 16-летней девочки перед сексом
2019.01.12 15:39
5
Лига Европы. АЕК обыграл «Клифтонвилл» и вышел на «Спартак»
2016.07.21 21:51
24
«Спартак» отправится на первый матч Лиги Европы из Германии
2016.07.15 20:57
12
Аленичев: «Спартак» должен проходить в следующий раунд Лиги Европы»
2016.07.15 16:26
5
Мостовой: «Спартак» легко пройдет в следующий раунд Лиги Европы»
2016.07.15 15:14
4
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