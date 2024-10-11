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Расписание матчей
Лига наций
Венгрия - Нидерланды
Венгрия - Нидерланды: обзор матча 11 октября 2024
Венгрия
11.10.2024, пятница, 21:45
Лига наций, группа A3, 3 тур
1 : 1
Завершен
Нидерланды
32'
Р. Салаи
83'
Д. Дюмфрис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Венгрия - Нидерланды
90'
Замена
Й. Хато
️️️️
К. Гакпо
Замена
D. Gera
️️️️
Б. Болла
89'
83'
ГОЛ! 1:1!
Д. Дюмфрис
Пас отдал
К. Гакпо
81'
Замена
М. де Лигт
️️️️
Х. Симонс
79'
Вторая желтая
В. ван Дейк
Замена
️️️️
Б. Варга
78'
Желтая карточка
А. Фиола
77'
77'
Желтая карточка
В. ван Дейк
77'
Замена
Г. Тил
️️️️
К. Тимбер
77'
Замена
Б. Бробби
️️️️
Д. Зиркзее
77'
Замена
Д. Мален
️️️️
С. де Врей
Замена
К. Шобот
️️️️
Р. Салаи
64'
Замена
Э. Ботка
️️️️
М. Дардаи
46'
ГОЛ! 1:0!
Р. Салаи
Пас отдал
Ж. Надь
32'
Желтая карточка
Б. Варга
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венгрия
1
Денеш Дибус
ВР
5
Аттила Фиола
ЦЗ
6
Вилли Орбан
ЦЗ
15
Мартон Дардаи
ЦЗ
14
Бендегуз Болла
ЦЗ
8
Тамаш Никичер
ЦП
13
Андраш Шафер
ЦП
8
Адам Надь
ЦП
10
Доминик Собослаи
(К)
АП
20
Роланд Салаи
ПВ
19
Бернабеш Варга
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Нидерланды
1
Барт Вербрюгген
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К)
ЦЗ
15
Мики ван де Вен
ЦЗ
11
Коди Гакпо
ЛВ
8
Райан Гравенберх
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
5
Кинтен Тимбер
ЦП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
7
Хави Симонс
ПВ
9
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Венгрия
22
Петер Саппанош
ВР
18
Жолт Надь
ЦЗ
6
Корнель Сюч
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
9
Саболч Шен
ЛВ
1
Балаж Тот
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
13
Михалы Ката
ЦП
23
Кевин Шобот
ПВ
11
Dániel Gera
ЦФ
15
Пал Дардаи
ЦФ
9
Мартин Адам
ЦФ
Нидерланды
13
Ник Олий
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
3
Ян Матсен
ЛЗ
3
Йоррел Хато
ЦЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
2
Жереми Фримпонг
ПЗ
7
Джастин Клюйверт
ЛВ
12
Матс Виффер
ЦП
16
Гус Тил
АП
18
Дониелл Мален
ЦФ
19
Брайан Бробби
ЦФ
4-3-2-1
1
Дибус
5
Фиола
15
Дардаи
14
Болла
6
Орбан
8
Никичер
13
Шафер
8
Надь
10
Собослаи
20
Салаи
19
Варга
3-4-2-1
1
Вербрюгген
6
де Врей
4
ван Дейк
15
ван де Вен
22
Дюмфрис
14
Рейндерс
5
Тимбер
8
Гравенберх
7
Симонс
11
Гакпо
9
Зиркзее
15
Дардаи
21
Ботка
21
Ботка
15
Дардаи
20
Салаи
23
Шобот
23
Шобот
20
Салаи
14
Болла
11
11
14
Болла
11
Гакпо
3
Хато
3
Хато
11
Гакпо
7
Симонс
6
де Лигт
6
де Лигт
7
Симонс
5
Тимбер
16
Тил
16
Тил
5
Тимбер
6
де Врей
18
Мален
18
Мален
6
де Врей
9
Зиркзее
19
Бробби
19
Бробби
9
Зиркзее
Остались в запасе
Венгрия
Нидерланды
22
Петер Саппанош
ВР
18
Жолт Надь
ЦЗ
6
Корнель Сюч
ЦЗ
1
Балаж Тот
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
13
Михалы Ката
ЦП
9
Саболч Шен
ЛВ
15
Пал Дардаи
ЦФ
9
Мартин Адам
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
13
Ник Олий
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
3
Ян Матсен
ЛЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
2
Жереми Фримпонг
ПЗ
12
Матс Виффер
ЦП
7
Джастин Клюйверт
ЛВ
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
22
Петер Саппанош
ВР
18
Жолт Надь
ЦЗ
6
Корнель Сюч
ЦЗ
1
Балаж Тот
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
13
Михалы Ката
ЦП
9
Саболч Шен
ЛВ
15
Пал Дардаи
ЦФ
9
Мартин Адам
ЦФ
Остались в запасе
13
Ник Олий
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
3
Ян Матсен
ЛЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
2
Жереми Фримпонг
ПЗ
12
Матс Виффер
ЦП
7
Джастин Клюйверт
ЛВ
Главный тренер
Марко Росси
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Венгрия - Нидерланды
2
1
1
Всего ударов по воротам
5
16
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
26
74
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
19
8
Офсайды
1
3
Количество передач
249
702
Сейвы
3
0
Точность передач %
69
89
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
2
10
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Матчи команд
Венгрия
Лига наций, Финал
Венгрия
- : -
25.03.2027
Сербия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Нидерланды
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Информация о матче
Главный судья:
Lukas Fahndrich, Switzerland
Стадион:
Пушкаш Арена
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