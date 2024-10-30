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Расписание матчей
Боливия. Примера
Олвейс Реди - Боливар
Олвейс Реди - Боливар: обзор матча 30 октября 2024
Олвейс Реди
30.10.2024, среда, 23:00
Боливия. Примера, 21 тур
1 : 5
Завершен
Боливар
63'
L. Caicedo (П)
15'
B. SÃ¡vio
31'
Х. Сагредо
35'
Р. Вака
80'
К. Мельгар
85'
Фабио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олвейс Реди - Боливар
Замена
E. Taborga
️️️️
Д. Медина
88'
86'
Замена
A. Granell
️️️️
Р. Вака
85'
ГОЛ! 1:5!
Фабио
80'
ГОЛ! 1:4!
К. Мельгар
Пас отдал
Р. Вака
Замена
J. Rojas
️️️️
C. Gonzalez
74'
68'
Замена
J. Velásquez
️️️️
A. Oviedo
Замена
R. Terrazas
️️️️
M. Galindo
68'
68'
Замена
К. Мельгар
️️️️
B. SÃ¡vio
ГОЛ с пенальти! 1:3!
L. Caicedo
63'
62'
Желтая карточка
Р. Кордано
61'
Желтая карточка
Х. Сагредо
Желтая карточка
Z. La Fuente
53'
Замена
J. Briceño
️️️️
Х. Мартинес
46'
46'
Замена
L. Fernando Paz
️️️️
Э. Вака
35'
ГОЛ! 0:3!
Р. Вака
Пас отдал
B. SÃ¡vio
31'
ГОЛ! 0:2!
Х. Сагредо
Пас отдал
Э. Вака
25'
Желтая карточка
Л. Хустиниано
19'
Желтая карточка
Х. Сагредо
15'
ГОЛ! 0:1!
B. SÃ¡vio
Пас отдал
Э. Вака
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олвейс Реди
99
Enzo Rodriguez
ВР
33
Эктор Куэльяр
ЦЗ
5
Marcelo Suárez
ЦЗ
2
Диего Медина
ЦЗ
16
Marco Salazar
ЦЗ
3
Luis Caicedo
ЦП
42
Zinedinne La Fuente
ЦП
24
Matías Galindo
ЦП
14
Робсон Матеус
ЦП
17
Хосе Мартинес
ЦП
32
Carlos Gonzalez
ЦФ
Главный тренер
Оскар Вильегас
Боливар
12
Рубен Кордано
ВР
2
Хесус Сагредо
ЛЗ
2
Йомар Роча
ЦЗ
4
Хосе Сагредо
ПЗ
11
Рамиро Вака
ЦП
20
Фернандо Сауседо
ЦП
23
Леонель Хустиниано
(К)
ЦП
6
Эрвин Вака
ЦП
19
A. Oviedo
ЦФ
10
Bruno SÃ¡vio
ЦФ
90
Фабио
ЦФ
Главный тренер
Флавио Робатто
Олвейс Реди
23
Rodriguinho
ВР
24
Pablo Vaca
ЦЗ
31
Renan Terrazas
ЦЗ
33
Fabio Zamora
ЦП
14
Enrique Taborga
ЦП
52
Bernardo Loroño
ЦП
2
José Herrera
ЦП
38
Alfredo Alanoca
ЦП
11
Cristian Cañozales
ЦФ
9
José Briceño
ЦФ
50
Axel Salazar
ЦФ
24
Jairo Rojas
ЦФ
Боливар
24
Alejandro Hidalgo
ВР
8
Luiz Fernando Paz
ЦЗ
35
Escleizon Rivero
ЦЗ
3
Диего Арройо
ЦЗ
35
Diego Campos
ЦЗ
28
Bruno Méndez
ЦП
6
Alex Granell
ЦП
17
José Alí Gutiérrez
ЦП
29
Jesús Velasquez
ЦП
80
Карлос Мельгар
ЦФ
7
Jhon Velásquez
ЦФ
4-5-1
99
33
Куэльяр
2
Медина
16
5
42
24
14
Матеус
17
Мартинес
3
32
3-4-3
12
Кордано
4
Сагредо
2
Роча
2
Сагредо
20
Сауседо
23
Хустиниано
6
Вака
11
Вака
90
Фабио
10
19
24
31
31
24
2
Медина
14
14
2
Медина
17
Мартинес
9
9
17
Мартинес
32
24
24
32
6
Вака
8
8
6
Вака
11
Вака
6
6
11
Вака
10
80
Мельгар
80
Мельгар
10
19
7
7
19
Остались в запасе
Олвейс Реди
Боливар
23
Rodriguinho
ВР
24
Pablo Vaca
ЦЗ
33
Fabio Zamora
ЦП
52
Bernardo Loroño
ЦП
2
José Herrera
ЦП
38
Alfredo Alanoca
ЦП
11
Cristian Cañozales
ЦФ
50
Axel Salazar
ЦФ
Главный тренер
Оскар Вильегас
24
Alejandro Hidalgo
ВР
35
Escleizon Rivero
ЦЗ
3
Диего Арройо
ЦЗ
35
Diego Campos
ЦЗ
28
Bruno Méndez
ЦП
17
José Alí Gutiérrez
ЦП
29
Jesús Velasquez
ЦП
Главный тренер
Флавио Робатто
Остались в запасе
23
Rodriguinho
ВР
24
Pablo Vaca
ЦЗ
33
Fabio Zamora
ЦП
52
Bernardo Loroño
ЦП
2
José Herrera
ЦП
38
Alfredo Alanoca
ЦП
11
Cristian Cañozales
ЦФ
50
Axel Salazar
ЦФ
Остались в запасе
24
Alejandro Hidalgo
ВР
35
Escleizon Rivero
ЦЗ
3
Диего Арройо
ЦЗ
35
Diego Campos
ЦЗ
28
Bruno Méndez
ЦП
17
José Alí Gutiérrez
ЦП
29
Jesús Velasquez
ЦП
Главный тренер
Оскар Вильегас
Главный тренер
Флавио Робатто
Статистика матча Олвейс Реди - Боливар
1
4
Всего ударов по воротам
16
16
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
3
6
Нарушения
8
19
Офсайды
0
2
Количество передач
307
321
Сейвы
3
2
Точность передач %
85
86
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
11
8
Матчи команд
Олвейс Реди
Боливия. Примера, 27 тур
Боливар
- : -
30.11.2026
Олвейс Реди
Боливия. Примера, 26 тур
Сан-Антонио Було-Було
0 : 3
23.11.2026
Олвейс Реди
Боливия. Примера, 25 тур
Олвейс Реди
3 : 2
08.11.2026
Академия дель Баломпе
Боливия. Примера, 24 тур
Университарио де Винто
1 : 3
02.11.2026
Олвейс Реди
Боливия. Примера, 23 тур
Олвейс Реди
5 : 1
25.10.2026
Реал Оруро
Боливия. Примера, 22 тур
Стронгест
2 : 1
19.10.2026
Олвейс Реди
Боливар
Боливия. Примера, 27 тур
Боливар
- : -
30.11.2026
Олвейс Реди
Боливия. Примера, 26 тур
Реал Потоси
1 : 0
22.11.2026
Боливар
Боливия. Примера, 25 тур
Боливар
1 : 0
09.11.2026
Стронгест
Боливия. Примера, 24 тур
Гуабира
1 : 2
02.11.2026
Боливар
Боливия. Примера, 23 тур
Боливар
2 : 1
27.10.2026
Университарио де Винто
Боливия. Примера, 22 тур
Насьональ Потоси
0 : 1
18.10.2026
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