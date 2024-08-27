Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Флитвуд - Ротерхэм
Флитвуд - Ротерхэм: обзор матча 27 августа 2024
Флитвуд
27.08.2024, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
2 : 1
Завершен
Ротерхэм
16'
R. Graydon
29'
R. Graydon
2'
Д. МакКарт
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Флитвуд - Ротерхэм
88'
Желтая карточка
Д. Кларк-Харрис
Замена
А. Одубеко
️️️️
T. Lonergan
88'
Желтая карточка
E. Bonds
87'
87'
Замена
D. Esapa Osong
️️️️
M. Wilks
86'
Желтая карточка
Х. Одоффин
Замена
Р. Брум
️️️️
Д. Мэйор
75'
Замена
Ф. Паттерсон
️️️️
М. Хелм
74'
Желтая карточка
М. Виртю
64'
62'
Замена
Л. Келли
️️️️
Д. Пауэлл
Желтая карточка
T. Lonergan
56'
Желтая карточка
B. Sarpong-Wiredu
50'
46'
Замена
Р. Джеймс
️️️️
К. Брэмолл
46'
Замена
S. Nombe
️️️️
Ж. Унгбо
46'
Замена
S. McWilliams
️️️️
J. Holmes
Замена
T. Lonergan
️️️️
R. Graydon
45'
ГОЛ! 2:1!
R. Graydon
Пас отдал
Д. Мэйор
29'
ГОЛ! 1:1!
R. Graydon
Пас отдал
М. Виртю
16'
2'
ГОЛ! 0:1!
Д. МакКарт
Пас отдал
К. Хамфрис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флитвуд
21
МакКензи Хант
ЛАЗ
32
Kayden Hughes
ЦЗ
2
Карл Джонстон
ПЗ
44
Brendan Sarpong-Wiredu
(К)
ЦП
19
Ryan Graydon
ЦП
10
Марк Хелм
ЦП
24
Мэтти Виртю
ЦП
10
Дэнни Мэйор
ЦП
16
Elliot Bonds
ЦП
18
Harrison Holgate
ЦФ
1
Jay Lynch
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Ротерхэм
1
Cameron Dawson
ВР
15
Коэн Брэмолл
ЛЗ
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
2
Хаким Одоффин
ОП
12
Mallik Wilks
ЦП
6
Джо Пауэлл
АП
14
Александер МакДональд
ПВ
15
Жозеф Унгбо
ПВ
23
Jack Holmes
ЦФ
9
Джонсон Кларк-Харрис
(К)
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Флитвуд
23
Давид Харрингтон
ВР
5
Finley Potter
ЦЗ
4
Джеймс Болтон
ПЗ
44
Финикс Паттерсон
ЛВ
33
Pele Smith
ЦП
34
Liam Roberts
ЦП
14
Райан Брум
ПП
11
Адемипо Одубеко
ЦФ
18
Tom Lonergan
ЦФ
Ротерхэм
12
Диллон Филлипс
ВР
33
Зак Джулс
ЦЗ
33
Рис Джеймс
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
17
S. McWilliams
ЦП
9
S. Nombe
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
7
Detlef Esapa Osong
ЦФ
2-1-5-1-2
32
2
Джонстон
21
Хант
10
Хелм
24
Виртю
10
Мэйор
16
19
44
1
18
3-1-1-3-2
1
5
МакКарт
25
Хамфрис
15
Брэмолл
2
Одоффин
12
15
Унгбо
6
Пауэлл
14
МакДональд
9
Кларк-Харрис
23
10
Мэйор
14
Брум
14
Брум
10
Мэйор
10
Хелм
44
Паттерсон
44
Паттерсон
10
Хелм
11
Одубеко
11
Одубеко
19
18
18
19
15
Брэмолл
33
Джеймс
33
Джеймс
15
Брэмолл
6
Пауэлл
4
Келли
4
Келли
6
Пауэлл
23
17
17
23
15
Унгбо
9
9
15
Унгбо
12
7
7
12
Остались в запасе
Флитвуд
Ротерхэм
23
Давид Харрингтон
ВР
5
Finley Potter
ЦЗ
4
Джеймс Болтон
ПЗ
33
Pele Smith
ЦП
34
Liam Roberts
ЦП
Главный тренер
Грэм Александер
12
Диллон Филлипс
ВР
33
Зак Джулс
ЦЗ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Остались в запасе
23
Давид Харрингтон
ВР
5
Finley Potter
ЦЗ
4
Джеймс Болтон
ПЗ
33
Pele Smith
ЦП
34
Liam Roberts
ЦП
Остались в запасе
12
Диллон Филлипс
ВР
33
Зак Джулс
ЦЗ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Статистика матча Флитвуд - Ротерхэм
4
2
Всего ударов по воротам
14
16
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
3
4
Нарушения
10
12
Офсайды
4
3
Количество передач
336
401
Сейвы
3
2
Точность передач %
73
77
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
8
13
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Матчи команд
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 18 тур
Нортгемптон Таун
- : -
01.12.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
1 : 1
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 18 тур
Барнет
- : -
01.12.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
5 : 0
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Информация о матче
Главный судья:
Ross Joyce, England
Новости команд
Все
Флитвуд
Ротерхэм
Определились четвертьфинальные пары Кубка английской лиги
30 октября
1
Артета высказался о вылете «Арсенала» от клуба 4-го дивизиона
28 октября
Кубок лиги. «Арсенал» вылетел из турнира от команды из 4-го дивизиона
28 октября
1
Матч «Арсенала» в Кубке лиги останавливали из-за неизвестного беспилотника
27 октября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
Определились четвертьфинальные пары Кубка английской лиги
30 октября
1
Артета высказался о вылете «Арсенала» от клуба 4-го дивизиона
28 октября
Кубок лиги. «Арсенал» вылетел из турнира от команды из 4-го дивизиона
28 октября
1
Матч «Арсенала» в Кубке лиги останавливали из-за неизвестного беспилотника
27 октября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
«Ротерхэм» – «Уиком Уондерерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 марта 2025
2025.03.18 21:35
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Чемпионшип. «Норвич» разгромил «Куинз Парк Рейнджерс, «Лидс» проиграл «Бирмингему» и опустился на 3 место
2019.04.06 18:58
Гвардиола: «Мы хотим выступить хорошо во всех соревнованиях»
2019.01.06 19:35
Кубок Англии. «Манчестер Сити» забил семь голов «Ротерхэму»
2019.01.06 18:52
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+