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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Ковентри - Оксфорд
Ковентри - Оксфорд: обзор матча 27 августа 2024
Ковентри
27.08.2024, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
1 : 0
Завершен
Оксфорд
57'
Б. Томас-Асанте
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ковентри - Оксфорд
Замена
Д. Радони
️️️️
К. Палмер
90'
+3
83'
Замена
М. Харрис
️️️️
Д. Скарлетт
77'
Замена
Р. Родригеш
️️️️
М. Эбиовей
Замена
Б. Шиф
️️️️
Д. Аллен
73'
Замена
М. ван Эвейк
️️️️
Д. Латибодье
63'
Замена
Т. Сакамото
️️️️
Н. Бассет
63'
Замена
В. Торп
️️️️
Д. Экклз
63'
61'
Замена
Т. Гудрем
️️️️
О. Дейл
61'
Замена
I. El Mizouni
️️️️
К. Браннаган
61'
Замена
У. Волкс
️️️️
J. McEachran
ГОЛ! 1:0!
Б. Томас-Асанте
Пас отдал
К. Палмер
57'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
3
Джей Дасилва
ЛЗ
22
Джоэль Латибодье
(К)
ЦЗ
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
10
Эфрон Мэйсон-Кларк
ЛВ
24
Джейми Аллен
ЦП
28
Джош Экклз
ЦП
9
Норман Бассет
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
23
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Оксфорд
13
Мэтт Ингрэм
ВР
22
Грег Ли
ЛЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
30
Петер Киосо
ПЗ
2
Сэм Лонг
ПЗ
20
Josh McEachran
ЦП
8
Кэмерон Браннаган
(К)
ЦП
32
Лоуи Сибли
АП
19
Оуэн Дейл
ПВ
7
Малколм Эбиовей
ПВ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Ковентри
40
Брэд Коллинс
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
18
Бен Шиф
ОП
29
Виктор Торп
ЦП
5
Джек Радони
ЦП
7
Тацухиро Сакамото
ПВ
11
Хаджи Райт
ЦФ
9
Эллис Симмс
ЦФ
Оксфорд
13
Simon Eastwood
ВР
26
Jack Currie
ЦЗ
25
James Golding
ЦЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
11
Тайлер Гудрем
ЦП
8
Idris El Mizouni
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
20
Рубен Родригеш
ЦФ
19
Гэтлин О'Донкор
ЦФ
4-2-1-3
13
Уилсон
3
Дасилва
15
Китчинг
4
Томас
22
Латибодье
24
Аллен
28
Экклз
10
Мэйсон-Кларк
23
Томас-Асанте
45
Палмер
9
Бассет
4-2-3-1
13
Ингрэм
2
Лонг
30
Киосо
3
Браун
22
Ли
20
8
Браннаган
7
Эбиовей
32
Сибли
19
Дейл
18
Скарлетт
22
Латибодье
27
ван Эвейк
27
ван Эвейк
22
Латибодье
24
Аллен
18
Шиф
18
Шиф
24
Аллен
28
Экклз
29
Торп
29
Торп
28
Экклз
45
Палмер
5
Радони
5
Радони
45
Палмер
9
Бассет
7
Сакамото
7
Сакамото
9
Бассет
20
6
Волкс
6
Волкс
20
19
Дейл
11
Гудрем
11
Гудрем
19
Дейл
8
Браннаган
8
8
8
Браннаган
18
Скарлетт
9
Харрис
9
Харрис
18
Скарлетт
7
Эбиовей
20
Родригеш
20
Родригеш
7
Эбиовей
Остались в запасе
Ковентри
Оксфорд
40
Брэд Коллинс
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
11
Хаджи Райт
ЦФ
9
Эллис Симмс
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
13
Simon Eastwood
ВР
26
Jack Currie
ЦЗ
25
James Golding
ЦЗ
19
Гэтлин О'Донкор
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Остались в запасе
40
Брэд Коллинс
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
11
Хаджи Райт
ЦФ
9
Эллис Симмс
ЦФ
Остались в запасе
13
Simon Eastwood
ВР
26
Jack Currie
ЦЗ
25
James Golding
ЦЗ
19
Гэтлин О'Донкор
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Главный тренер
Карл Робинсон
Статистика матча Ковентри - Оксфорд
Всего ударов по воротам
17
8
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
9
2
Нарушения
8
14
Офсайды
0
1
Количество передач
494
450
Сейвы
0
4
Точность передач %
86
85
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
10
1
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ковентри
- : -
01.12.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
3 : 0
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Оксфорд
Англия. Первая лига, 18 тур
Оксфорд
- : -
01.12.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
2 : 2
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Информация о матче
Главный судья:
Will Finnie, England
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