Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Мидлсбро - Сток Сити
Мидлсбро - Сток Сити: обзор матча 27 августа 2024
Мидлсбро
27.08.2024, вторник, 21:15
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
0 : 5
Завершен
Сток Сити
14'
E. Tezgel
57'
Р. Ммае
60'
Л. Кумас
65'
М. Манхоф
69'
М. Манхоф
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Мидлсбро - Сток Сити
Замена
Э. Моррис
️️️️
Л. МакКейб
78'
Желтая карточка
Л. МакКейб
77'
76'
Замена
W. Smith
️️️️
Э. Филлипс
70'
Замена
Д. Ба
️️️️
Э. Моран
69'
ГОЛ! 0:5!
М. Манхоф
Пас отдал
Э. Моран
65'
ГОЛ! 0:4!
М. Манхоф
Пас отдал
Э. Моран
Замена
И. Джонс
️️️️
S. Finch
63'
Замена
Т. Конвей
️️️️
М. Хэмилтон
63'
62'
Замена
Л. Гуч
️️️️
E. Tezgel
62'
Замена
Н. Эннис
️️️️
Р. Ммае
62'
Замена
М. Манхоф
️️️️
Л. Кумас
60'
ГОЛ! 0:3!
Л. Кумас
Пас отдал
Э. Жуниор Бока
57'
ГОЛ! 0:2!
Р. Ммае
Пас отдал
Э. Моран
Замена
А. Дейкстел
️️️️
Л. Эйлинг
46'
Замена
Л. Энгель
️️️️
G. McCormick
46'
14'
ГОЛ! 0:1!
E. Tezgel
Пас отдал
Л. Кумас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
40
George McCormick
ЦЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
46
Harley Hunt
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
(К)
ПЗ
20
Алекс Гилберт
ЛВ
4
Даниэль Барласер
ЦП
28
Лау МакКейб
АП
17
Мика Хэмилтон
АП
10
Sonny Finch
ЦФ
19
Джош Коберн
ЦФ
31
Solomon Brynn
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Сток Сити
1
Виктор Йоханссон
ВР
17
Эрик Жуниор Бока
ЛЗ
41
Jaden Dixon
ЦЗ
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
22
Жуниор Тчамадеу
ПЗ
67
Льюис Кумас
ЛВ
18
Вутер Бюргер
(К)
ЦП
31
Sol Sidibe
ЦП
23
Энди Моран
АП
8
Райан Ммае
ЦФ
19
Emre Tezgel
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Мидлсбро
23
Том Гловер
ВР
4
Лукас Энгель
ЛЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
37
Делано Бургзорг
ЛВ
42
James Wilson
ЦП
10
Эйдан Моррис
ЦП
10
Финн Азаз
АП
25
Исайя Джонс
ПВ
9
Томми Конвей
ЦФ
Сток Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
10
Джун-Хо Ба
ЦП
29
Джош Лорент
ЦП
46
William Smith
ЦП
7
Линден Гуч
ЦФ
9
Найл Эннис
ЦФ
4-1-3-3
40
5
Кларк
46
12
Эйлинг
4
Барласер
20
Гилберт
17
Хэмилтон
28
МакКейб
31
19
Коберн
10
4-2-2-2
1
Йоханссон
22
Тчамадеу
41
4
Филлипс
17
Бока
18
Бюргер
31
23
Моран
67
Кумас
19
8
Ммае
40
4
Энгель
4
Энгель
40
12
Эйлинг
2
Дейкстел
2
Дейкстел
12
Эйлинг
28
МакКейб
10
Моррис
10
Моррис
28
МакКейб
10
25
Джонс
25
Джонс
10
17
Хэмилтон
9
Конвей
9
Конвей
17
Хэмилтон
67
Кумас
42
Манхоф
42
Манхоф
67
Кумас
23
Моран
10
Ба
10
Ба
23
Моран
4
Филлипс
46
46
4
Филлипс
19
7
Гуч
7
Гуч
19
8
Ммае
9
Эннис
9
Эннис
8
Ммае
Остались в запасе
Мидлсбро
Сток Сити
23
Том Гловер
ВР
42
James Wilson
ЦП
10
Финн Азаз
АП
37
Делано Бургзорг
ЛВ
Главный тренер
Майкл Кэррик
34
Фрэнк Филдинг
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
29
Джош Лорент
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
23
Том Гловер
ВР
42
James Wilson
ЦП
10
Финн Азаз
АП
37
Делано Бургзорг
ЛВ
Остались в запасе
34
Фрэнк Филдинг
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
29
Джош Лорент
ЦП
Главный тренер
Майкл Кэррик
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Мидлсбро - Сток Сити
1
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
3
Нарушения
5
8
Офсайды
0
3
Количество передач
650
325
Сейвы
0
3
Точность передач %
89
82
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Мидлсбро
- : -
05.12.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Сток Сити
- : -
05.12.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
1 : 0
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Geoff Eltringham, England
Новости команд
Все
Мидлсбро
Сток Сити
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Мидлсбро» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Кристал Пэлас» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Бернли» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» объявил об уходе шести футболистов
2 июня
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Мидлсбро» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Кристал Пэлас» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Бернли» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» объявил об уходе шести футболистов
2 июня
«Сток Сити» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
14 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром»
2022.06.16 22:50
3
Бэйкер перешел из «Челси» в «Сток Сити». Он был в системе лондонцев 17 лет
2022.01.15 21:36
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+