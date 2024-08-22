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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо Мн - Андерлехт
Динамо Мн - Андерлехт: обзор матча 22 августа 2024
Динамо Мн
22.08.2024, четверг, 21:45
Лига Европы, 4 раунд
0 : 1
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Андерлехт
9'
Л. Аугустинссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Мн - Андерлехт
Замена
Т. Мельниченко
️️️️
С. Альфред
83'
78'
Замена
К. Сарделла
️️️️
Т. Фоке
78'
Замена
Я. Версхарен
️️️️
Н. Ангуло
Желтая карточка
С. Альфред
77'
Замена
Р. Адеола
️️️️
И. Бахар
72'
Замена
И. Школик
️️️️
Б. Амиан
72'
Желтая карточка
Г. Жердев
70'
Замена
Г. Жердев
️️️️
Д. Подстрелов
67'
66'
Замена
К. Дольберг
️️️️
Л. Васкес
66'
Замена
М. Ашимеру
️️️️
Т. Леони
Желтая карточка
Р. Бегунов
46'
Желтая карточка
И. Бахар
42'
9'
ГОЛ! 0:1!
Л. Аугустинссон
Пас отдал
М. Ритс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
21
Федор Лапоухов
ВР
5
Рай
ЛЗ
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
8
Александр Селява
ОП
29
Бони Амиан
ЦП
17
Иван Бахар
ЦП
8
Никита Демченко
АП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
29
Стивен Альфред
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
25
Занка
ЦЗ
4
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
23
Матс Ритс
ЦП
6
Тео Леони
АП
10
Андерс Дрейер
ПВ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
32
Луис Васкес
ЦФ
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
Динамо Мн
13
Иван Шимакович
ВР
49
Артем Каратай
ВР
88
Матвей Михайрин
ЛЗ
5
Владислав Калинин
ЦЗ
5
Павел Апетенок
ЦЗ
26
Павел Седько
ЛВ
10
Глеб Жердев
ЛВ
20
Игорь Школик
ЦП
23
Трофим Мельниченко
ЦФ
7
Раймонд Адеола
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Андерлехт
63
Timon Vanhoutte
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
4
Amando Lapage
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
10
Кристиан Арнстад
ЦП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
16
Яри Версхарен
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
4-1-2-2-1
21
Лапоухов
5
Рай
5
Гаврилович
67
Бегунов
32
Пигас
8
Селява
29
Амиан
17
Бахар
8
Демченко
98
Подстрелов
29
Альфред
4-1-2-3
26
Коосеманс
25
Фоке
25
Занка
4
Шимич
6
Аугустинссон
23
Ритс
10
Дрейер
6
Леони
10
Ангуло
32
Васкес
29
Стройкенс
29
Амиан
20
Школик
20
Школик
29
Амиан
98
Подстрелов
10
Жердев
10
Жердев
98
Подстрелов
29
Альфред
23
Мельниченко
23
Мельниченко
29
Альфред
17
Бахар
7
Адеола
7
Адеола
17
Бахар
25
Фоке
54
Сарделла
54
Сарделла
25
Фоке
6
Леони
18
Ашимеру
18
Ашимеру
6
Леони
10
Ангуло
16
Версхарен
16
Версхарен
10
Ангуло
32
Васкес
9
Дольберг
9
Дольберг
32
Васкес
Остались в запасе
Динамо Мн
Андерлехт
13
Иван Шимакович
ВР
49
Артем Каратай
ВР
88
Матвей Михайрин
ЛЗ
5
Владислав Калинин
ЦЗ
5
Павел Апетенок
ЦЗ
26
Павел Седько
ЛВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
63
Timon Vanhoutte
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
4
Amando Lapage
ЦЗ
10
Кристиан Арнстад
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
Остались в запасе
13
Иван Шимакович
ВР
49
Артем Каратай
ВР
88
Матвей Михайрин
ЛЗ
5
Владислав Калинин
ЦЗ
5
Павел Апетенок
ЦЗ
26
Павел Седько
ЛВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Остались в запасе
63
Timon Vanhoutte
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
4
Amando Lapage
ЦЗ
10
Кристиан Арнстад
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Динамо Мн - Андерлехт
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Динамо Мн
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Динамо Мн
- : -
04.12.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
1 : 2
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Информация о матче
Главный судья:
Рохит Сагги
Стадион:
Mezőkövesdi Városi Stadion, Mezőkövesd
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