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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Андерлехт - Динамо Мн
Андерлехт - Динамо Мн: обзор матча 29 августа 2024
Андерлехт
29.08.2024, четверг, 21:00
Лига Европы, 4 раунд
1 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Динамо Мн
83'
Ф. Амузу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Андерлехт - Динамо Мн
Замена
М. Н'Диайе
️️️️
Л. Аугустинссон
90'
Замена
Т. Дегреф
️️️️
А. Дрейер
90'
90'
Замена
В. Хващинский
️️️️
Н. Демченко
ГОЛ! 1:0!
Ф. Амузу
83'
Замена
Л. Васкес
️️️️
К. Дольберг
77'
71'
Замена
И. Школик
️️️️
Б. Амиан
Замена
Ф. Амузу
️️️️
Н. Ангуло
69'
Замена
Т. Леони
️️️️
Я. Версхарен
69'
69'
Замена
П. Седько
️️️️
И. Бахар
Желтая карточка
Я. Версхарен
62'
48'
Желтая карточка
А. Селява
46'
Замена
Т. Мельниченко
️️️️
С. Альфред
46'
Замена
Г. Жердев
️️️️
Д. Подстрелов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
25
Занка
ЦЗ
4
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
23
Матс Ритс
ЦП
16
Яри Версхарен
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Динамо Мн
21
Федор Лапоухов
ВР
5
Рай
ЛЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
8
Александр Селява
ОП
29
Бони Амиан
ЦП
17
Иван Бахар
ЦП
8
Никита Демченко
АП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
29
Стивен Альфред
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Андерлехт
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
1
Timo Schlieck
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
4
Amando Lapage
ЦЗ
27
Луи Патрис
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
10
Кристиан Арнстад
ЦП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
83
Тристан Дегреф
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
6
Тео Леони
АП
32
Луис Васкес
ЦФ
Динамо Мн
49
Артем Каратай
ВР
13
Иван Шимакович
ВР
88
Матвей Михайрин
ЛЗ
5
Владислав Калинин
ЦЗ
5
Павел Апетенок
ЦЗ
26
Павел Седько
ЛВ
10
Глеб Жердев
ЛВ
18
Педро Игор
ЛВ
20
Игорь Школик
ЦП
7
Раймонд Адеола
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
23
Трофим Мельниченко
ЦФ
4-2-1-3
26
Коосеманс
6
Аугустинссон
25
Занка
4
Шимич
54
Сарделла
23
Ритс
16
Версхарен
10
Дрейер
9
Дольберг
10
Ангуло
29
Стройкенс
4-1-2-2-1
21
Лапоухов
32
Пигас
67
Бегунов
5
Гаврилович
5
Рай
8
Селява
29
Амиан
17
Бахар
98
Подстрелов
8
Демченко
29
Альфред
6
Аугустинссон
16
Н'Диайе
16
Н'Диайе
6
Аугустинссон
10
Дрейер
83
Дегреф
83
Дегреф
10
Дрейер
10
Ангуло
9
Амузу
9
Амузу
10
Ангуло
16
Версхарен
6
Леони
6
Леони
16
Версхарен
9
Дольберг
32
Васкес
32
Васкес
9
Дольберг
29
Амиан
20
Школик
20
Школик
29
Амиан
17
Бахар
26
Седько
26
Седько
17
Бахар
98
Подстрелов
10
Жердев
10
Жердев
98
Подстрелов
8
Демченко
10
Хващинский
10
Хващинский
8
Демченко
29
Альфред
23
Мельниченко
23
Мельниченко
29
Альфред
Остались в запасе
Андерлехт
Динамо Мн
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
1
Timo Schlieck
ВР
4
Amando Lapage
ЦЗ
27
Луи Патрис
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
10
Кристиан Арнстад
ЦП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
49
Артем Каратай
ВР
13
Иван Шимакович
ВР
88
Матвей Михайрин
ЛЗ
5
Владислав Калинин
ЦЗ
5
Павел Апетенок
ЦЗ
18
Педро Игор
ЛВ
7
Раймонд Адеола
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
1
Timo Schlieck
ВР
4
Amando Lapage
ЦЗ
27
Луи Патрис
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
10
Кристиан Арнстад
ЦП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
Остались в запасе
49
Артем Каратай
ВР
13
Иван Шимакович
ВР
88
Матвей Михайрин
ЛЗ
5
Владислав Калинин
ЦЗ
5
Павел Апетенок
ЦЗ
18
Педро Игор
ЛВ
7
Раймонд Адеола
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Андерлехт - Динамо Мн
1
1
Всего ударов по воротам
16
7
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
1
Нарушения
8
7
Офсайды
0
2
Сейвы
0
4
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
4
1
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Динамо Мн
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Динамо Мн
- : -
04.12.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
1 : 2
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Информация о матче
Главный судья:
Никола Дабанович
(Подгорица)
Стадион:
Констант Ванден Сток
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