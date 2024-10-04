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Расписание матчей
Россия. МФЛ
ЦСКА (мол) - Сочи (мол)
ЦСКА (мол) - Сочи (мол): обзор матча 04 октября 2024
ЦСКА (мол)
04.10.2024, пятница, 15:00
Россия. МФЛ, группа A, 6 тур
1 : 0
Завершен
Сочи (мол)
47'
Д. Прокопьев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЦСКА (мол) - Сочи (мол)
90'
+4
Вторая желтая
А. Камышенко
Желтая карточка
Е. Бесаев
90'
Замена
А. Демин
️️️️
А. Вакулич
90'
87'
Желтая карточка
А. Камышенко
Желтая карточка
А. Вакулич
87'
84'
Замена
М. Кондратьев
️️️️
С. Калинов
80'
Замена
В. Кроитору
️️️️
А. Янгаев
Желтая карточка
Д. Коверов
78'
74'
Желтая карточка
А. Балкизов
Желтая карточка
Д. Абдулкадыров
71'
Замена
Д. Коверов
️️️️
К. Дударин
69'
Желтая карточка
К. Дударин
63'
Желтая карточка
Д. Прокопьев
57'
ГОЛ! 1:0!
Д. Прокопьев
47'
Замена
Я. Свансон
️️️️
Н. Савин
46'
Замена
Д. Прокопьев
️️️️
М. Жуков
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА (мол)
85
Егор Бесаев
ВР
97
Максим Жуков
ЛЗ
52
Артем Бандикян
ЛЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
87
Сергей Васильев
ЦЗ
2
Герман Уткин
ПЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
96
Кирилл Дударин
ЛВ
84
Александр Вакулич
АП
76
Никита Савин
ПВ
56
Максим Сидельников
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Игдисамов
Сочи (мол)
85
Даниил Силев
ВР
28
Платон Платонов
ЦЗ
37
Макар Чирков
ЦЗ
73
Стефан Калинов
ПЗ
89
Александр Сергин
ЛВ
81
Артур Янгаев
ОП
60
Марк Носатый
ОП
70
Шодибек Шарипов
АП
68
Дмитрий Павлов
АП
77
Антон Камышенко
ЦФ
80
Амур Балкизов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Гашичев
ЦСКА (мол)
99
Николай Баровский
ВР
96
Андрей Платонов
ВР
4
Александр Демин
ЦЗ
92
Алекса Станисавлевич
ЦЗ
12
Ростислав Поляков
ЦЗ
18
Николай Абдулкин
ОП
69
Ярослав Свансон
АП
68
Данила Прокопьев
АП
77
Руслан Славин
ЦФ
50
Дмитрий Коверов
ЦФ
55
Даниил Резниченко
ЦФ
Сочи (мол)
1
Борис Косьянов
ВР
47
Никита Волков
ЛЗ
67
Филипп Нуретдинов
ЦЗ
98
Михаил Кондратьев
ПЗ
17
Роман Зайцев
ЦП
66
Александр Мециев
ЦП
96
Владислав Кроитору
ЛФ
3-2-3-1
85
Бесаев
97
Жуков
23
Абдулкадыров
87
Васильев
52
Бандикян
84
Чурилов
96
Дударин
84
Вакулич
76
Савин
56
Сидельников
3-2-3-2
85
Силев
73
Калинов
37
Чирков
28
Платонов
81
Янгаев
60
Носатый
70
Шарипов
68
Павлов
89
Сергин
80
Балкизов
77
Камышенко
96
Дударин
50
Коверов
50
Коверов
96
Дударин
76
Савин
69
Свансон
69
Свансон
76
Савин
97
Жуков
68
Прокопьев
68
Прокопьев
97
Жуков
84
Вакулич
4
Демин
4
Демин
84
Вакулич
73
Калинов
98
Кондратьев
98
Кондратьев
73
Калинов
81
Янгаев
96
Кроитору
96
Кроитору
81
Янгаев
Остались в запасе
ЦСКА (мол)
Сочи (мол)
77
Руслан Славин
ЦФ
55
Даниил Резниченко
ЦФ
92
Алекса Станисавлевич
ЦЗ
12
Ростислав Поляков
ЦЗ
99
Николай Баровский
ВР
96
Андрей Платонов
ВР
18
Николай Абдулкин
ОП
Главный тренер
Дмитрий Игдисамов
1
Борис Косьянов
ВР
67
Филипп Нуретдинов
ЦЗ
47
Никита Волков
ЛЗ
17
Роман Зайцев
ЦП
66
Александр Мециев
ЦП
Главный тренер
Кирилл Гашичев
Остались в запасе
77
Руслан Славин
ЦФ
55
Даниил Резниченко
ЦФ
92
Алекса Станисавлевич
ЦЗ
12
Ростислав Поляков
ЦЗ
99
Николай Баровский
ВР
96
Андрей Платонов
ВР
18
Николай Абдулкин
ОП
Остались в запасе
1
Борис Косьянов
ВР
67
Филипп Нуретдинов
ЦЗ
47
Никита Волков
ЛЗ
17
Роман Зайцев
ЦП
66
Александр Мециев
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Игдисамов
Главный тренер
Кирилл Гашичев
Статистика матча ЦСКА (мол) - Сочи (мол)
6
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
3 : 2
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Сочи (мол)
1 : 1
21.11.2025
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
2 : 1
07.11.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Сочи (мол)
1 : 3
31.10.2025
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Сочи (мол)
1 : 3
17.10.2025
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