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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Сочи (мол) - ЦСКА (мол)
Сочи (мол) - ЦСКА (мол): обзор матча 23 августа 2024
Сочи (мол)
23.08.2024, пятница, 19:00
Россия. МФЛ, группа A, 1 тур
2 : 3
Завершен
ЦСКА (мол)
10'
А. Камышенко
55'
А. Хежев
15'
А. Платонов
42'
Д. Коверов
78'
М. Сидельников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сочи (мол) - ЦСКА (мол)
Замена
Р. Зайцев
️️️️
Ш. Шарипов
90'
+7
90'
+6
Желтая карточка
М. Сидельников
Желтая карточка
М. Кондратьев
86'
86'
Замена
Н. Абдулкин
️️️️
Д. Коверов
83'
Замена
Д. Резниченко
️️️️
М. Жуков
83'
Замена
Г. Уткин
️️️️
Д. Прокопьев
Замена
М. Кондратьев
️️️️
С. Калинов
81'
78'
ГОЛ! 2:3!
М. Сидельников
77'
Замена
Р. Поляков
️️️️
А. Станисавлевич
73'
Замена
А. Вакулич
️️️️
К. Дударин
68'
Замена
Е. Бесаев
️️️️
Н. Баровский
Желтая карточка
А. Камышенко
66'
63'
Замена
С. Васильев
️️️️
Д. Абдулкадыров
ГОЛ! 2:2!
А. Хежев
55'
Замена
А. Балкизов
️️️️
В. Шапарев
46'
Замена
А. Хежев
️️️️
А. Сергин
46'
45'
Желтая карточка
К. Дударин
42'
ГОЛ! 1:2!
Д. Коверов
15'
ГОЛ! 1:1!
А. Платонов
ГОЛ! 1:0!
А. Камышенко
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи (мол)
85
Даниил Силев
ВР
28
Платон Платонов
ЦЗ
67
Филипп Нуретдинов
ЦЗ
73
Стефан Калинов
ПЗ
89
Александр Сергин
ЛВ
60
Марк Носатый
ОП
81
Артур Янгаев
ОП
68
Дмитрий Павлов
АП
70
Шодибек Шарипов
АП
63
Владислав Шапарев
ЦФ
77
Антон Камышенко
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Гашичев
ЦСКА (мол)
99
Николай Баровский
ВР
97
Максим Жуков
ЛЗ
52
Артем Бандикян
ЛЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
92
Алекса Станисавлевич
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
96
Кирилл Дударин
ЛВ
68
Данила Прокопьев
АП
76
Никита Савин
ПВ
50
Дмитрий Коверов
ЦФ
56
Максим Сидельников
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Игдисамов
Сочи (мол)
69
Астемир Хежев
ЛЗ
98
Михаил Кондратьев
ПЗ
17
Роман Зайцев
ЦП
21
Сергей Гайдук
ПВ
80
Амур Балкизов
ЦФ
ЦСКА (мол)
85
Егор Бесаев
ВР
96
Андрей Платонов
ВР
12
Ростислав Поляков
ЦЗ
87
Сергей Васильев
ЦЗ
2
Герман Уткин
ПЗ
18
Николай Абдулкин
ОП
84
Александр Вакулич
АП
55
Даниил Резниченко
ЦФ
3-2-3-2
85
Силев
28
Платонов
67
Нуретдинов
73
Калинов
60
Носатый
81
Янгаев
89
Сергин
70
Шарипов
68
Павлов
77
Камышенко
63
Шапарев
3-2-3-2
99
Баровский
97
Жуков
23
Абдулкадыров
92
Станисавлевич
84
Чурилов
52
Бандикян
76
Савин
68
Прокопьев
96
Дударин
56
Сидельников
50
Коверов
63
Шапарев
80
Балкизов
80
Балкизов
63
Шапарев
70
Шарипов
17
Зайцев
17
Зайцев
70
Шарипов
73
Калинов
98
Кондратьев
98
Кондратьев
73
Калинов
89
Сергин
69
Хежев
69
Хежев
89
Сергин
97
Жуков
55
Резниченко
55
Резниченко
97
Жуков
99
Баровский
85
Бесаев
85
Бесаев
99
Баровский
92
Станисавлевич
12
Поляков
12
Поляков
92
Станисавлевич
23
Абдулкадыров
87
Васильев
87
Васильев
23
Абдулкадыров
68
Прокопьев
2
Уткин
2
Уткин
68
Прокопьев
50
Коверов
18
Абдулкин
18
Абдулкин
50
Коверов
96
Дударин
84
Вакулич
84
Вакулич
96
Дударин
Остались в запасе
Сочи (мол)
ЦСКА (мол)
21
Сергей Гайдук
ПВ
Главный тренер
Кирилл Гашичев
96
Андрей Платонов
ВР
Главный тренер
Дмитрий Игдисамов
Остались в запасе
21
Сергей Гайдук
ПВ
Остались в запасе
96
Андрей Платонов
ВР
Главный тренер
Кирилл Гашичев
Главный тренер
Дмитрий Игдисамов
Статистика матча Сочи (мол) - ЦСКА (мол)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Сочи (мол)
1 : 1
21.11.2025
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
2 : 1
07.11.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Сочи (мол)
1 : 3
31.10.2025
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Сочи (мол)
1 : 3
17.10.2025
ЦСКА (мол)
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
3 : 2
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
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