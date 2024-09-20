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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Труа - Родез
Труа - Родез: обзор матча 20 сентября 2024
Труа
20.09.2024, пятница, 21:00
Франция. Лига 2, 5 тур
0 : 3
Завершен
Родез
18'
Н. Кадиу
68'
Т. Нкада
85'
Д. Жан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Труа - Родез
Желтая карточка
Ж. Нонге
90'
+4
90'
Желтая карточка
J. Chougrani
87'
Замена
М. Ачи
️️️️
Т. Нкада
85'
ГОЛ! 0:3!
Д. Жан
Пас отдал
Т. Нкада
Замена
Ж. Нонге
️️️️
A. Kante
81'
78'
Замена
J. Chougrani
️️️️
А. Абдалла
Замена
К. Донг
️️️️
С. Ириэ
75'
Замена
М. Диоп
️️️️
М. Аделин
75'
68'
ГОЛ! 0:2!
Т. Нкада
Пас отдал
В. Таиби
Замена
П. Ибну Ба
️️️️
J. Assoumou
65'
Замена
Ю. М'Чангама
️️️️
Х. Шавалерен
64'
64'
Замена
Д. Жан
️️️️
И. Бальде
64'
Замена
В. Таиби
️️️️
Д. Мазу-Сако
Желтая карточка
М. Диас
22'
18'
ГОЛ! 0:1!
Н. Кадиу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
4
Мишель Диас
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
5
Мартен Аделин
ЦП
22
Сирьак Ириэ
ЦП
42
Abdoulaye Kante
ЦП
19
Мехди Жан Тарат
(К)
ЦП
19
Рафики Саид
ЦФ
15
Jaures Assoumou
ЦФ
1
Zacharie Boucher
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Родез
77
Лионель М'Паси
ВР
4
Стон Мамбо
ЦЗ
24
Loni Laurent
ЦЗ
43
Орельен Пелон
ЦЗ
25
Nolan Galves
ЦЗ
23
Вилитти Юнусса
ОП
8
Ноа Кадиу
ЦП
49
Дерек Мазу-Сако
ЦП
97
Аким Абдалла
ЦФ
23
Тимоти Нкада
ЦФ
18
Ибраима Бальде
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
Труа
16
Николя Леметр
ВР
5
Paolo Gozzi Iweru
ЦЗ
7
Жозеф Нонге
ЦП
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
7
Кильян Донг
АП
8
Мухамед Диоп
АП
14
Папе Ибну Ба
ЦФ
Родез
1
Себастьен Сибуа
ВР
21
Joris Chougrani
ЦЗ
11
Mohamed Bouchouari
ЦЗ
7
Дани Жан
ЛВ
11
Мохамед Ачи
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
2
E. Vandenabeele
ЦФ
3-1-4-3
14
Бура
4
Диас
17
Мендес
7
Шавалерен
5
Аделин
42
19
Тарат
22
Ириэ
1
15
19
Саид
4-1-2-3
77
М'Паси
24
43
Пелон
25
4
Мамбо
23
Юнусса
8
Кадиу
49
Мазу-Сако
18
Бальде
23
Нкада
97
Абдалла
42
7
Нонге
7
Нонге
42
7
Шавалерен
10
М'Чангама
10
М'Чангама
7
Шавалерен
22
Ириэ
7
Донг
7
Донг
22
Ириэ
5
Аделин
8
Диоп
8
Диоп
5
Аделин
15
14
Ба
14
Ба
15
97
Абдалла
21
21
97
Абдалла
23
Нкада
11
Ачи
11
Ачи
23
Нкада
49
Мазу-Сако
8
Таиби
8
Таиби
49
Мазу-Сако
18
Бальде
7
Жан
7
Жан
18
Бальде
Остались в запасе
Труа
Родез
16
Николя Леметр
ВР
5
Paolo Gozzi Iweru
ЦЗ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
1
Себастьен Сибуа
ВР
11
Mohamed Bouchouari
ЦЗ
2
E. Vandenabeele
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
Остались в запасе
16
Николя Леметр
ВР
5
Paolo Gozzi Iweru
ЦЗ
Остались в запасе
1
Себастьен Сибуа
ВР
11
Mohamed Bouchouari
ЦЗ
2
E. Vandenabeele
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Главный тренер
Дидье Сантини
Статистика матча Труа - Родез
2
1
Всего ударов по воротам
11
17
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
6
18
Офсайды
0
2
Количество передач
491
386
Сейвы
2
2
Точность передач %
82
76
Удары мимо ворот
5
9
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
4
12
Удары из-за пределов штрафной
7
5
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 13 тур
Труа
- : -
06.12.2026
Лион
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
4 : 1
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Родез
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
Главный судья:
Mikael Lesage, France
Стадион:
Стад де Л'Аубе
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