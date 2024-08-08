Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кубок лиг Северной Америки
Ванкувер Уайткепс - Пумас
Ванкувер Уайткепс - Пумас: обзор матча 08 августа 2024
Ванкувер Уайткепс
08.08.2024, четверг, 05:30
Кубок лиг Северной Америки, 1/16 финала
0 : 2
Завершен
Пумас
36'
С. Уэрта
57'
J. Ruvalcaba
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ванкувер Уайткепс - Пумас
85'
Замена
Р. Фуньес Мори
️️️️
С. Уэрта
Замена
Д. Крейлах
️️️️
Ф. Пико
82'
79'
Замена
S. Trigos
️️️️
П. Киспе
Замена
А. Шепф
️️️️
Р. Веселинович
71'
Желтая карточка
Ф. Пико
69'
68'
Замена
R. Ergas
️️️️
J. Ruvalcaba
67'
Замена
Г. Мартинес
️️️️
И. Пуссетто
Замена
Р. Рапозо
️️️️
С. Берхальтер
62'
Замена
С. Адекугбе
️️️️
L. Johnson
62'
57'
ГОЛ! 0:2!
J. Ruvalcaba
Пас отдал
Р. Дуарте
36'
ГОЛ! 0:1!
С. Уэрта
Пас отдал
П. Киспе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ванкувер Уайткепс
1
Yohei Takaoka
ВР
2
Матиас Лаборда
ЦЗ
28
Levonte Johnson
ЦЗ
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦЗ
22
Фафа Пико
ЛВ
20
Адриан Кубас
(К)
ОП
20
Али Ахмед
ЦП
45
Педро Вите
ЦП
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
24
Брайан Уайт
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Пумас
12
Хулио Гонсалес
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
6
Натан Силва
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
(К)
ЦЗ
2
Pablo Bennevendo
ЦЗ
39
Пьеро Киспе
ЦП
30
José Caicedo
ЦП
11
Jorge Ruvalcaba
ЦП
10
Сезар Уэрта
ЦП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
26
Angel Jesus Rico Reyes
ЦФ
Главный тренер
Антонио Мохамед
Ванкувер Уайткепс
17
Джо Бендик
ВР
83
Finn Linder
ЦЗ
27
Giuseppe Bovalina
ЦЗ
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
33
Тристан Блэкмон
ПЗ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
87
Дамир Крейлах
ЦП
25
Райан Галд
АП
21
Райан Рапозо
ПВ
32
Isaac Boehmer
ЦФ
Пумас
233
Carlos García
ВР
33
Gil Alcalá
ВР
19
Jesús Rivas
ЦЗ
13
Pablo Monroy
ЦЗ
40
Robert Ergas
ЦЗ
15
Ulises Rivas
ЦП
21
Michell Rodríguez
ЦП
20
Santiago Trigos
ЦП
7
Rodrigo Lopez
ЦП
22
Рожелио Фуньес Мори
ЦФ
22
Гильермо Мартинес
ЦФ
9
Ali Ávila
ЦФ
4-1-3-1-1
1
2
Лаборда
4
Веселинович
4
Утвик
28
20
Кубас
20
Ахмед
45
Вите
6
Берхальтер
22
Пико
24
Уайт
4-4-1-1
12
Гонсалес
6
Силва
16
Магальян
2
5
Дуарте
30
11
10
Уэрта
39
Киспе
23
Пуссетто
26
28
3
Адекугбе
3
Адекугбе
28
4
Веселинович
18
Шепф
18
Шепф
4
Веселинович
22
Пико
87
Крейлах
87
Крейлах
22
Пико
6
Берхальтер
21
Рапозо
21
Рапозо
6
Берхальтер
11
40
40
11
39
Киспе
20
20
39
Киспе
10
Уэрта
22
Фуньес Мори
22
Фуньес Мори
10
Уэрта
23
Пуссетто
22
Мартинес
22
Мартинес
23
Пуссетто
Остались в запасе
Ванкувер Уайткепс
Пумас
17
Джо Бендик
ВР
83
Finn Linder
ЦЗ
27
Giuseppe Bovalina
ЦЗ
33
Тристан Блэкмон
ПЗ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
25
Райан Галд
АП
32
Isaac Boehmer
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
233
Carlos García
ВР
33
Gil Alcalá
ВР
19
Jesús Rivas
ЦЗ
13
Pablo Monroy
ЦЗ
15
Ulises Rivas
ЦП
21
Michell Rodríguez
ЦП
7
Rodrigo Lopez
ЦП
9
Ali Ávila
ЦФ
Главный тренер
Антонио Мохамед
Остались в запасе
17
Джо Бендик
ВР
83
Finn Linder
ЦЗ
27
Giuseppe Bovalina
ЦЗ
33
Тристан Блэкмон
ПЗ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
25
Райан Галд
АП
32
Isaac Boehmer
ЦФ
Остались в запасе
233
Carlos García
ВР
33
Gil Alcalá
ВР
19
Jesús Rivas
ЦЗ
13
Pablo Monroy
ЦЗ
15
Ulises Rivas
ЦП
21
Michell Rodríguez
ЦП
7
Rodrigo Lopez
ЦП
9
Ali Ávila
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Главный тренер
Антонио Мохамед
Статистика матча Ванкувер Уайткепс - Пумас
1
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
3
Нарушения
9
11
Офсайды
2
1
Количество передач
559
385
Сейвы
3
5
Точность передач %
86
78
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
0 : 1
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
Пумас
Мексика. Лига МХ, 17 тур
Пумас
0 : 2
22.11.2026
Монтеррей
Мексика. Лига МХ, 16 тур
Пумас
2 : 2
08.11.2026
Америка
Мексика. Лига МХ, 15 тур
Пуэбла
1 : 2
31.10.2026
Пумас
Мексика. Лига МХ, 14 тур
Пумас
1 : 1
25.10.2026
Тигрес УАНЛ
Мексика. Лига МХ, 3 тур
Хуарес
1 : 5
01.08.2026
Пумас
Информация о матче
Главный судья:
Сесар Рамос Паласуэлос
Новости команд
Все
Ванкувер Уайткепс
Пумас
Мюллер определил, кто более велик – Месси или Роналду
4 октября
В клубе МЛС приняли решение по Томасу Мюллеру
29 сентября
1
Холанд вышел на чистое 7-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ
9 сентября
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
Мюллер посоветовал «Баварии» обратить внимание на 20-летнего рекордсмена чемпионата мира
20 июня
1
Мюллер определил, кто более велик – Месси или Роналду
4 октября
В клубе МЛС приняли решение по Томасу Мюллеру
29 сентября
1
Холанд вышел на чистое 7-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ
9 сентября
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
Мюллер посоветовал «Баварии» обратить внимание на 20-летнего рекордсмена чемпионата мира
20 июня
1
Вратарь «Арсенала» Рая повторил рекорд ЛЧ
6 мая
8
Рэмзи объявил о завершении карьеры
7 апреля
1
Топ-15 лучших вратарей XXI века по версии Canal+
6 февраля
1
Рэмзи разорвал контракт с клубом из-за пропажи домашнего питомца
2025.11.02 12:17
3
Дани Алвеса заставят выплатить компенсацию его последнему клубу
2025.09.18 12:43
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+