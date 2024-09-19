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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Охдуд - Аль-Кадисия
Аль-Охдуд - Аль-Кадисия: обзор матча 19 сентября 2024
Аль-Охдуд
19.09.2024, четверг, 18:40
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
0 : 0
Завершен
Аль-Кадисия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аль-Охдуд - Аль-Кадисия
Замена
Н. Асири
️️️️
К. Бассогог
90'
+9
90'
+9
Замена
А. Аль-Давсари
️️️️
Н. Нандес
Вторая желтая
Д. Лоу
90'
+7
90'
+3
Желтая карточка
Начо
87'
Желтая карточка
Н. Нандес
Замена
A. Al Hatila
️️️️
И. Коне
83'
Желтая карточка
Х. Себастьян Педроса
82'
77'
Замена
A. Al-Othman
️️️️
П. Обамеянг
77'
Замена
А. Абдулла Азази
️️️️
Э. Фернандес
Замена
S. Al-Harthi
️️️️
М. Аль-Кайди
76'
55'
Замена
Х. Аль-Монассар
️️️️
К. Пуэртас
46'
Замена
М. Касем
️️️️
Т. Аль-Аммар
45'
Красная карточка
Х. Киньонес
Желтая карточка
Д. Лоу
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Охдуд
28
Пауло Витор
ВР
37
Дамион Лоу
ЦЗ
27
Авад Фарадж
ЦЗ
98
Моханад Аль-Кайди
ЦЗ
4
Саид Аль-Рубаи
(К)
ЦЗ
77
Савиур Годвин
ЛВ
6
Петрос
ОП
16
Хуан Себастьян Педроса
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
13
Кристиан Бассогог
ПП
28
Ибрахима Коне
ЦФ
Главный тренер
Мартин Севела
Аль-Кадисия
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Джехад Такри
ЦЗ
6
Начо
(К)
ЦЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
2
Мохаммед Абулшамат
ЦЗ
6
Эсекьель Фернандес
ОП
8
Найтан Нандес
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
7
Турки Аль-Аммар
ЦП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
33
Хулиан Киньонес
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Аль-Охдуд
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
87
Ghassan
ЦЗ
15
Наиф Асири
ЦЗ
8
Hussain Al Zabdani
ЦЗ
6
Эйд Аль-Муваллад
ОП
19
Saud Salem
ЦП
10
Mohammed Al Jahif
ЦП
20
Saleh Al-Harthi
ЦП
12
Abdulaziz Al Hatila
ЦП
Аль-Кадисия
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
52
Хуссейн Аль-Монассар
ЦП
11
Али Абдулла Азази
ЦП
39
Абдулрахман Аль-Давсари
ЦП
14
Saif Rashad Mohamed
ЦП
9
Abdulaziz Al-Othman
ЦФ
19
Хайтам Асири
ЦФ
4-1-2-2-1
28
Витор
37
Лоу
98
Аль-Кайди
4
Аль-Рубаи
27
Фарадж
6
Петрос
16
Педроса
13
Бассогог
77
Годвин
17
Мусона
28
Коне
4-1-3-2
1
Кастелс
6
Начо
17
Альварес
2
Абулшамат
4
Такри
6
Фернандес
8
Нандес
21
Пуэртас
7
Аль-Аммар
33
Киньонес
7
Обамеянг
13
Бассогог
15
Асири
15
Асири
13
Бассогог
98
Аль-Кайди
20
20
98
Аль-Кайди
28
Коне
12
12
28
Коне
7
Аль-Аммар
24
Касем
24
Касем
7
Аль-Аммар
21
Пуэртас
52
Аль-Монассар
52
Аль-Монассар
21
Пуэртас
6
Фернандес
11
Азази
11
Азази
6
Фернандес
8
Нандес
39
Аль-Давсари
39
Аль-Давсари
8
Нандес
7
Обамеянг
9
9
7
Обамеянг
Остались в запасе
Аль-Охдуд
Аль-Кадисия
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
87
Ghassan
ЦЗ
8
Hussain Al Zabdani
ЦЗ
6
Эйд Аль-Муваллад
ОП
19
Saud Salem
ЦП
10
Mohammed Al Jahif
ЦП
Главный тренер
Мартин Севела
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
14
Saif Rashad Mohamed
ЦП
19
Хайтам Асири
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
87
Ghassan
ЦЗ
8
Hussain Al Zabdani
ЦЗ
6
Эйд Аль-Муваллад
ОП
19
Saud Salem
ЦП
10
Mohammed Al Jahif
ЦП
Остались в запасе
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
14
Saif Rashad Mohamed
ЦП
19
Хайтам Асири
ЦФ
Главный тренер
Мартин Севела
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Аль-Охдуд - Аль-Кадисия
2
1
1
2
Всего ударов по воротам
15
6
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
6
Нарушения
13
9
Офсайды
2
1
Количество передач
406
365
Сейвы
2
4
Точность передач %
83
78
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Матчи команд
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Рияд
1 : 0
21.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Охдуд
3 : 1
16.05.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Холуд
0 : 0
12.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Ахли
4 : 0
03.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Охдуд
1 : 3
30.04.2026
Аль-Иттифак
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Наср
- : -
04.12.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Кадисия
2 : 0
27.11.2026
Аль-Фейха
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Шабаб Аль-Ахли
1 : 5
24.11.2026
Аль-Кадисия
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Гарафа
0 : 5
02.11.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Рияд
0 : 6
29.10.2026
Аль-Кадисия
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Кадисия
1 : 1
26.10.2026
Аль-Садд
Информация о матче
Стадион:
Принс Хатлул
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