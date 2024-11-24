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Расписание матчей
Люксембург. Национальный дивизион
Прогрес - Хостерт
Прогрес - Хостерт: обзор матча 24 ноября 2024
Прогрес
24.11.2024, воскресенье, 17:00
Люксембург. Национальный дивизион, 13 тур
3 : 2
Завершен
Хостерт
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Статистика матча Прогрес - Хостерт
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Матчи команд
Прогрес
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Прогрес
2 : 4
23.05.2026
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Женесс
2 : 1
17.05.2026
Прогрес
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Прогрес
2 : 3
08.05.2026
Дифферданж
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Женесс Канах
1 : 0
03.05.2026
Прогрес
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
Прогрес
1 : 0
26.04.2026
Роданж
Хостерт
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Виктория Роспорт
2 : 4
23.05.2026
Хостерт
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Хостерт
0 : 1
17.05.2026
Расинг
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Свифт
0 : 1
10.05.2026
Хостерт
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Хостерт
4 : 2
03.05.2026
Мамер
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
Мондорф-ле-Бен
4 : 0
26.04.2026
Хостерт
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Хостерт
Брат полузащитника «Уфы» Тилля перешел в «Тамбов»
2020.09.05 14:14
1
«Сочи» подписал Кудряшова и Карапетяна
2019.07.12 00:36
21
Тилл: «До перехода в «Уфу» я преподавал в школе языки. Теперь могу сконцентрироваться на футболе»
2018.11.10 21:32
4
Тилл официально стал игроком «Уфы»
2018.08.31 10:19
4
Сегодня Тилл станет игроком «Уфы»
2018.08.29 10:04
6
Брат полузащитника «Уфы» Тилля перешел в «Тамбов»
2020.09.05 14:14
1
«Сочи» подписал Кудряшова и Карапетяна
2019.07.12 00:36
21
Тилл: «До перехода в «Уфу» я преподавал в школе языки. Теперь могу сконцентрироваться на футболе»
2018.11.10 21:32
4
Тилл официально стал игроком «Уфы»
2018.08.31 10:19
4
Сегодня Тилл станет игроком «Уфы»
2018.08.29 10:04
6
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