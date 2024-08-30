Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
ОАЭ. Про Лига
Аль-Батаих - Аль-Айн
Аль-Батаих - Аль-Айн: обзор матча 30 августа 2024
Аль-Батаих
30.08.2024, пятница, 16:55
ОАЭ. Про Лига, 2 тур
3 : 3
Завершен
Аль-Айн
45+1'
P.
90'
A. Bertrand Abang
9'
K. Fo Doh Laba (П)
12'
M. Ahmed (АГ)
16'
B. Al Ahbabi
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Батаих - Аль-Айн
Желтая карточка
А. Ганиев
90'
+11
ГОЛ! 2:3!
A. Bertrand Abang
90'
Замена
A. Khalil
️️️️
M. Ahmed
88'
Замена
A. Hussain
️️️️
S. Juma
77'
Замена
️️️️
M. Juma
73'
67'
Желтая карточка
Ф. Кардосо
ГОЛ! 1:3!
P.
Пас отдал
S. Juma
45'
+1
16'
ГОЛ! 0:3!
B. Al Ahbabi
Пас отдал
Каку
12'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
M. Ahmed
9'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
K. Fo Doh Laba
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Батаих
26
Darwish bin Habib
ВР
45
Saeed Juma
ЦЗ
6
Mohamed Ahmed
(К)
ЦЗ
23
Дини Борхес
ЦЗ
25
Rafael Pereira
ЦЗ
41
Нето
ОП
6
Ulrich Meleke
ЦП
10
M. Juma
ЦП
8
Paulinho
ЦП
70
Азиз Ганиев
ЦП
29
Anatole Bertrand Abang
ЦФ
Главный тренер
Горан Томич
Аль-Айн
17
Халид Эйса
ВР
77
Bandar Al Ahbabi
(К)
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
3
Kouame Autonne Kouadio
ЦЗ
23
Khalid Al Zaabi
ЦЗ
21
Суфьян Рахими
ЛВ
38
Ен-Ву Пак
ОП
8
Яхья Надер
ОП
10
Каку
АП
20
Матиас Паласиос
АП
9
Kodjo Fo Doh Laba
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Креспо
Аль-Батаих
44
Ibrahim Eisa
ВР
26
Abdulaziz Hussain
ЦЗ
74
Abdalla Alrefaey
ЦЗ
37
Rashid Muhayer
ЦЗ
9
Alvaro de Oliveira
ЦП
19
Ahmed Al Zeyoudi
ЦП
14
Hamad Al Baloushi
ЦП
7
Mohamed Al Hammadi
ЦП
80
Ivan Šaranić
ЦП
8
Ивоней
ЦП
11
Ahmed Khalil
ЦФ
Аль-Айн
1
Mohamad Saeed
ВР
16
Халид Хашеми
ЦЗ
3
Daraman Komari
ЦЗ
4
Solomon Sosu
ЦП
14
Sékou Gassama
ЦП
70
Abdoul Traoré
ЦП
13
Ahmed Barman
ЦП
18
Khaled Al-Blooshi
ЦП
23
Матео Санабрия
ЦП
8
Мохаммед Аль-Балуши
АП
7
Матиас Сеговия
АП
72
Mohamed Awadalla
ЦФ
4-1-4-1
26
45
23
Борхес
25
6
41
Нето
6
8
70
Ганиев
10
29
4-2-3-1
17
Эйса
15
Кардосо
3
23
77
38
Пак
8
Надер
10
Каку
20
Паласиос
21
Рахими
9
45
26
26
45
6
11
11
6
23
Санабрия
23
Санабрия
Остались в запасе
Аль-Батаих
Аль-Айн
44
Ibrahim Eisa
ВР
74
Abdalla Alrefaey
ЦЗ
37
Rashid Muhayer
ЦЗ
9
Alvaro de Oliveira
ЦП
19
Ahmed Al Zeyoudi
ЦП
14
Hamad Al Baloushi
ЦП
7
Mohamed Al Hammadi
ЦП
80
Ivan Šaranić
ЦП
8
Ивоней
ЦП
Главный тренер
Горан Томич
1
Mohamad Saeed
ВР
16
Халид Хашеми
ЦЗ
3
Daraman Komari
ЦЗ
4
Solomon Sosu
ЦП
14
Sékou Gassama
ЦП
70
Abdoul Traoré
ЦП
13
Ahmed Barman
ЦП
18
Khaled Al-Blooshi
ЦП
8
Мохаммед Аль-Балуши
АП
7
Матиас Сеговия
АП
72
Mohamed Awadalla
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Креспо
Остались в запасе
44
Ibrahim Eisa
ВР
74
Abdalla Alrefaey
ЦЗ
37
Rashid Muhayer
ЦЗ
9
Alvaro de Oliveira
ЦП
19
Ahmed Al Zeyoudi
ЦП
14
Hamad Al Baloushi
ЦП
7
Mohamed Al Hammadi
ЦП
80
Ivan Šaranić
ЦП
8
Ивоней
ЦП
Остались в запасе
1
Mohamad Saeed
ВР
16
Халид Хашеми
ЦЗ
3
Daraman Komari
ЦЗ
4
Solomon Sosu
ЦП
14
Sékou Gassama
ЦП
70
Abdoul Traoré
ЦП
13
Ahmed Barman
ЦП
18
Khaled Al-Blooshi
ЦП
8
Мохаммед Аль-Балуши
АП
7
Матиас Сеговия
АП
72
Mohamed Awadalla
ЦФ
Главный тренер
Горан Томич
Главный тренер
Эрнан Креспо
Статистика матча Аль-Батаих - Аль-Айн
1
1
Всего ударов по воротам
14
16
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
10
Нарушения
10
10
Офсайды
0
2
Количество передач
301
588
Сейвы
2
2
Точность передач %
84
91
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
12
11
Удары из-за пределов штрафной
2
5
Матчи команд
Аль-Батаих
ОАЭ. Про Лига, 26 тур
Шабаб Аль-Ахли
1 : 1
16.05.2026
Аль-Батаих
ОАЭ. Про Лига, 25 тур
Аль-Батаих
0 : 0
10.05.2026
Шарджа
ОАЭ. Про Лига, 24 тур
Дибба
2 : 1
05.05.2026
Аль-Батаих
ОАЭ. Про Лига, 23 тур
Аль-Батаих
0 : 2
23.04.2026
Аль-Айн
ОАЭ. Про Лига, 22 тур
Хаур-Факкан
1 : 1
11.04.2026
Аль-Батаих
Аль-Айн
ОАЭ. Про Лига, 10 тур
Аль-Джазира
- : -
03.12.2026
Аль-Айн
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Айн
1 : 1
23.11.2026
Эстегляль
ОАЭ. Про Лига, 9 тур
Аль-Айн
2 : 1
19.11.2026
Аль-Зафра
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
Аль-Вахда
0 : 0
08.11.2026
Аль-Айн
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Иттихад
1 : 4
02.11.2026
Аль-Айн
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Айн
2 : 1
26.10.2026
Трактор
Новости команд
Все
Аль-Батаих
Аль-Айн
Клуб Роналду разгромили в азиатской Лиге чемпионов, португалец провел весь матч
15 сентября
Два тренера отказали ЦСКА
13 мая
31
Клуб РПЛ оформил трансфер игрока из Марокко
5 мая
1
Экс-тренер «Краснодара» Ивич продлил контракт с клубом из ОАЭ
11 апреля
«Ни в коем случае нельзя»: Пономарев выступил против обоих кандидатов на замену Челестини в ЦСКА
2 апреля
4
Клуб Роналду разгромили в азиатской Лиге чемпионов, португалец провел весь матч
15 сентября
Два тренера отказали ЦСКА
13 мая
31
Клуб РПЛ оформил трансфер игрока из Марокко
5 мая
1
Экс-тренер «Краснодара» Ивич продлил контракт с клубом из ОАЭ
11 апреля
«Ни в коем случае нельзя»: Пономарев выступил против обоих кандидатов на замену Челестини в ЦСКА
2 апреля
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+