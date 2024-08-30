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Расписание матчей
ОАЭ. Про Лига
Хаур-Факкан - Аль-Вахда
Хаур-Факкан - Аль-Вахда: обзор матча 30 августа 2024
Хаур-Факкан
30.08.2024, пятница, 16:55
ОАЭ. Про Лига, 2 тур
0 : 1
Завершен
Аль-Вахда
13'
A. Zouhir
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаур-Факкан - Аль-Вахда
90'
+2
Замена
F. Inyeka Ogbu
️️️️
Х. Эркинов
86'
Замена
A. Jawar
️️️️
Ф. Отеле
Замена
M. Ismail
️️️️
Х. Виера
67'
Желтая карточка
A. Al Karbi
63'
56'
Желтая карточка
L. Pimenta
13'
ГОЛ! 0:1!
A. Zouhir
Пас отдал
А. Нуроллахи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаур-Факкан
1
Ahmed Hamdan
ВР
15
Abdulla Al Karbi
ЦЗ
18
Masoud Sulaiman
(К)
ЦЗ
4
Mohammed Ali Shakir
ЦЗ
16
Pedro Pavlov
ЦЗ
99
Brian Ramírez
ЦП
88
Waleed Husain
ЦП
27
Маттеус
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
7
Лоуренси
ПВ
23
Cheickna Doumbia
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Исэилэ
Аль-Вахда
36
Zayed Ahmed
ВР
5
Alaeddine Zouhir
ЦЗ
3
Lucas Pimenta
ЦЗ
15
Saša Ivković
ЦЗ
16
Gianluca Muniz
ЦЗ
11
Хожимат Эркинов
ЛВ
12
Али Салмин
ОП
19
Rúben Amaral
ЦП
10
Ахмад Нуроллахи
(К)
ЦП
7
Филип Отеле
ЦФ
70
Омар Хрибин
ЦФ
Хаур-Факкан
12
Ahmed Mahmoud
ВР
95
Rashid Suhail
ВР
6
Abdulrahman Yousef
ЦЗ
2
Omar Saeed
ЦЗ
5
Sultan Fayez Ahmed
ЦЗ
5
Alex Quintana
ЦЗ
23
Saeed Ahmad
ЦЗ
10
Ayman Rchoq
ЦП
23
Mohamed Ismail
ЦП
14
Noureddine Oussama
ЦП
27
Sultan Al Shamsi
ЦП
7
Fabrício Yan
ЦФ
Аль-Вахда
50
Rashid Ali
ВР
64
Rashed Issam
ЦЗ
30
Favour Inyeka Ogbu
ЦЗ
2
Mansour Saleh
ЦЗ
68
Mohamed Ali Hussain Abdulla Alobaidi
ЦЗ
13
Haza Shehab
ЦЗ
26
Ahmed Jawar
ЦП
16
Abdullah Ahmed
ЦП
23
Бернарду Фолья
ЦП
42
Leonel Wamba
ЦФ
90
Saud Al Naqbi
ЦФ
4-3-2-1
1
15
4
16
18
99
88
27
Маттеус
10
Виера
7
Лоуренси
23
4-1-2-1-2
36
3
15
16
5
12
Салмин
19
10
Нуроллахи
11
Эркинов
70
Хрибин
7
Отеле
10
Виера
23
23
10
Виера
11
Эркинов
30
30
11
Эркинов
7
Отеле
26
26
7
Отеле
23
Фолья
23
Фолья
Остались в запасе
Хаур-Факкан
Аль-Вахда
12
Ahmed Mahmoud
ВР
95
Rashid Suhail
ВР
6
Abdulrahman Yousef
ЦЗ
2
Omar Saeed
ЦЗ
5
Sultan Fayez Ahmed
ЦЗ
5
Alex Quintana
ЦЗ
23
Saeed Ahmad
ЦЗ
10
Ayman Rchoq
ЦП
14
Noureddine Oussama
ЦП
27
Sultan Al Shamsi
ЦП
7
Fabrício Yan
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Исэилэ
50
Rashid Ali
ВР
64
Rashed Issam
ЦЗ
2
Mansour Saleh
ЦЗ
68
Mohamed Ali Hussain Abdulla Alobaidi
ЦЗ
13
Haza Shehab
ЦЗ
16
Abdullah Ahmed
ЦП
42
Leonel Wamba
ЦФ
90
Saud Al Naqbi
ЦФ
Остались в запасе
12
Ahmed Mahmoud
ВР
95
Rashid Suhail
ВР
6
Abdulrahman Yousef
ЦЗ
2
Omar Saeed
ЦЗ
5
Sultan Fayez Ahmed
ЦЗ
5
Alex Quintana
ЦЗ
23
Saeed Ahmad
ЦЗ
10
Ayman Rchoq
ЦП
14
Noureddine Oussama
ЦП
27
Sultan Al Shamsi
ЦП
7
Fabrício Yan
ЦФ
Остались в запасе
50
Rashid Ali
ВР
64
Rashed Issam
ЦЗ
2
Mansour Saleh
ЦЗ
68
Mohamed Ali Hussain Abdulla Alobaidi
ЦЗ
13
Haza Shehab
ЦЗ
16
Abdullah Ahmed
ЦП
42
Leonel Wamba
ЦФ
90
Saud Al Naqbi
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Исэилэ
Статистика матча Хаур-Факкан - Аль-Вахда
1
2
Всего ударов по воротам
4
14
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
9
Нарушения
14
14
Офсайды
2
2
Количество передач
331
377
Сейвы
6
2
Точность передач %
84
81
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
3
8
Удары из-за пределов штрафной
1
6
Матчи команд
Хаур-Факкан
ОАЭ. Про Лига, 10 тур
Шарджа
- : -
05.12.2026
Хаур-Факкан
ОАЭ. Про Лига, 9 тур
Хаур-Факкан
1 : 1
21.11.2026
Аль-Джазира
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
Хатта Клуб
1 : 2
07.11.2026
Хаур-Факкан
ОАЭ. Про Лига, 6 тур
Хаур-Факкан
2 : 3
18.10.2026
Аль-Вахда
ОАЭ. Про Лига, 5 тур
Хаур-Факкан
0 : 0
11.09.2026
Банияс
ОАЭ. Про Лига, 4 тур
Аль-Васл
5 : 2
04.09.2026
Хаур-Факкан
Аль-Вахда
ОАЭ. Про Лига, 10 тур
Аль-Вахда
- : -
03.12.2026
Аль-Васл
ОАЭ. Про Лига, 9 тур
Юнайтед ФК
1 : 1
21.11.2026
Аль-Вахда
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
Аль-Вахда
0 : 0
08.11.2026
Аль-Айн
ОАЭ. Про Лига, 6 тур
Хаур-Факкан
2 : 3
18.10.2026
Аль-Вахда
ОАЭ. Про Лига, 5 тур
Аль-Вахда
1 : 0
11.09.2026
Шарджа
ОАЭ. Про Лига, 4 тур
Аль-Зафра
0 : 1
06.09.2026
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