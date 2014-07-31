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    Даниэль Исаила

    Тренер
    Имя Даниэль
    Фамилия Исаила
    Гражданство Румыния
    Дата рождения 29 июня 1972
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Астра 6 3 3 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    31.07.2014 Астра 3 : 0 Слован
    07.08.2014 Слован 2 : 3 Астра
    21.08.2014 Лион 1 : 2 Астра
    28.08.2014 Астра 0 : 1 Лион
    18.09.2014 Динамо 5 : 1 Астра
    02.10.2014 Астра 1 : 2 Зальцбург
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