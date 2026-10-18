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ОАЭ. Про Лига
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Хаур-Факкан
Даниэль Исэилэ
Статистика
Даниэль Исэилэ - статистика
Хаур-Факкан
Румыния
29 июня 1972 (54)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
ОАЭ. Про Лига, 6 тур
Хаур-Факкан
2 : 3
18.10.2026
Аль-Вахда
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Команда
И
В
П
Н
Хаур-Факкан
6
1
4
1
ОАЭ. Про Лига, 6 тур
Хаур-Факкан
2 : 3
18.10.2026
Аль-Вахда
ОАЭ. Про Лига, 5 тур
Хаур-Факкан
0 : 0
11.09.2026
Банияс
ОАЭ. Про Лига, 4 тур
Аль-Васл
5 : 2
04.09.2026
Хаур-Факкан
ОАЭ. Про Лига, 3 тур
Хаур-Факкан
2 : 0
29.08.2026
Аль-Зафра
ОАЭ. Про Лига, 2 тур
Аль-Айн
2 : 0
22.08.2026
Хаур-Факкан
ОАЭ. Про Лига, 1 тур
Хаур-Факкан
1 : 5
15.08.2026
Шабаб Аль-Ахли
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