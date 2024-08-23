Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Копа Судамерикана
Спортиво Амелиано - Либертад
Спортиво Амелиано - Либертад: обзор матча 23 августа 2024
Спортиво Амелиано
23.08.2024, пятница, 01:00
Копа Судамерикана, 1/8 финала
0 : 0
Первый матч – 1 : 1
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Либертад
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Спортиво Амелиано - Либертад
Пенальти не реализован!
A. Maiz
ГОЛ!
И. Франко
3:4
Пенальти не реализован!
J. Gonzalez
Пенальти не реализован!
C. Riveros
ГОЛ!
P. Aranda
3:3
ГОЛ!
Л. Мельгарехо
2:3
Пенальти не реализован!
R. Salinas
ГОЛ!
М. Эспиноса
2:2
ГОЛ!
I. Valdez
2:1
ГОЛ!
L. Sanabria
1:1
ГОЛ!
A. Paredes
1:0
Пенальти не реализован!
О. Кардосо
Красная карточка
B. Benitez
89'
79'
Замена
C. Riveros
️️️️
Á. Campuzano
Замена
I. Valdez
️️️️
S. Fretes
71'
67'
Замена
B. Merlini
️️️️
Р. Лескано
67'
Замена
И. Франко
️️️️
A. Silva
67'
Замена
Л. Мельгарехо
️️️️
M. Fernandez
Замена
R. Salinas
️️️️
A. Samudio
46'
Желтая карточка
S. Fretes
44'
Желтая карточка
F. Baez
16'
10'
Желтая карточка
Á. Campuzano
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортиво Амелиано
1
N. Rossi (o.g.)
ВР
26
J. Gonzalez
ЦЗ
4
P. Aranda
ЦЗ
3
F. Baez
ЦЗ
19
A. Paredes
ЦЗ
40
A. Contrera
(К)
ЦП
17
B. Benitez
ЦП
28
A. Samudio
ЦП
8
A. Maiz
ЦП
26
S. Fretes
ЦП
17
Richard Torales
ЦФ
Главный тренер
Умберто Гарсия
Либертад
1
M. Silva
ВР
17
Матиас Эспиноса
ЛЗ
16
Iván Ramírez
ЦЗ
5
D. Viera
ЦЗ
4
N. Gimenez
ЦЗ
19
Рубен Лескано
ЦП
21
L. Sanabria
ЦП
6
Álvaro Campuzano
ЦП
28
Marcelo Fernandez
ЦП
10
A. Silva
ЦП
7
Оскар Кардосо
(К)
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Галеано
Спортиво Амелиано
1
F. Cristoforo
ВР
14
G. N. Areco Sosa
ЦЗ
37
Franco Ortellado
ЦЗ
16
M. Martinich
ЦЗ
26
Clever Ferreira
ЦЗ
21
E. Sarquis
ЦП
22
Oscar Romero
ЦП
27
B. Barja
ЦФ
17
Juan Giménez
ЦФ
18
I. Valdez
ЦФ
95
R. Salinas
ЦФ
33
L. Villagra
ЦФ
Либертад
12
Rodrigo Morínigo
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
14
Alexis Fretes
ЦЗ
26
Iván Piris
ЦЗ
23
M. Jacquet
ЦЗ
3
L. Cardozo
ЦЗ
19
Иван Франко
ЛВ
14
Уго Мартинес
ЦП
15
Анхель Лусена
ЦП
16
Cristian Riveros
ЦП
18
B. Merlini
ЦП
20
Антонио Барейро
ПВ
4-5-1
1
26
3
19
4
17
28
8
26
40
17
4-5-1
1
16
5
4
17
Эспиноса
19
Лескано
6
28
10
21
7
Кардосо
26
18
18
26
28
95
95
28
28
10
Мельгарехо
10
Мельгарехо
28
6
16
16
6
19
Лескано
18
18
19
Лескано
10
19
Франко
19
Франко
10
Остались в запасе
Спортиво Амелиано
Либертад
1
F. Cristoforo
ВР
14
G. N. Areco Sosa
ЦЗ
37
Franco Ortellado
ЦЗ
16
M. Martinich
ЦЗ
26
Clever Ferreira
ЦЗ
21
E. Sarquis
ЦП
22
Oscar Romero
ЦП
27
B. Barja
ЦФ
17
Juan Giménez
ЦФ
33
L. Villagra
ЦФ
Главный тренер
Умберто Гарсия
12
Rodrigo Morínigo
ВР
14
Alexis Fretes
ЦЗ
26
Iván Piris
ЦЗ
23
M. Jacquet
ЦЗ
3
L. Cardozo
ЦЗ
14
Уго Мартинес
ЦП
15
Анхель Лусена
ЦП
20
Антонио Барейро
ПВ
Главный тренер
Ариэль Галеано
Остались в запасе
1
F. Cristoforo
ВР
14
G. N. Areco Sosa
ЦЗ
37
Franco Ortellado
ЦЗ
16
M. Martinich
ЦЗ
26
Clever Ferreira
ЦЗ
21
E. Sarquis
ЦП
22
Oscar Romero
ЦП
27
B. Barja
ЦФ
17
Juan Giménez
ЦФ
33
L. Villagra
ЦФ
Остались в запасе
12
Rodrigo Morínigo
ВР
14
Alexis Fretes
ЦЗ
26
Iván Piris
ЦЗ
23
M. Jacquet
ЦЗ
3
L. Cardozo
ЦЗ
14
Уго Мартинес
ЦП
15
Анхель Лусена
ЦП
20
Антонио Барейро
ПВ
Главный тренер
Умберто Гарсия
Главный тренер
Ариэль Галеано
Статистика матча Спортиво Амелиано - Либертад
2
1
1
Всего ударов по воротам
5
17
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
0
6
Нарушения
15
11
Офсайды
2
3
Количество передач
229
554
Сейвы
3
1
Точность передач %
60
81
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
2
9
Удары из пределов штрафной
2
7
Удары из-за пределов штрафной
3
10
Матчи команд
Спортиво Амелиано
Парагвай. Примера, 21 тур
Спортиво Сан-Лоренцо
- : -
30.11.2026
Спортиво Амелиано
Парагвай. Примера, 20 тур
Спортиво Амелиано
1 : 0
20.11.2026
Спортиво Лукеньо
Парагвай. Примера, 19 тур
Спортиво Триниденс
3 : 0
09.11.2026
Спортиво Амелиано
Парагвай. Примера, 18 тур
Спортиво Амелиано
0 : 1
05.11.2026
Гуарани
Парагвай. Примера, 17 тур
Депортиво Реколета
3 : 0
31.10.2026
Спортиво Амелиано
Парагвай. Примера, 16 тур
Спортиво Амелиано
2 : 3
25.10.2026
Олимпия
Либертад
Парагвай. Примера, 21 тур
Либертад
- : -
30.11.2026
2 де Майо
Парагвай. Примера, 20 тур
Рубио Нью
1 : 2
23.11.2026
Либертад
Парагвай. Примера, 19 тур
Либертад
3 : 0
08.11.2026
Насьональ
Парагвай. Примера, 18 тур
Либертад
0 : 1
05.11.2026
Серро Портеньо
Парагвай. Примера, 17 тур
Спортиво Сан-Лоренцо
2 : 1
01.11.2026
Либертад
Парагвай. Примера, 16 тур
Либертад
1 : 0
24.10.2026
Спортиво Лукеньо
Информация о матче
Главный судья:
Augusto Bergelio Aragon Bautista, Ecuador
Стадион:
Дефенсорес дель Чако
Новости команд
Все
Спортиво Амелиано
Либертад
Парагвайский клуб запретил девушке-фотографу надевать шорты и блузки с глубоким вырезом
22 октября
5
Экс-спартаковец лидирует в списке бомбардиров чемпионата Парагвая
22 марта
2
7 экс-спартаковцев взяли титулы в 2025 году
2025.12.28 12:15
18
«Нью-Йорк Сити» подписал Медину, которым интересовался «Манчестер Сити»
2018.01.01 15:36
3
Нападающий киевского «Динамо» признан футболистом года в Парагвае
2015.12.30 11:48
Парагвайский клуб запретил девушке-фотографу надевать шорты и блузки с глубоким вырезом
22 октября
5
Экс-спартаковец лидирует в списке бомбардиров чемпионата Парагвая
22 марта
2
7 экс-спартаковцев взяли титулы в 2025 году
2025.12.28 12:15
18
«Нью-Йорк Сити» подписал Медину, которым интересовался «Манчестер Сити»
2018.01.01 15:36
3
Нападающий киевского «Динамо» признан футболистом года в Парагвае
2015.12.30 11:48
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+