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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Либертад - Спортиво Амелиано
Либертад - Спортиво Амелиано: обзор матча 16 августа 2024
Либертад
16.08.2024, пятница, 01:00
Копа Судамерикана, 1/8 финала
1 : 1
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Спортиво Амелиано
58'
М. Эспиноса
23'
A. Samudio
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Либертад - Спортиво Амелиано
Замена
Р. Лескано
️️️️
L. Sanabria
80'
73'
Замена
B. Barja
️️️️
A. Contrera
73'
Замена
R. Salinas
️️️️
A. Samudio
73'
Замена
S. Fretes
️️️️
I. Valdez
Желтая карточка
M. Fernandez
71'
Желтая карточка
Э. Кабальеро
62'
59'
Желтая карточка
N. Rossi (o.g.)
Желтая карточка
G. Aguilar
59'
ГОЛ! 1:1!
М. Эспиноса
Пас отдал
M. Fernandez
58'
Замена
R. Villalba
️️️️
Л. Мельгарехо
55'
Замена
C. R. Santa
️️️️
О. Кардосо
55'
Замена
G. Aguilar
️️️️
B. Merlini
55'
54'
Желтая карточка
B. Benitez
29'
Желтая карточка
A. Contrera
26'
Желтая карточка
A. Maiz
23'
ГОЛ! 0:1!
A. Samudio
16'
Желтая карточка
F. Baez
Замена
L. Cardozo
️️️️
N. Gimenez
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Либертад
1
M. Silva
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
17
Матиас Эспиноса
ЛЗ
26
Iván Piris
ЦЗ
5
D. Viera
ЦЗ
4
N. Gimenez
ЦЗ
26
Эрнесто Кабальеро
ЦП
18
B. Merlini
ЦП
21
L. Sanabria
ЦП
28
Marcelo Fernandez
ЦП
7
Оскар Кардосо
(К)
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Галеано
Спортиво Амелиано
1
N. Rossi (o.g.)
ВР
4
T. Gutierrez
ЦЗ
3
F. Baez
ЦЗ
19
A. Paredes
ЦЗ
26
J. Gonzalez
ЦЗ
17
B. Benitez
ЦП
40
A. Contrera
(К)
ЦП
8
A. Maiz
ЦП
28
A. Samudio
ЦП
17
Richard Torales
ЦФ
18
I. Valdez
ЦФ
Главный тренер
Умберто Гарсия
Либертад
12
Rodrigo Morínigo
ВР
3
L. Cardozo
ЦЗ
16
Cristian Riveros
ЦП
14
Уго Мартинес
ЦП
15
Анхель Лусена
ЦП
6
Álvaro Campuzano
ЦП
19
Рубен Лескано
ЦП
37
Matias Schabus
ЦП
24
R. Villalba
ЦП
20
Антонио Барейро
ПВ
24
C. R. Santa
ЦФ
9
G. Aguilar
ЦФ
Спортиво Амелиано
1
F. Cristoforo
ВР
26
Clever Ferreira
ЦЗ
16
M. Martinich
ЦЗ
4
P. Aranda
ЦЗ
37
Franco Ortellado
ЦЗ
30
F. Alfonso
ЦП
22
Oscar Romero
ЦП
21
E. Sarquis
ЦП
26
S. Fretes
ЦП
95
R. Salinas
ЦФ
27
B. Barja
ЦФ
9
C. Ocampos
ЦФ
3-2-4-1
1
26
5
4
17
Эспиноса
10
Мельгарехо
26
Кабальеро
21
28
18
7
Кардосо
4-4-2
1
3
19
26
4
40
8
28
17
18
17
4
3
3
4
21
19
Лескано
19
Лескано
21
10
Мельгарехо
24
24
10
Мельгарехо
7
Кардосо
24
24
7
Кардосо
18
9
9
18
18
26
26
18
28
95
95
28
40
27
27
40
Остались в запасе
Либертад
Спортиво Амелиано
12
Rodrigo Morínigo
ВР
16
Cristian Riveros
ЦП
14
Уго Мартинес
ЦП
15
Анхель Лусена
ЦП
6
Álvaro Campuzano
ЦП
37
Matias Schabus
ЦП
20
Антонио Барейро
ПВ
Главный тренер
Ариэль Галеано
1
F. Cristoforo
ВР
26
Clever Ferreira
ЦЗ
16
M. Martinich
ЦЗ
4
P. Aranda
ЦЗ
37
Franco Ortellado
ЦЗ
30
F. Alfonso
ЦП
22
Oscar Romero
ЦП
21
E. Sarquis
ЦП
9
C. Ocampos
ЦФ
Главный тренер
Умберто Гарсия
Остались в запасе
12
Rodrigo Morínigo
ВР
16
Cristian Riveros
ЦП
14
Уго Мартинес
ЦП
15
Анхель Лусена
ЦП
6
Álvaro Campuzano
ЦП
37
Matias Schabus
ЦП
20
Антонио Барейро
ПВ
Остались в запасе
1
F. Cristoforo
ВР
26
Clever Ferreira
ЦЗ
16
M. Martinich
ЦЗ
4
P. Aranda
ЦЗ
37
Franco Ortellado
ЦЗ
30
F. Alfonso
ЦП
22
Oscar Romero
ЦП
21
E. Sarquis
ЦП
9
C. Ocampos
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Галеано
Главный тренер
Умберто Гарсия
Статистика матча Либертад - Спортиво Амелиано
3
5
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
11
0
Нарушения
12
14
Офсайды
3
3
Количество передач
491
307
Сейвы
2
6
Точность передач %
78
72
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Матчи команд
Либертад
Парагвай. Примера, 21 тур
Либертад
- : -
30.11.2026
2 де Майо
Парагвай. Примера, 20 тур
Рубио Нью
1 : 2
23.11.2026
Либертад
Парагвай. Примера, 19 тур
Либертад
3 : 0
08.11.2026
Насьональ
Парагвай. Примера, 18 тур
Либертад
0 : 1
05.11.2026
Серро Портеньо
Парагвай. Примера, 17 тур
Спортиво Сан-Лоренцо
2 : 1
01.11.2026
Либертад
Парагвай. Примера, 16 тур
Либертад
1 : 0
24.10.2026
Спортиво Лукеньо
Спортиво Амелиано
Парагвай. Примера, 21 тур
Спортиво Сан-Лоренцо
- : -
30.11.2026
Спортиво Амелиано
Парагвай. Примера, 20 тур
Спортиво Амелиано
1 : 0
20.11.2026
Спортиво Лукеньо
Парагвай. Примера, 19 тур
Спортиво Триниденс
3 : 0
09.11.2026
Спортиво Амелиано
Парагвай. Примера, 18 тур
Спортиво Амелиано
0 : 1
05.11.2026
Гуарани
Парагвай. Примера, 17 тур
Депортиво Реколета
3 : 0
31.10.2026
Спортиво Амелиано
Парагвай. Примера, 16 тур
Спортиво Амелиано
2 : 3
25.10.2026
Олимпия
Информация о матче
Главный судья:
Maximiliano Ramirez, Argentina
Стадион:
Дефенсорес дель Чако
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