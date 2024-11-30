Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Спартак Тр - Скалица
Спартак Тр - Скалица: обзор матча 30 ноября 2024
Спартак Тр
30.11.2024, суббота, 17:30
Словакия. Найк Лига, 16 тур
2 : 0
Завершен
Скалица
25'
К. Офори
37'
P. Azango
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак Тр - Скалица
Замена
Р. Пич
️️️️
P. Azango
86'
Замена
M. Šulek
️️️️
Л. Холик
86'
85'
Желтая карточка
O. Podhorín
Замена
M. Corryn
️️️️
К. Офори
79'
74'
Желтая карточка
A. Morong
66'
Замена
M. Fábry
️️️️
Y. Michael Yao
Замена
M. Ujlaky
️️️️
Л. Штетина
66'
46'
Замена
A. Gaži
️️️️
A. Sobczyk
ГОЛ! 2:0!
P. Azango
Пас отдал
Э. Даниэль
37'
ГОЛ! 1:0!
К. Офори
Пас отдал
М. Кратохвил
25'
Желтая карточка
Р. Прохазка
16'
Желтая карточка
Л. Штетина
8'
4'
Желтая карточка
Y. Michael Yao
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак Тр
23
Жига Фрелих
ВР
29
Мартин Микович
(К)
ЛЗ
2
Лукаш Штетина
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
33
Филип Твардзик
ЦП
6
Роман Прохазка
ЦП
27
Милош Кратохвил
ЦП
23
Эрик Даниэль
ПВ
11
Philip Azango
ЦФ
97
Келвин Офори
ЦФ
57
Михал Дуриш
ЦФ
Главный тренер
Михал Гаспарик
Скалица
39
Martin Junas
ВР
37
Adam Krčík
ЦЗ
20
Oliver Podhorín
(К)
ЦЗ
5
Michal Ranko
ЦЗ
9
Adam Morong
ЦП
19
Martin Mášik
ЦП
34
Alex Sobczyk
ЦП
18
Martin Nagy
ЦП
10
Ján Vlasko
ЦФ
11
Yann Michael Yao
ЦФ
71
Lukas Leginus
ЦФ
Главный тренер
Павол Майерник
Спартак Тр
72
Martin Vantruba
ВР
18
Martin Šulek
ЦЗ
13
Marek Ujlaky
ЦЗ
28
Мартин Буката
ЦП
6
Patrick Karhan
ЦП
6
Milan Corryn
ЦП
17
Якуб Паур
ЦФ
7
Роберт Пич
ЦФ
12
Thomas Nikolaou
ЦФ
Скалица
31
Lukáš Hroššo
ВР
3
Martin Černek
ЦЗ
14
Matej Hradecky
ЦП
22
Mário Hollý
ЦП
11
Adam Gaži
ЦП
21
Adam Ravas
ЦП
33
Adam Kopas
ЦФ
11
Marek Fábry
ЦФ
3-3-1-3
23
Фрелих
29
Микович
2
Штетина
4
Холик
33
Твардзик
6
Прохазка
27
Кратохвил
23
Даниэль
57
Дуриш
97
Офори
11
3-4-3
39
37
20
5
19
34
18
9
71
11
10
4
Холик
18
18
4
Холик
2
Штетина
13
13
2
Штетина
97
Офори
6
6
97
Офори
11
7
Пич
7
Пич
11
34
11
11
34
11
11
11
11
Остались в запасе
Спартак Тр
Скалица
72
Martin Vantruba
ВР
28
Мартин Буката
ЦП
6
Patrick Karhan
ЦП
17
Якуб Паур
ЦФ
12
Thomas Nikolaou
ЦФ
Главный тренер
Михал Гаспарик
31
Lukáš Hroššo
ВР
3
Martin Černek
ЦЗ
14
Matej Hradecky
ЦП
22
Mário Hollý
ЦП
21
Adam Ravas
ЦП
33
Adam Kopas
ЦФ
Главный тренер
Павол Майерник
Остались в запасе
72
Martin Vantruba
ВР
28
Мартин Буката
ЦП
6
Patrick Karhan
ЦП
17
Якуб Паур
ЦФ
12
Thomas Nikolaou
ЦФ
Остались в запасе
31
Lukáš Hroššo
ВР
3
Martin Černek
ЦЗ
14
Matej Hradecky
ЦП
22
Mário Hollý
ЦП
21
Adam Ravas
ЦП
33
Adam Kopas
ЦФ
Главный тренер
Михал Гаспарик
Главный тренер
Павол Майерник
Статистика матча Спартак Тр - Скалица
2
3
Всего ударов по воротам
18
8
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
8
6
Нарушения
14
14
Офсайды
2
1
Количество передач
433
384
Сейвы
2
6
Точность передач %
83
78
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
8
2
Матчи команд
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Спартак Тр
- : -
29.11.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Земплин Михаловце
0 : 1
21.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Дукла ББ
1 : 2
07.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Спартак Тр
1 : 2
31.10.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Скалица
1 : 1
24.10.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Спартак Тр
0 : 3
17.10.2026
Слован
Скалица
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Скалица
0 : 0
29.11.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Скалица
0 : 0
29.11.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Кошице
1 : 1
22.11.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Скалица
2 : 4
07.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Ружомберок
1 : 0
01.11.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Скалица
1 : 1
24.10.2026
Спартак Тр
Информация о матче
Главный судья:
Marian Ruc, Slovakia
Стадион:
Антон Малатински
Новости команд
Все
Спартак Тр
Скалица
«Спартак Трнава» – «Хибернианс»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.56
2025.07.30 20:36
«Хэкен» – «Спартак Трнава» прогноз на матч 17 июля с 66% вероятностью захода ставки
2025.07.16 12:17
Прогноз на точный счeт матча «Хэкен» – «Спартак Трнава»: Лига Европы, 17 июля 2025
2025.07.16 08:49
Экс-защитник «Зенита» Шкртел перешел в «Спартак» из Трнавы
2021.08.16 12:22
Лига Европы. «Зальцбург» выиграл группу с шестью победами и другие результаты
2018.12.14 01:18
5
«Спартак Трнава» – «Хибернианс»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.56
2025.07.30 20:36
«Хэкен» – «Спартак Трнава» прогноз на матч 17 июля с 66% вероятностью захода ставки
2025.07.16 12:17
Прогноз на точный счeт матча «Хэкен» – «Спартак Трнава»: Лига Европы, 17 июля 2025
2025.07.16 08:49
Экс-защитник «Зенита» Шкртел перешел в «Спартак» из Трнавы
2021.08.16 12:22
Лига Европы. «Зальцбург» выиграл группу с шестью победами и другие результаты
2018.12.14 01:18
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+