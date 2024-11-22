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Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Кошице - Слован
Кошице - Слован: обзор матча 22 ноября 2024
Кошице
22.11.2024, пятница, 20:00
Словакия. Найк Лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Слован
59'
Ж. Медведь (П)
73'
Т. Барсегян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кошице - Слован
Желтая карточка
Н. Горосито
90'
+3
Замена
N. Innocenti
️️️️
Н. Горосито
80'
73'
ГОЛ! 1:1!
Т. Барсегян
Пас отдал
К. Виммер
70'
Замена
Д. Стрелец
️️️️
А. Гайдош
70'
Замена
Н. Марчелли
️️️️
Р. Мак
Замена
Л. Сантуш
️️️️
Z. Jones
64'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ж. Медведь
59'
58'
Желтая карточка
Ю. Медведев
46'
Замена
Г. Кашия
️️️️
М. Войтко
46'
Замена
Ю. Куцка
️️️️
Ю. Сзоке
Замена
G. Niarchos
️️️️
M. Zsigmund
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кошице
31
David Sipos
ВР
24
Доминик Кружляк
ЦЗ
20
Ян Кривяк
(К)
ЦЗ
16
Николас Горосито
ЦЗ
21
Лукаш Фабиш
ПЗ
8
David Gallovic
ЦП
23
Michal Faško
ЦФ
25
M. Zsigmund
ЦФ
17
D. Takac
ЦФ
55
Жан Медведь
ЦФ
10
Zyen Jones
ЦФ
Главный тренер
Гергей Гери
Слован
71
Доминик Такац
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
37
Юлиус Сзоке
ОП
12
Кенан Байрич
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
11
Тигран Барсегян
(К)
ЦП
8
Артур Гайдош
АП
93
Иджесси Мецоко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Кошице
22
Matúš Kira
ВР
5
Jakub Jakubko
ЦЗ
29
Simon Sabolcik
ЦП
66
Péter Varga
ЦП
77
Луиш Сантуш
ПВ
27
Karlo Miljanić
ЦФ
30
Marek Teplan
ЦФ
90
Nassim Innocenti
ЦФ
7
Giannis Niarchos
ЦФ
Слован
31
Мартин Трновски
ВР
4
Симен Вут
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
88
Кирьякос Саввидис
ЦП
20
Ален Мустафич
ЦП
10
Нино Марчелли
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
13
Давид Стрелец
ЦФ
4-1-5
31
24
Кружляк
20
Кривяк
16
Горосито
21
Фабиш
8
25
10
55
Медведь
17
23
3-1-3-2-1
71
Такац
17
Медведев
6
Виммер
27
Войтко
37
Сзоке
12
Байрич
77
Игнатенко
11
Барсегян
8
Гайдош
21
Мак
93
Мецоко
10
77
Сантуш
77
Сантуш
10
16
Горосито
90
90
16
Горосито
25
7
7
25
27
Войтко
4
Кашия
4
Кашия
27
Войтко
21
Мак
10
Марчелли
10
Марчелли
21
Мак
37
Сзоке
33
Куцка
33
Куцка
37
Сзоке
8
Гайдош
13
Стрелец
13
Стрелец
8
Гайдош
Остались в запасе
Кошице
Слован
22
Matúš Kira
ВР
5
Jakub Jakubko
ЦЗ
29
Simon Sabolcik
ЦП
66
Péter Varga
ЦП
27
Karlo Miljanić
ЦФ
30
Marek Teplan
ЦФ
Главный тренер
Гергей Гери
31
Мартин Трновски
ВР
4
Симен Вут
ЦЗ
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
88
Кирьякос Саввидис
ЦП
20
Ален Мустафич
ЦП
Главный тренер
Владимир Вайсс
Остались в запасе
22
Matúš Kira
ВР
5
Jakub Jakubko
ЦЗ
29
Simon Sabolcik
ЦП
66
Péter Varga
ЦП
27
Karlo Miljanić
ЦФ
30
Marek Teplan
ЦФ
Остались в запасе
31
Мартин Трновски
ВР
4
Симен Вут
ЦЗ
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
88
Кирьякос Саввидис
ЦП
20
Ален Мустафич
ЦП
Главный тренер
Гергей Гери
Главный тренер
Владимир Вайсс
Статистика матча Кошице - Слован
1
1
Всего ударов по воротам
10
19
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
12
Нарушения
11
13
Офсайды
4
2
Количество передач
283
617
Сейвы
4
2
Точность передач %
67
84
Удары мимо ворот
6
10
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
7
12
Удары из-за пределов штрафной
3
7
Матчи команд
Кошице
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Кошице
- : -
06.12.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Слован
3 : 0
28.11.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Кошице
1 : 1
22.11.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 14 тур
ДАК 1904
3 : 2
07.11.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Тренчин
0 : 5
31.10.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Кошице
0 : 1
28.10.2026
ДАК 1904
Слован
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Земплин Михаловце
- : -
05.12.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Слован
3 : 0
28.11.2026
Кошице
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Информация о матче
Главный судья:
Lukas Dzivjak, Slovakia
Стадион:
Футбольная арена Кошице
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