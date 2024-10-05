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Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Железьярне Подбрезова - Спартак Тр
Железьярне Подбрезова - Спартак Тр: обзор матча 05 октября 2024
Железьярне Подбрезова
05.10.2024, суббота, 19:00
Словакия. Найк Лига, 10 тур
0 : 4
Завершен
Спартак Тр
45'
К. Офори
55'
К. Офори
66'
Э. Даниэль
90+5'
Р. Пич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Железьярне Подбрезова - Спартак Тр
90'
+5
ГОЛ! 0:4!
Р. Пич
Пас отдал
Р. Прохазка
Замена
D. Depetris
️️️️
D. Smekal
81'
78'
Замена
T. Nikolaou
️️️️
M. Šulek
71'
Замена
Р. Пич
️️️️
К. Офори
71'
Замена
M. Corryn
️️️️
М. Кратохвил
Замена
O. Deml
️️️️
S. Štefánik
68'
67'
Желтая карточка
M. Šulek
66'
ГОЛ! 0:3!
Э. Даниэль
Пас отдал
М. Дуриш
61'
Желтая карточка
Э. Сабо
Замена
А. Йираджанг
️️️️
A. Slávik
58'
56'
Замена
Э. Сабо
️️️️
Л. Штетина
55'
ГОЛ! 0:2!
К. Офори
Пас отдал
М. Кратохвил
50'
Желтая карточка
М. Дуриш
45'
ГОЛ! 0:1!
К. Офори
Пас отдал
Э. Даниэль
Желтая карточка
R. Paraj
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Железьярне Подбрезова
28
Adam Danko
ВР
18
Alex Markovic
ЦЗ
24
Кристиан Кострна
ПЗ
15
René Paraj
ЦП
25
Šimon Faško
ЦП
26
Samuel Štefánik
ЦП
9
Daniel Smekal
ЦП
14
Ridwan Sanusi
ЦП
30
Roland Galčík
ЦФ
4
Matej Oravec
(К)
ЦФ
23
Adrián Slávik
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чифраник
Спартак Тр
23
Жига Фрелих
ВР
2
Лукаш Штетина
ЦЗ
13
Marek Ujlaky
ЦЗ
18
Martin Šulek
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
80
Адриан Зеликович
ОП
27
Милош Кратохвил
ЦП
6
Роман Прохазка
(К)
ЦП
23
Эрик Даниэль
ПВ
57
Михал Дуриш
ЦФ
97
Келвин Офори
ЦФ
Главный тренер
Михал Гаспарик
Железьярне Подбрезова
5
Mário Mrva
ЦЗ
24
Samuel Ďatko
ЦП
19
Martin Talakov
ЦП
13
Vincent Chyla
ЦП
8
Ondrej Deml
ЦП
17
Peter Juritka
ЦФ
91
Pavol Bajza
ЦФ
14
Аласана Йираджанг
ЦФ
22
David Depetris
ЦФ
Спартак Тр
31
Dobrivoj Rusov
ВР
27
Войцех Кубишта
ЦЗ
6
Milan Corryn
ЦП
52
Эрик Сабо
ЦП
28
Мартин Буката
ЦП
6
Patrick Karhan
ЦП
16
Hugo Ahl
ЦП
7
Роберт Пич
ЦФ
12
Thomas Nikolaou
ЦФ
2-5-3
28
18
24
Кострна
25
26
9
14
15
23
4
30
4-1-2-1-2
23
Фрелих
4
Холик
13
18
2
Штетина
80
Зеликович
27
Кратохвил
6
Прохазка
23
Даниэль
97
Офори
57
Дуриш
26
8
8
26
23
14
Йираджанг
14
Йираджанг
23
9
22
22
9
27
Кратохвил
6
6
27
Кратохвил
2
Штетина
52
Сабо
52
Сабо
2
Штетина
97
Офори
7
Пич
7
Пич
97
Офори
18
12
12
18
Остались в запасе
Железьярне Подбрезова
Спартак Тр
5
Mário Mrva
ЦЗ
24
Samuel Ďatko
ЦП
19
Martin Talakov
ЦП
13
Vincent Chyla
ЦП
17
Peter Juritka
ЦФ
91
Pavol Bajza
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чифраник
31
Dobrivoj Rusov
ВР
27
Войцех Кубишта
ЦЗ
28
Мартин Буката
ЦП
6
Patrick Karhan
ЦП
16
Hugo Ahl
ЦП
Главный тренер
Михал Гаспарик
Остались в запасе
5
Mário Mrva
ЦЗ
24
Samuel Ďatko
ЦП
19
Martin Talakov
ЦП
13
Vincent Chyla
ЦП
17
Peter Juritka
ЦФ
91
Pavol Bajza
ЦФ
Остались в запасе
31
Dobrivoj Rusov
ВР
27
Войцех Кубишта
ЦЗ
28
Мартин Буката
ЦП
6
Patrick Karhan
ЦП
16
Hugo Ahl
ЦП
Главный тренер
Владимир Чифраник
Главный тренер
Михал Гаспарик
Статистика матча Железьярне Подбрезова - Спартак Тр
1
3
Всего ударов по воротам
8
12
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
3
Нарушения
10
13
Офсайды
2
0
Количество передач
420
324
Сейвы
2
1
Точность передач %
78
72
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
2
9
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Матчи команд
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Кошице
- : -
06.12.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 1
28.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Тренчин
2 : 2
21.11.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Железьярне Подбрезова
4 : 1
08.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 2
31.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Земплин Михаловце
1 : 4
24.10.2026
Железьярне Подбрезова
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Спартак Тр
- : -
29.11.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Земплин Михаловце
0 : 1
21.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Дукла ББ
1 : 2
07.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Спартак Тр
1 : 2
31.10.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Скалица
1 : 1
24.10.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Спартак Тр
0 : 3
17.10.2026
Слован
Информация о матче
Главный судья:
Иван Кружляк
(Братислава)
Стадион:
ZELPO Arena, Podbrezova
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