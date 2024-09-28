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Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Дукла ББ - Кошице
Дукла ББ - Кошице: обзор матча 28 сентября 2024
Дукла ББ
28.09.2024, суббота, 19:00
Словакия. Найк Лига, 9 тур
2 : 3
Завершен
Кошице
33'
M. Rymarenko (П)
68'
T. Malec
28'
G. Niarchos
45+1'
G. Niarchos
90+2'
Z. Jones
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дукла ББ - Кошице
Желтая карточка
L. Migaľa
90'
+5
90'
+3
Замена
Н. Горосито
️️️️
D. Gallovic
90'
+2
ГОЛ! 2:3!
Z. Jones
Пас отдал
Ж. Медведь
90'
+1
Желтая карточка
D. Sipos
83'
Замена
Z. Jones
️️️️
D. Magda
Замена
A. Brenkus
️️️️
N. Šikula
76'
Замена
A. Hanes
️️️️
Д. Веселовски
76'
71'
Замена
P. Varga
️️️️
M. Faško
ГОЛ! 2:2!
T. Malec
Пас отдал
M. Rymarenko
68'
Замена
L. Migaľa
️️️️
Ľ. Willwéber
64'
Замена
T. Slebodnik
️️️️
B. Ľupták
64'
46'
Замена
S. Bokros
️️️️
D. Takac
46'
Замена
Л. Сантуш
️️️️
G. Niarchos
45'
+1
ГОЛ! 1:2!
G. Niarchos
Желтая карточка
B. Ľupták
40'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
M. Rymarenko
33'
32'
Красная карточка
J. Jakubko
28'
ГОЛ! 0:1!
G. Niarchos
22'
Желтая карточка
Я. Кривяк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дукла ББ
36
Michal Trnovský
ВР
25
Ivan Anokye Mensah
ЦЗ
33
Boris Godál
ЦЗ
41
Ľubomír Willwéber
(К)
ЦЗ
88
Marek Hlinka
ЦЗ
13
Nicolas Šikula
ЦЗ
10
Branislav Ľupták
ЦП
20
Доминик Веселовски
ЦП
29
Tomáš Malec
ЦФ
44
Timotej Záhumenský
ЦФ
11
Martin Rymarenko
ЦФ
Главный тренер
Марек Базик
Кошице
31
David Sipos
ВР
5
Jakub Jakubko
ЦЗ
20
Ян Кривяк
(К)
ЦЗ
24
Доминик Кружляк
ЦЗ
21
Daniel Magda
ЦЗ
21
Лукаш Фабиш
ПЗ
8
David Gallovic
ЦП
23
Michal Faško
ЦФ
17
D. Takac
ЦФ
7
Giannis Niarchos
ЦФ
55
Жан Медведь
ЦФ
Главный тренер
Гергей Гери
Дукла ББ
31
Michal Lukáč
ВР
21
Lukáš Migaľa
ЦЗ
3
Bernard Petrak
ЦЗ
49
Oliver Klimpl
ЦЗ
14
Gabriel Demian
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
73
Adam Hanes
ЦФ
23
A. Brenkus
ЦФ
9
Tibor Slebodnik
ЦФ
Кошице
16
Николас Горосито
ЦЗ
22
Szilárd Bokros
ЦП
66
Péter Varga
ЦП
77
Луиш Сантуш
ПВ
30
Marek Teplan
ЦФ
10
Zyen Jones
ЦФ
27
Karlo Miljanić
ЦФ
3-2-2-3
36
41
88
13
33
25
10
20
Веселовски
11
44
29
3-2-1-4
31
20
Кривяк
24
Кружляк
21
21
Фабиш
5
8
55
Медведь
7
17
23
41
21
21
41
20
Веселовски
73
73
20
Веселовски
13
23
23
13
10
9
9
10
8
16
Горосито
16
Горосито
8
17
22
22
17
23
66
66
23
7
77
Сантуш
77
Сантуш
7
21
10
10
21
Остались в запасе
Дукла ББ
Кошице
31
Michal Lukáč
ВР
3
Bernard Petrak
ЦЗ
49
Oliver Klimpl
ЦЗ
14
Gabriel Demian
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
Главный тренер
Марек Базик
30
Marek Teplan
ЦФ
27
Karlo Miljanić
ЦФ
Главный тренер
Гергей Гери
Остались в запасе
31
Michal Lukáč
ВР
3
Bernard Petrak
ЦЗ
49
Oliver Klimpl
ЦЗ
14
Gabriel Demian
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
Остались в запасе
30
Marek Teplan
ЦФ
27
Karlo Miljanić
ЦФ
Главный тренер
Марек Базик
Главный тренер
Гергей Гери
Статистика матча Дукла ББ - Кошице
2
1
2
Всего ударов по воротам
29
8
Удары в створ
10
5
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
1
Нарушения
9
9
Офсайды
0
1
Количество передач
468
281
Сейвы
2
6
Точность передач %
84
71
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
10
0
Удары из пределов штрафной
20
6
Удары из-за пределов штрафной
9
2
Матчи команд
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Комарно
- : -
05.12.2026
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Дукла ББ
1 : 0
28.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Жилина
2 : 0
21.11.2026
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Дукла ББ
1 : 2
07.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Дукла ББ
0 : 2
01.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Слован
2 : 2
24.10.2026
Дукла ББ
Кошице
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Кошице
- : -
06.12.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Слован
3 : 0
28.11.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Кошице
1 : 1
22.11.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 14 тур
ДАК 1904
3 : 2
07.11.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Тренчин
0 : 5
31.10.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Кошице
0 : 1
28.10.2026
ДАК 1904
Информация о матче
Главный судья:
Marian Ruc, Slovakia
Стадион:
SNP Stadion, Banska Bystrica
Новости команд
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