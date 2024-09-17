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Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Тренчин - ДАК 1904
Тренчин - ДАК 1904: обзор матча 17 сентября 2024
Тренчин
17.09.2024, вторник, 19:00
Словакия. Найк Лига, 6 тур
0 : 3
Завершен
ДАК 1904
22'
Д. Редзич
27'
М. Труса
66'
М. Труса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тренчин - ДАК 1904
Желтая карточка
S. Suleiman
89'
Желтая карточка
L. Zorić
88'
Замена
L. Zorić
️️️️
D. Bariš
80'
76'
Замена
К. Херц
️️️️
М. Виталис
71'
Желтая карточка
Д. Редзич
66'
ГОЛ! 0:3!
М. Труса
Пас отдал
М. Виталис
Замена
L. Mikulaj
️️️️
B. Donkor
63'
Желтая карточка
T. Hajovsky
60'
58'
Замена
М. Чингер
️️️️
Т. Качараба
58'
Замена
Р. Япи
️️️️
И. Андзуана
37'
Желтая карточка
М. Байо
27'
ГОЛ! 0:2!
М. Труса
22'
ГОЛ! 0:1!
Д. Редзич
16'
Желтая карточка
A. Mendez
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тренчин
1
Andrija Katić
ВР
8
Tadeas Hajovsky
ЦЗ
5
Rahim Ibrahim
ЦП
18
Armin Derlek
ЦП
11
Emma Uchegbu
ЦФ
14
T. Bondarenko
ЦФ
55
Лазар Стойсавлевич
ЦФ
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
27
Damian Bariš
(К)
ЦФ
7
Sunday Jude
ЦФ
19
Bright Donkor
ЦФ
Главный тренер
Илия Столица
ДАК 1904
1
Александар Попович
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
28
Alex Mendez
ЦЗ
23
Пабло Ортис
ЦЗ
17
Иоан Андзуана
ЦП
27
Милан Виталис
ЦП
6
Махмуду Байо
ЦП
10
Аммар Рамадан
АП
23
Дамир Редзич
ЦФ
25
Mateus Brunetti
ЦФ
46
Матей Труса
(К)
ЦФ
Тренчин
30
Matúš Sláviček
ВР
2
Samuel Bagín
ЦЗ
14
Якуб Голубек
ЦП
16
Adrian Fiala
ЦП
23
Samuel Šefčík
ЦП
6
S. Ben Sallam
ЦП
3
Luka Zorić
ЦП
70
Sani Suleiman
ЦФ
21
Lukas Mikulaj
ЦФ
ДАК 1904
1
Leandro Filipe
ВР
4
Марк Чингер
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
13
Levente Bősze
ЦП
24
Кристиан Херц
ЦП
68
Máté Tuboly
ЦП
23
Жан Бернат
АП
11
Ákos Szendrei
ЦФ
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
1-2-5
1
8
5
18
25
19
7
27
55
Стойсавлевич
3-3-1-3
1
Попович
33
Качараба
28
23
Ортис
17
Андзуана
27
Виталис
6
Байо
10
Рамадан
46
Труса
25
23
Редзич
27
3
3
27
19
21
21
19
33
Качараба
4
Чингер
4
Чингер
33
Качараба
17
Андзуана
27
Япи
27
Япи
17
Андзуана
27
Виталис
24
Херц
24
Херц
27
Виталис
Остались в запасе
Тренчин
ДАК 1904
30
Matúš Sláviček
ВР
2
Samuel Bagín
ЦЗ
14
Якуб Голубек
ЦП
16
Adrian Fiala
ЦП
23
Samuel Šefčík
ЦП
6
S. Ben Sallam
ЦП
70
Sani Suleiman
ЦФ
Главный тренер
Илия Столица
1
Leandro Filipe
ВР
13
Levente Bősze
ЦП
68
Máté Tuboly
ЦП
23
Жан Бернат
АП
11
Ákos Szendrei
ЦФ
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
Остались в запасе
30
Matúš Sláviček
ВР
2
Samuel Bagín
ЦЗ
14
Якуб Голубек
ЦП
16
Adrian Fiala
ЦП
23
Samuel Šefčík
ЦП
6
S. Ben Sallam
ЦП
70
Sani Suleiman
ЦФ
Остались в запасе
1
Leandro Filipe
ВР
13
Levente Bősze
ЦП
68
Máté Tuboly
ЦП
23
Жан Бернат
АП
11
Ákos Szendrei
ЦФ
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
Главный тренер
Илия Столица
Статистика матча Тренчин - ДАК 1904
3
3
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
3
Нарушения
15
11
Офсайды
2
3
Количество передач
422
345
Сейвы
2
4
Точность передач %
84
81
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
7
4
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
9
3
Матчи команд
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Спартак Тр
- : -
29.11.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Тренчин
2 : 2
21.11.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Тренчин
0 : 5
31.10.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Тренчин
0 : 2
28.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Комарно
0 : 0
25.10.2026
Тренчин
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 17 тур
ДАК 1904
- : -
06.12.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 1
28.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 15 тур
ДАК 1904
3 : 0
22.11.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 14 тур
ДАК 1904
3 : 2
07.11.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Дукла ББ
0 : 2
01.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Кошице
0 : 1
28.10.2026
ДАК 1904
Информация о матче
Стадион:
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