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Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Спартак Тр - Ружомберок
Спартак Тр - Ружомберок: обзор матча 01 сентября 2024
Спартак Тр
01.09.2024, воскресенье, 19:00
Словакия. Найк Лига, 6 тур
2 : 2
Завершен
Ружомберок
9'
М. Кратохвил
22'
М. Микович
45'
Я. Гладик
62'
M. Chrien (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак Тр - Ружомберок
90'
Замена
D. Jackuliak
️️️️
M. Chrien
83'
Желтая карточка
K. Domonkos
Замена
Р. Пич
️️️️
Э. Даниэль
76'
Замена
К. Офори
️️️️
Я. Паур
76'
74'
Замена
K. Domonkos
️️️️
M. Kelemen
74'
Замена
O. Luterán
️️️️
T. Mudry
72'
Желтая карточка
Я. Гладик
62'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
M. Chrien
Желтая карточка
М. Дуриш
61'
57'
Замена
M. Chobot
️️️️
М. Мадленьяк
45'
ГОЛ! 2:1!
Я. Гладик
Пас отдал
M. Kelemen
ГОЛ! 2:0!
М. Микович
Пас отдал
P. Azango
22'
ГОЛ! 1:0!
М. Кратохвил
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак Тр
23
Жига Фрелих
ВР
29
Мартин Микович
(К)
ЛЗ
27
Войцех Кубишта
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
80
Адриан Зеликович
ОП
52
Эрик Сабо
ЦП
27
Милош Кратохвил
ЦП
23
Эрик Даниэль
ПВ
57
Михал Дуриш
ЦФ
11
Philip Azango
ЦФ
17
Якуб Паур
ЦФ
Главный тренер
Михал Гаспарик
Ружомберок
23
Tomáš Frühwald
ВР
23
Матей Мадленьяк
ЛЗ
32
Шимон Габриэль
ЦЗ
33
Матуш Малы
ЦЗ
2
Alexander Mojžiš
ЦЗ
17
Samuel Lavrinčík
ЦП
19
Martin Gomola
ЦП
9
Martin Chrien
(К)
ЦП
14
Ян Гладик
ПВ
26
Marko Kelemen
ЦФ
6
T. Mudry
ЦФ
Главный тренер
Ондржей Сметана
Спартак Тр
31
Dobrivoj Rusov
ВР
6
Роман Прохазка
ЦП
6
Milan Corryn
ЦП
16
Hugo Ahl
ЦП
7
Роберт Пич
ЦФ
97
Келвин Офори
ЦФ
Ружомберок
1
Dominik Tapaj
ВР
28
Александер Селецки
ЛЗ
4
Oliver Luterán
ЦП
24
Mate Szolgai
ЦП
10
Kristóf Domonkos
ЦП
20
Marián Chobot
ЦП
3
J. Maslo
ЦФ
17
Adam Tučný
ЦФ
13
Dávid Jackuliak
ЦФ
3-1-2-1-3
23
Фрелих
29
Микович
27
Кубишта
4
Холик
80
Зеликович
52
Сабо
27
Кратохвил
23
Даниэль
17
Паур
11
57
Дуриш
4-3-1-2
23
32
Габриэль
33
Малы
2
23
Мадленьяк
17
19
9
14
Гладик
6
26
23
Даниэль
7
Пич
7
Пич
23
Даниэль
17
Паур
97
Офори
97
Офори
17
Паур
6
4
4
6
26
10
10
26
23
Мадленьяк
20
20
23
Мадленьяк
9
13
13
9
Остались в запасе
Спартак Тр
Ружомберок
31
Dobrivoj Rusov
ВР
6
Роман Прохазка
ЦП
6
Milan Corryn
ЦП
16
Hugo Ahl
ЦП
Главный тренер
Михал Гаспарик
1
Dominik Tapaj
ВР
28
Александер Селецки
ЛЗ
24
Mate Szolgai
ЦП
3
J. Maslo
ЦФ
17
Adam Tučný
ЦФ
Главный тренер
Ондржей Сметана
Остались в запасе
31
Dobrivoj Rusov
ВР
6
Роман Прохазка
ЦП
6
Milan Corryn
ЦП
16
Hugo Ahl
ЦП
Остались в запасе
1
Dominik Tapaj
ВР
28
Александер Селецки
ЛЗ
24
Mate Szolgai
ЦП
3
J. Maslo
ЦФ
17
Adam Tučný
ЦФ
Главный тренер
Михал Гаспарик
Главный тренер
Ондржей Сметана
Статистика матча Спартак Тр - Ружомберок
1
2
Всего ударов по воротам
23
5
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
2
Нарушения
17
13
Офсайды
4
4
Количество передач
439
302
Сейвы
1
5
Точность передач %
80
77
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
9
0
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
13
1
Матчи команд
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Спартак Тр
- : -
29.11.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Земплин Михаловце
0 : 1
21.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Дукла ББ
1 : 2
07.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Спартак Тр
1 : 2
31.10.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Скалица
1 : 1
24.10.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Спартак Тр
0 : 3
17.10.2026
Слован
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Ружомберок
- : -
05.12.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Дукла ББ
1 : 0
28.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Железьярне Подбрезова
4 : 1
08.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Ружомберок
1 : 0
01.11.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 12 тур
ДАК 1904
5 : 0
24.10.2026
Ружомберок
Информация о матче
Стадион:
Антон Малатински
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