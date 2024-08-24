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Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Скалица - Спартак Тр
Скалица - Спартак Тр: обзор матча 24 августа 2024
Скалица
24.08.2024, суббота, 19:00
Словакия. Найк Лига, 5 тур
1 : 2
Завершен
Спартак Тр
59'
Э. Даниэль
81'
Э. Даниэль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Скалица - Спартак Тр
90'
+8
Замена
Р. Прохазка
️️️️
P. Azango
86'
Замена
В. Кубишта
️️️️
М. Кратохвил
86'
Замена
Р. Пич
️️️️
М. Микович
81'
ГОЛ! 0:2!
Э. Даниэль
Желтая карточка
O. Podhorín
78'
72'
Желтая карточка
Э. Сабо
Замена
M. Fábry
️️️️
T. Jibril
72'
Замена
A. Gaži
️️️️
Y. Michael Yao
63'
59'
ГОЛ! 0:1!
Э. Даниэль
Пас отдал
М. Дуриш
55'
Желтая карточка
М. Кратохвил
46'
Замена
Я. Паур
️️️️
M. Corryn
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Скалица
39
Martin Junas
ВР
5
Michal Ranko
ЦЗ
20
Oliver Podhorín
(К)
ЦЗ
3
Martin Černek
ЦЗ
8
Davi Alves
ЦП
14
Matej Hradecky
ЦП
19
Martin Mášik
ЦП
18
Martin Nagy
ЦП
9
Adam Morong
ЦП
11
Yann Michael Yao
ЦФ
14
Taofiq Jibril
ЦФ
Главный тренер
Павол Майерник
Спартак Тр
23
Жига Фрелих
ВР
29
Мартин Микович
(К)
ЛЗ
26
Себастьян Коса
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
80
Адриан Зеликович
ОП
52
Эрик Сабо
ЦП
27
Милош Кратохвил
ЦП
6
Milan Corryn
ЦП
23
Эрик Даниэль
ПВ
11
Philip Azango
ЦФ
57
Михал Дуриш
ЦФ
Главный тренер
Михал Гаспарик
Скалица
31
Lukáš Hroššo
ВР
22
Mário Hollý
ЦП
11
Adam Gaži
ЦП
11
Marek Fábry
ЦФ
33
Adam Kopas
ЦФ
10
Ján Vlasko
ЦФ
71
Lukas Leginus
ЦФ
Спартак Тр
31
Dobrivoj Rusov
ВР
13
Marek Ujlaky
ЦЗ
27
Войцех Кубишта
ЦЗ
6
Роман Прохазка
ЦП
6
Patrick Karhan
ЦП
16
Hugo Ahl
ЦП
97
Келвин Офори
ЦФ
7
Роберт Пич
ЦФ
17
Якуб Паур
ЦФ
3-5-2
39
5
20
3
14
19
18
9
8
14
11
3-1-3-1-2
23
Фрелих
4
Холик
26
Коса
29
Микович
80
Зеликович
52
Сабо
27
Кратохвил
6
23
Даниэль
57
Дуриш
11
11
11
11
11
14
11
11
14
27
Кратохвил
27
Кубишта
27
Кубишта
27
Кратохвил
11
6
Прохазка
6
Прохазка
11
29
Микович
7
Пич
7
Пич
29
Микович
6
17
Паур
17
Паур
6
Остались в запасе
Скалица
Спартак Тр
31
Lukáš Hroššo
ВР
22
Mário Hollý
ЦП
33
Adam Kopas
ЦФ
10
Ján Vlasko
ЦФ
71
Lukas Leginus
ЦФ
Главный тренер
Павол Майерник
31
Dobrivoj Rusov
ВР
13
Marek Ujlaky
ЦЗ
6
Patrick Karhan
ЦП
16
Hugo Ahl
ЦП
97
Келвин Офори
ЦФ
Главный тренер
Михал Гаспарик
Остались в запасе
31
Lukáš Hroššo
ВР
22
Mário Hollý
ЦП
33
Adam Kopas
ЦФ
10
Ján Vlasko
ЦФ
71
Lukas Leginus
ЦФ
Остались в запасе
31
Dobrivoj Rusov
ВР
13
Marek Ujlaky
ЦЗ
6
Patrick Karhan
ЦП
16
Hugo Ahl
ЦП
97
Келвин Офори
ЦФ
Главный тренер
Павол Майерник
Главный тренер
Михал Гаспарик
Статистика матча Скалица - Спартак Тр
1
2
Всего ударов по воротам
6
15
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
1
2
Нарушения
18
14
Офсайды
1
3
Количество передач
282
505
Сейвы
4
0
Точность передач %
67
82
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
3
13
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Скалица
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Скалица
- : -
29.11.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Кошице
1 : 1
22.11.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Скалица
2 : 4
07.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Ружомберок
1 : 0
01.11.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Скалица
1 : 1
24.10.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Скалица
0 : 2
17.10.2026
Тренчин
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Спартак Тр
- : -
29.11.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Земплин Михаловце
0 : 1
21.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Дукла ББ
1 : 2
07.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Спартак Тр
1 : 2
31.10.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Скалица
1 : 1
24.10.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Спартак Тр
0 : 3
17.10.2026
Слован
Информация о матче
Главный судья:
Peter Ziemba, Slovakia
Стадион:
Mestsky Stadion Skalica, Skalica
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