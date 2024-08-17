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Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Слован - Кошице
Слован - Кошице: обзор матча 17 августа 2024
Слован
17.08.2024, суббота, 19:00
Словакия. Найк Лига, 4 тур
2 : 1
Завершен
Кошице
52'
Д. Стрелец
90+1'
Т. Барсегян
15'
Ж. Медведь (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Слован - Кошице
Желтая карточка
К. Байрич
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
M. Zsigmund
ГОЛ! 2:1!
Т. Барсегян
Пас отдал
С. Вут
90'
+1
Замена
Ш. Зуберу
️️️️
М. Войтко
82'
Замена
С. Блэкмен
️️️️
Ю. Медведев
80'
74'
Замена
D. Magda
️️️️
S. Bokros
74'
Замена
D. Takac
️️️️
D. Gallovic
Замена
Ю. Куцка
️️️️
В. Вайсс
66'
57'
Замена
P. Varga
️️️️
G. Niarchos
ГОЛ! 1:1!
Д. Стрелец
Пас отдал
М. Толич
52'
Замена
М. Толич
️️️️
К. Саввидис
46'
Замена
Д. Стрелец
️️️️
Р. Мак
46'
39'
Желтая карточка
G. Niarchos
25'
Замена
J. Jakubko
️️️️
Н. Горосито
15'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ж. Медведь
8'
Желтая карточка
Н. Горосито
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
31
Мартин Трновски
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
4
Симен Вут
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
37
Юлиус Сзоке
ОП
88
Кирьякос Саввидис
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
7
Владимир Вайсс
(К)
ЦП
10
Нино Марчелли
ЦП
12
Кенан Байрич
ЦП
Главный тренер
Владимир Вайсс
Кошице
31
David Sipos
ВР
24
Доминик Кружляк
ЦЗ
20
Ян Кривяк
(К)
ЦЗ
16
Николас Горосито
ЦЗ
21
Лукаш Фабиш
ПЗ
22
Szilárd Bokros
ЦП
8
David Gallovic
ЦП
25
M. Zsigmund
ЦФ
55
Жан Медведь
ЦФ
7
Giannis Niarchos
ЦФ
23
Michal Faško
ЦФ
Главный тренер
Гергей Гери
Слован
71
Доминик Такац
ВР
4
Гурам Кашия
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
20
Ален Мустафич
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
10
Марко Толич
АП
23
Шарани Зуберу
ЦФ
28
Сесар Блэкмен
ЦФ
13
Давид Стрелец
ЦФ
Кошице
22
Matúš Kira
ВР
5
Jakub Jakubko
ЦЗ
21
Daniel Magda
ЦЗ
15
Miroslav Sovič
ЦП
66
Péter Varga
ЦП
77
Луиш Сантуш
ПВ
90
Nassim Innocenti
ЦФ
17
D. Takac
ЦФ
27
Karlo Miljanić
ЦФ
3-1-5-1
31
Трновски
27
Войтко
4
Вут
17
Медведев
37
Сзоке
11
Барсегян
7
Вайсс
10
Марчелли
12
Байрич
88
Саввидис
21
Мак
4-2-4
31
21
Фабиш
20
Кривяк
16
Горосито
24
Кружляк
22
8
23
7
55
Медведь
25
7
Вайсс
33
Куцка
33
Куцка
7
Вайсс
88
Саввидис
10
Толич
10
Толич
88
Саввидис
27
Войтко
23
Зуберу
23
Зуберу
27
Войтко
17
Медведев
28
Блэкмен
28
Блэкмен
17
Медведев
21
Мак
13
Стрелец
13
Стрелец
21
Мак
16
Горосито
5
5
16
Горосито
22
21
21
22
7
66
66
7
8
17
17
8
Остались в запасе
Слован
Кошице
71
Доминик Такац
ВР
4
Гурам Кашия
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
20
Ален Мустафич
ЦП
Главный тренер
Владимир Вайсс
22
Matúš Kira
ВР
15
Miroslav Sovič
ЦП
77
Луиш Сантуш
ПВ
90
Nassim Innocenti
ЦФ
27
Karlo Miljanić
ЦФ
Главный тренер
Гергей Гери
Остались в запасе
71
Доминик Такац
ВР
4
Гурам Кашия
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
20
Ален Мустафич
ЦП
Остались в запасе
22
Matúš Kira
ВР
15
Miroslav Sovič
ЦП
77
Луиш Сантуш
ПВ
90
Nassim Innocenti
ЦФ
27
Karlo Miljanić
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Главный тренер
Гергей Гери
Статистика матча Слован - Кошице
1
3
Всего ударов по воротам
19
16
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
76
24
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
7
Нарушения
8
15
Офсайды
0
2
Количество передач
675
204
Сейвы
4
5
Точность передач %
87
59
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
5
7
Удары из пределов штрафной
11
9
Удары из-за пределов штрафной
8
7
Матчи команд
Слован
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Земплин Михаловце
- : -
05.12.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Слован
3 : 0
28.11.2026
Кошице
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Кошице
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Кошице
- : -
06.12.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Слован
3 : 0
28.11.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Кошице
1 : 1
22.11.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 14 тур
ДАК 1904
3 : 2
07.11.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Тренчин
0 : 5
31.10.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Кошице
0 : 1
28.10.2026
ДАК 1904
Информация о матче
Главный судья:
Boris Marhefka, Slovakia
Стадион:
Национальный футбольный стадион
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