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Расписание матчей
ОАЭ. Про Лига
Аль-Уроба - Аль-Наср
Аль-Уроба - Аль-Наср: обзор матча 23 августа 2024
Аль-Уроба
23.08.2024, пятница, 17:00
ОАЭ. Про Лига, 1 тур
1 : 5
Завершен
Аль-Наср
68'
Б. Травалли
8'
А. Таарабт
59'
М. Азаркан
73'
А. Таарабт
90+2'
М. Габбиадини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аль-Уроба - Аль-Наср
90'
+2
ГОЛ! 1:4!
М. Габбиадини
Пас отдал
A. Toure
89'
Замена
E. Ampofo
️️️️
Л. Фер
89'
Замена
М. Габбиадини
️️️️
А. Таарабт
Замена
S. Surour
️️️️
D. R. Nyengue
81'
76'
Замена
F. Motta
️️️️
G.
76'
Замена
A. Toure
️️️️
М. Азаркан
73'
ГОЛ! 1:3!
А. Таарабт
Пас отдал
О. Буссаид
ГОЛ! 1:2!
Б. Травалли
Пас отдал
П. Бумаль
68'
59'
ГОЛ! 0:2!
М. Азаркан
Пас отдал
G.
Замена
M. Khamis Obaid
️️️️
K. Yahya
46'
Замена
П. Бумаль
️️️️
A. Kack
46'
38'
Желтая карточка
Л. Фер
8'
ГОЛ! 0:1!
А. Таарабт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Уроба
55
Talal Khameis Jouhar Saeed Alyammahi
ВР
17
Eisa Ali Abass
ЦЗ
80
Sinisa Jolacic
ЦЗ
4
Пауло Рикардо
ЦЗ
16
Mohamed Jalal
ЦЗ
4
Salem Suliman
ЦЗ
70
Khalid Yahya
(К)
ЦП
8
Appolinaire Kack
ЦП
71
D. R. Nyengue
ЦФ
9
M. R. Azadi
ЦФ
11
Бубакарр Травалли
ЦФ
Главный тренер
Бруну Перейра
Аль-Наср
40
Abdullah Mohammed Ismail
ВР
5
Samir Memisevic
ЦЗ
4
Gláuber
ЦЗ
3
Gustavo Alemão
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
8
Лерой Фер
ОП
49
Адель Таарабт
(К)
ЦП
6
Hussain Mahdi Mohammed
ЦП
17
Маруан Азаркан
ПВ
7
Али Мабхут
ЦФ
38
Moussa Ndiaye
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Аль-Уроба
40
Abdullah Yousef
ВР
33
Jamal Abdullah
ВР
21
Bader Rashed
ЦЗ
19
Hamid Yahya
ЦЗ
5
Ahmad Essa Juma
ЦЗ
20
Петрус Бумаль
ОП
14
Yusuf Olatunji
ЦП
32
Patricio Ulises
ЦП
36
Damilare Adigun
ЦП
6
Mohanad Khamis Obaid
ЦП
18
Shaheen Surour
ЦП
9
Abdulla Anwar
ЦФ
Аль-Наср
25
Omar Ahmed Mohamed
ВР
30
Ammar Alnajjar
ВР
2
Mohamed Abdelrahman Ibrahim
ЦЗ
32
Abdulla Al Baloosh
ЦЗ
14
Felipe Motta
ЦЗ
70
Rashed Omer
ЦЗ
75
Zaid Osman
ЦП
39
Evans Ampofo
ЦП
28
Abdoulaye Toure
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
11
Ahmed Abdulla Jshak
ЦФ
94
Juninho
ЦФ
3-2-2-3
55
4
Рикардо
16
4
80
17
70
8
11
Травалли
9
71
3-1-2-2-2
40
5
4
3
8
Фер
49
Таарабт
6
17
Азаркан
49
Буссаид
38
7
Мабхут
8
20
Бумаль
20
Бумаль
8
70
6
6
70
71
18
18
71
4
14
14
4
8
Фер
39
39
8
Фер
17
Азаркан
28
28
17
Азаркан
49
Таарабт
11
Габбиадини
11
Габбиадини
49
Таарабт
Остались в запасе
Аль-Уроба
Аль-Наср
40
Abdullah Yousef
ВР
33
Jamal Abdullah
ВР
21
Bader Rashed
ЦЗ
19
Hamid Yahya
ЦЗ
5
Ahmad Essa Juma
ЦЗ
14
Yusuf Olatunji
ЦП
32
Patricio Ulises
ЦП
36
Damilare Adigun
ЦП
9
Abdulla Anwar
ЦФ
Главный тренер
Бруну Перейра
25
Omar Ahmed Mohamed
ВР
30
Ammar Alnajjar
ВР
2
Mohamed Abdelrahman Ibrahim
ЦЗ
32
Abdulla Al Baloosh
ЦЗ
70
Rashed Omer
ЦЗ
75
Zaid Osman
ЦП
11
Ahmed Abdulla Jshak
ЦФ
94
Juninho
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Остались в запасе
40
Abdullah Yousef
ВР
33
Jamal Abdullah
ВР
21
Bader Rashed
ЦЗ
19
Hamid Yahya
ЦЗ
5
Ahmad Essa Juma
ЦЗ
14
Yusuf Olatunji
ЦП
32
Patricio Ulises
ЦП
36
Damilare Adigun
ЦП
9
Abdulla Anwar
ЦФ
Остались в запасе
25
Omar Ahmed Mohamed
ВР
30
Ammar Alnajjar
ВР
2
Mohamed Abdelrahman Ibrahim
ЦЗ
32
Abdulla Al Baloosh
ЦЗ
70
Rashed Omer
ЦЗ
75
Zaid Osman
ЦП
11
Ahmed Abdulla Jshak
ЦФ
94
Juninho
ЦФ
Главный тренер
Бруну Перейра
Главный тренер
Алфред Схройдер
Статистика матча Аль-Уроба - Аль-Наср
1
Всего ударов по воротам
5
17
Удары в створ
1
8
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
0
2
Нарушения
11
14
Офсайды
3
3
Количество передач
340
535
Сейвы
2
0
Точность передач %
77
87
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
3
9
Удары из-за пределов штрафной
2
8
Матчи команд
Аль-Уроба
ОАЭ. Про Лига, 26 тур
Дибба Аль-Хисн
1 : 2
24.05.2025
Аль-Уроба
ОАЭ. Про Лига, 25 тур
Аль-Уроба
1 : 3
20.05.2025
Аль-Батаих
ОАЭ. Про Лига, 24 тур
Аль-Уроба
1 : 2
13.05.2025
Аль-Васл
ОАЭ. Про Лига, 23 тур
Аджман Клуб
2 : 3
05.05.2025
Аль-Уроба
ОАЭ. Про Лига, 22 тур
Аль-Уроба
1 : 1
22.04.2025
Аль-Вахда
Аль-Наср
ОАЭ. Про Лига, 10 тур
Аль-Наср
- : -
04.12.2026
Шабаб Аль-Ахли
ОАЭ. Про Лига, 9 тур
Банияс
2 : 1
21.11.2026
Аль-Наср
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
Аль-Наср
4 : 1
08.11.2026
Юнайтед ФК
ОАЭ. Про Лига, 6 тур
Аль-Наср
2 : 0
17.10.2026
Хатта Клуб
ОАЭ. Про Лига, 5 тур
Аль-Джазира
1 : 1
10.09.2026
Аль-Наср
ОАЭ. Про Лига, 4 тур
Аль-Наср
1 : 2
06.09.2026
Аджман Клуб
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16 сентября
5
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2025.10.21 19:40
1
Стал известен кандидат на замену Станковича в «Спартаке»
2025.05.21 12:02
45
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