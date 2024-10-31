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Расписание матчей
Катар. Лига звезд
Аль-Гарафа - Аль-Араби
Аль-Гарафа - Аль-Араби: обзор матча 31 октября 2024
Аль-Гарафа
31.10.2024, четверг, 17:30
Катар. Лига звезд, 9 тур
3 : 1
Завершен
Аль-Араби
Матч
Статистика
Личные встречи
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Коэффициенты
Статистика матча Аль-Гарафа - Аль-Араби
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Аль-Гарафа
Катар. Лига звезд, 12 тур
Аль-Шахания
- : -
04.12.2026
Аль-Гарафа
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Сайлия
0 : 2
27.11.2026
Аль-Гарафа
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Кува Аль-Джавия
2 : 1
23.11.2026
Аль-Гарафа
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Гарафа
3 : 2
20.11.2026
Аль-Араби
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Гарафа
1 : 2
07.11.2026
Аль-Духаиль
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Гарафа
0 : 5
02.11.2026
Аль-Кадисия
Аль-Араби
Катар. Лига звезд, 12 тур
Аль-Шамаль
- : -
03.12.2026
Аль-Араби
Катар. Лига звезд, 11 тур
Лусаил
2 : 0
27.11.2026
Аль-Араби
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Гарафа
3 : 2
20.11.2026
Аль-Араби
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Араби
2 : 2
06.11.2026
Аль-Ахли
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Араби
0 : 0
31.10.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 7 тур
Аль-Вакра
3 : 2
24.10.2026
Аль-Араби
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