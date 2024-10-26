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Расписание матчей
Катар. Лига звезд
Аль-Райян - Аль-Ахли
Аль-Райян - Аль-Ахли: обзор матча 26 октября 2024
Аль-Райян
26.10.2024, суббота, 19:30
Катар. Лига звезд, 8 тур
2 : 2
Завершен
Аль-Ахли
28'
Р. Гедес
65'
Р. Гедес
4'
С. Янсане
37'
Э. Экспозито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Райян - Аль-Ахли
90'
+1
Желтая карточка
D. Fettouhi
Замена
️️️️
Трезеге
88'
Замена
R. Tabata
️️️️
Г. Перейра
83'
ГОЛ! 2:2!
Р. Гедес
Пас отдал
Г. Перейра
65'
Желтая карточка
Д. Гарсия
45'
Желтая карточка
А. Амару
40'
37'
ГОЛ! 1:2!
Э. Экспозито
Пас отдал
М. Митрович
ГОЛ! 1:1!
Р. Гедес
Пас отдал
А. Абдулазиз
28'
4'
ГОЛ! 0:1!
С. Янсане
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Райян
1
Fahad Baker
ВР
3
Азем Ахмед
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
13
Андре Амару
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
17
Ашраф Бенчарки
ЛВ
10
Роджер Гедес
ЛВ
12
Murad Naji
ЦП
6
Атем Абдулазиз
(К)
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
11
Габриэль Перейра
ПВ
Главный тренер
Юнес Али
Аль-Ахли
35
Marwan Badredlin
(К)
ВР
16
Robin Tihi
ЦЗ
3
Матей Митрович
ЦЗ
4
Talal Abdulla Bahzad
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
6
Bahaa Ellethy
ЦП
33
Driss Fettouhi
ЦП
12
Ahmad Sebaie
ЦП
17
Abdulrahman Fahmi Moustafa
ЦП
9
Секу Янсане
ЦФ
10
Эрик Экспозито
ЦФ
Главный тренер
Игор Бишчан
Аль-Райян
23
Sami Habib
ВР
55
Мохаммед Салех
ЦЗ
20
Амид Мхагна
ЦЗ
15
Hussein Bahzad
ЦЗ
20
Khalid Ali Sabah
ЦП
25
Mostafa Abouelela
ЦП
20
Ali Qadry
ЦП
7
Rodrigo Tabata
ЦП
18
Adel Bader Musa
ЦП
21
Mohamed Surag
ЦП
16
Abdulrahman Al Harazi
ЦП
9
Tameem Al Abdullah
ЦФ
Аль-Ахли
1
Yazan Naim
ВР
13
Mohamed Lengliz
ВР
15
Ali Mohammad Shahabi
ЦЗ
21
Mohammed Abdulla Al-Ishaq
ЦЗ
42
Yasen Abdallah Lafrid
ЦЗ
25
Eslam Abdelkader
ЦП
20
Hamad Mansour
ЦП
32
Navid Mohammad Dorzadeh
ЦФ
38
Yass Ali Jeera
ЦФ
3-3-3-1
1
3
Ахмед
13
Амару
5
Гарсия
12
6
Абдулазиз
4
де Сар
10
Гедес
17
Бенчарки
11
Перейра
7
Трезеге
3-1-4-2
35
16
3
Митрович
4
8
Думбия
33
12
17
6
10
Экспозито
9
Янсане
11
Перейра
7
7
11
Перейра
Остались в запасе
Аль-Райян
Аль-Ахли
23
Sami Habib
ВР
55
Мохаммед Салех
ЦЗ
20
Амид Мхагна
ЦЗ
15
Hussein Bahzad
ЦЗ
20
Khalid Ali Sabah
ЦП
25
Mostafa Abouelela
ЦП
20
Ali Qadry
ЦП
18
Adel Bader Musa
ЦП
21
Mohamed Surag
ЦП
16
Abdulrahman Al Harazi
ЦП
9
Tameem Al Abdullah
ЦФ
Главный тренер
Юнес Али
1
Yazan Naim
ВР
13
Mohamed Lengliz
ВР
15
Ali Mohammad Shahabi
ЦЗ
21
Mohammed Abdulla Al-Ishaq
ЦЗ
42
Yasen Abdallah Lafrid
ЦЗ
25
Eslam Abdelkader
ЦП
20
Hamad Mansour
ЦП
32
Navid Mohammad Dorzadeh
ЦФ
38
Yass Ali Jeera
ЦФ
Главный тренер
Игор Бишчан
Остались в запасе
23
Sami Habib
ВР
55
Мохаммед Салех
ЦЗ
20
Амид Мхагна
ЦЗ
15
Hussein Bahzad
ЦЗ
20
Khalid Ali Sabah
ЦП
25
Mostafa Abouelela
ЦП
20
Ali Qadry
ЦП
18
Adel Bader Musa
ЦП
21
Mohamed Surag
ЦП
16
Abdulrahman Al Harazi
ЦП
9
Tameem Al Abdullah
ЦФ
Остались в запасе
1
Yazan Naim
ВР
13
Mohamed Lengliz
ВР
15
Ali Mohammad Shahabi
ЦЗ
21
Mohammed Abdulla Al-Ishaq
ЦЗ
42
Yasen Abdallah Lafrid
ЦЗ
25
Eslam Abdelkader
ЦП
20
Hamad Mansour
ЦП
32
Navid Mohammad Dorzadeh
ЦФ
38
Yass Ali Jeera
ЦФ
Главный тренер
Юнес Али
Главный тренер
Игор Бишчан
Статистика матча Аль-Райян - Аль-Ахли
2
1
Всего ударов по воротам
22
10
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
8
8
Нарушения
6
13
Офсайды
4
0
Количество передач
403
312
Сейвы
4
5
Точность передач %
85
78
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
13
7
Удары из-за пределов штрафной
9
3
Матчи команд
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Шамаль
2 : 2
29.11.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Шамаль
2 : 2
29.11.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Шахания
3 : 5
21.11.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Садд
3 : 4
08.11.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Араби
0 : 0
31.10.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 7 тур
Аль-Сайлия
1 : 6
23.10.2026
Аль-Райян
Аль-Ахли
Катар. Лига звезд, 12 тур
Аль-Ахли
- : -
03.12.2026
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Ахли
1 : 2
28.11.2026
Аль-Духаиль
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Ахли
1 : 1
19.11.2026
Аль-Шамаль
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Араби
2 : 2
06.11.2026
Аль-Ахли
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Шахания
1 : 2
30.10.2026
Аль-Ахли
Катар. Лига звезд, 7 тур
Аль-Гарафа
2 : 2
22.10.2026
Аль-Ахли
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