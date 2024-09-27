Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Катар. Лига звезд
Аль-Шамаль - Аль-Ахли
Аль-Шамаль - Аль-Ахли: обзор матча 27 сентября 2024
Аль-Шамаль
27.09.2024, пятница, 18:00
Катар. Лига звезд, 6 тур
2 : 4
Завершен
Аль-Ахли
77'
Б. Бунеджах (П)
40'
И. Думбия
53'
С. Янсане (П)
61'
M. Musa (АГ)
69'
A. Fahmi Moustafa
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Шамаль - Аль-Ахли
Желтая карточка
T. Al-Shila
79'
ГОЛ с пенальти! 1:4!
Б. Бунеджах
77'
Замена
S. Gannan
️️️️
O. Rafik Mohamed
74'
69'
ГОЛ! 0:4!
A. Fahmi Moustafa
Желтая карточка
О. Эбрахими
66'
Желтая карточка
Y. El Hannach
65'
61'
ГОЛ в свои ворота! 0:3!
M. Musa
Желтая карточка
B. Seck
53'
53'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
С. Янсане
46'
Замена
Э. Экспозито
️️️️
М. Митрович
Замена
T. Al-Shila
️️️️
Д. Мурильо
45'
+5
40'
ГОЛ! 0:1!
И. Думбия
Пас отдал
Ю. Дракслер
10'
Желтая карточка
D. Fettouhi
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Шамаль
95
Babacar Seck
ВР
3
Younes El Hannach
ЦЗ
17
Mohamed Musa
ЦЗ
3
Mohammed Al Naimi
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
6
Омид Эбрахими
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
16
Abdulaziz Mohamd Hassan
ЦП
17
Мохамед Насер Аль-Манаи
ЦП
7
Omar Rafik Mohamed
ЦФ
11
Багдад Бунеджах
(К)
ЦФ
Главный тренер
Нуну Алмейда
Аль-Ахли
35
Marwan Badredlin
ВР
3
Islam Yaseen
ЦЗ
18
Jassem Mohammed
(К)
ЦЗ
3
Матей Митрович
ЦЗ
16
Robin Tihi
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
8
Идрисса Думбия
ОП
17
Abdulrahman Fahmi Moustafa
ЦП
33
Driss Fettouhi
ЦП
6
Bahaa Ellethy
ЦП
9
Секу Янсане
ЦФ
Главный тренер
Игор Бишчан
Аль-Шамаль
30
Oumar Barry
ВР
45
Abdullah El Rady Mohamed
ВР
8
Talal Al-Shila
ЦЗ
47
Fahad Waad
ЦЗ
33
Ahmed Hagana
ЦП
11
Suhaib Gannan
ЦП
19
Faisal Mohamed Azadi
ЦП
15
Jassim Mohammed
ЦП
22
Dokali Al Side
ЦП
44
Mahdi Salem
ЦП
2
Mowafak Awad
ЦП
Аль-Ахли
30
Ali Abadi
ВР
1
Yazan Naim
ВР
4
Talal Abdulla Bahzad
ЦЗ
42
Yasen Abdallah Lafrid
ЦЗ
24
Ahmed Abdelrahim
ЦП
25
Eslam Abdelkader
ЦП
27
Jassem Al Sharshani
ЦП
12
Ahmad Sebaie
ЦП
32
Navid Mohammad Dorzadeh
ЦФ
10
Эрик Экспозито
ЦФ
2
Eissa Abdelbaset Elnagar
ЦФ
4-1-3-2
95
3
3
24
Мурильо
17
6
Эбрахими
20
Бельханда
16
17
Насер Аль-Манаи
11
Бунеджах
7
4-1-3-1-1
35
18
3
Митрович
16
3
8
Думбия
17
33
6
7
Дракслер
9
Янсане
24
Мурильо
8
8
24
Мурильо
7
11
11
7
3
Митрович
10
Экспозито
10
Экспозито
3
Митрович
Остались в запасе
Аль-Шамаль
Аль-Ахли
30
Oumar Barry
ВР
45
Abdullah El Rady Mohamed
ВР
47
Fahad Waad
ЦЗ
33
Ahmed Hagana
ЦП
19
Faisal Mohamed Azadi
ЦП
15
Jassim Mohammed
ЦП
22
Dokali Al Side
ЦП
44
Mahdi Salem
ЦП
2
Mowafak Awad
ЦП
Главный тренер
Нуну Алмейда
30
Ali Abadi
ВР
1
Yazan Naim
ВР
4
Talal Abdulla Bahzad
ЦЗ
42
Yasen Abdallah Lafrid
ЦЗ
24
Ahmed Abdelrahim
ЦП
25
Eslam Abdelkader
ЦП
27
Jassem Al Sharshani
ЦП
12
Ahmad Sebaie
ЦП
32
Navid Mohammad Dorzadeh
ЦФ
2
Eissa Abdelbaset Elnagar
ЦФ
Главный тренер
Игор Бишчан
Остались в запасе
30
Oumar Barry
ВР
45
Abdullah El Rady Mohamed
ВР
47
Fahad Waad
ЦЗ
33
Ahmed Hagana
ЦП
19
Faisal Mohamed Azadi
ЦП
15
Jassim Mohammed
ЦП
22
Dokali Al Side
ЦП
44
Mahdi Salem
ЦП
2
Mowafak Awad
ЦП
Остались в запасе
30
Ali Abadi
ВР
1
Yazan Naim
ВР
4
Talal Abdulla Bahzad
ЦЗ
42
Yasen Abdallah Lafrid
ЦЗ
24
Ahmed Abdelrahim
ЦП
25
Eslam Abdelkader
ЦП
27
Jassem Al Sharshani
ЦП
12
Ahmad Sebaie
ЦП
32
Navid Mohammad Dorzadeh
ЦФ
2
Eissa Abdelbaset Elnagar
ЦФ
Главный тренер
Нуну Алмейда
Главный тренер
Игор Бишчан
Статистика матча Аль-Шамаль - Аль-Ахли
4
1
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
7
2
Нарушения
15
7
Офсайды
3
0
Количество передач
313
429
Сейвы
2
4
Точность передач %
79
85
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Матчи команд
Аль-Шамаль
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Шамаль
- : -
29.11.2026
Аль-Райян
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Шамаль
3 : 2
23.11.2026
Аль-Ахли
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Ахли
1 : 1
19.11.2026
Аль-Шамаль
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Шамаль
5 : 0
07.11.2026
Аль-Сайлия
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Эстегляль
1 : 0
03.11.2026
Аль-Шамаль
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Садд
4 : 1
30.10.2026
Аль-Шамаль
Аль-Ахли
Катар. Лига звезд, 12 тур
Аль-Ахли
- : -
03.12.2026
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Ахли
1 : 2
28.11.2026
Аль-Духаиль
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Ахли
1 : 1
19.11.2026
Аль-Шамаль
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Араби
2 : 2
06.11.2026
Аль-Ахли
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Шахания
1 : 2
30.10.2026
Аль-Ахли
Катар. Лига звезд, 7 тур
Аль-Гарафа
2 : 2
22.10.2026
Аль-Ахли
Новости команд
Все
Аль-Шамаль
Аль-Ахли
Лига чемпионов Азии Элита: шансы «Аль-Шамаля» и «Аль-Ахли» на победу в матче 5-го тура
22 ноября
Стал известен новый клуб Мареза
3 октября
Влап пожаловался на хейт из-за «Спартака»
2025.09.02 22:10
5
Ямаль повторил рекорд Лиги чемпионов 14-летней давности
2025.04.30 22:45
Ямаль повторил рекорд Лиги чемпионов
2025.03.11 21:21
Лига чемпионов Азии Элита: шансы «Аль-Шамаля» и «Аль-Ахли» на победу в матче 5-го тура
22 ноября
Стал известен новый клуб Мареза
3 октября
Влап пожаловался на хейт из-за «Спартака»
2025.09.02 22:10
5
Ямаль повторил рекорд Лиги чемпионов 14-летней давности
2025.04.30 22:45
Ямаль повторил рекорд Лиги чемпионов
2025.03.11 21:21
Дракслер признался, что переехал в Катар ради денег
2023.09.22 22:59
3
«ПСЖ» продал Дракслера в Саудовскую Аравию за 20 миллионов
2023.09.18 19:28
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+