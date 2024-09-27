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Расписание матчей
Катар. Лига звезд
Аль-Шахания - Аль-Духаиль
Аль-Шахания - Аль-Духаиль: обзор матча 27 сентября 2024
Аль-Шахания
27.09.2024, пятница, 20:00
Катар. Лига звезд, 6 тур
2 : 1
Завершен
Аль-Духаиль
20'
П. ван Амерсфорт
32'
П. ван Амерсфорт
74'
М. Олунга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аль-Шахания - Аль-Духаиль
Желтая карточка
M. Abu Shanab
90'
+5
90'
+5
Желтая карточка
К. Будиаф
90'
+1
Замена
A. Alahrak
️️️️
А. Али
Замена
M. Abu Shanab
️️️️
Ф. Антонуччи
88'
84'
Желтая карточка
А. Али
Замена
A. Mussed
️️️️
L. Madjer
77'
74'
ГОЛ! 2:1!
М. Олунга
Пас отдал
Э. Жуниор
72'
Желтая карточка
Б. Бурижо
Замена
M. Jalal
️️️️
A. Al Amri
61'
56'
Замена
К. Будиаф
️️️️
И. Диалло
Желтая карточка
Н. Аль-Хадрами
54'
ГОЛ! 2:0!
П. ван Амерсфорт
Пас отдал
Ф. Антонуччи
32'
ГОЛ! 1:0!
П. ван Амерсфорт
Пас отдал
Ф. Антонуччи
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Шахания
99
Шехаб Эллети
ВР
66
Mohammed Ibrahim
ЦЗ
4
M. Sayyar
ЦЗ
30
Hossam Kamal
ЦЗ
32
A. Al Amri
ЦП
11
Lotfi Madjer
ЦП
10
Франческо Антонуччи
АП
9
Пелле ван Амерсфорт
АП
20
Наиф Аль-Хадрами
ПВ
22
Sven van Beek
(К)
ЦФ
11
Alhassan Koroma
ЦФ
Главный тренер
Альваро Мехия
Аль-Духаиль
1
Салах Закария
ВР
18
Султан Аль-Брейк
ЛЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
8
Эдмилсон Жуниор
ЦЗ
22
Ибраима Бамба
ОП
27
Ибраима Диалло
ОП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
18
Луис Альберто
АП
14
Майкл Олунга
ЦФ
77
Исмаил Мохаммед
ЦФ
11
Алмоез Али
(К)
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Аль-Шахания
16
Mohamed Abdallah
ВР
12
Ebrahim Mordou
ВР
66
Ali Mohammad Bazmandegan
ЦЗ
6
Mustafa Jalal
ЦЗ
17
Abdullah Khalid Al Yazidi
ЦП
3
Bandar Badr Naser
ЦП
15
Ebrahim Abdo
ЦП
7
Abdulrahman Mussed
ЦП
18
Jaime Rubio
ЦФ
11
Abdulaziz Al-Yahri
ЦФ
21
M. Abu Shanab
ЦФ
Аль-Духаиль
1
Bautista Burke
ВР
96
Amir Hassan
ВР
27
Mohamed Ayash
ЦЗ
12
Карим Будиаф
ЦП
44
Abedalaziz Ismail Abushanab
ЦП
17
A. Alahrak
ЦФ
29
Rashid Al Abdulla
ЦФ
25
Mubark Shanan
ЦФ
3-2-3-2
99
Эллети
66
4
30
32
11
10
Антонуччи
9
ван Амерсфорт
20
Аль-Хадрами
11
22
3-2-1-1-3
1
Закария
4
Вериссимо
8
Жуниор
18
Аль-Брейк
22
Бамба
27
Диалло
27
Бурижо
18
Альберто
11
Али
77
Мохаммед
14
Олунга
32
6
6
32
11
7
7
11
10
Антонуччи
21
21
10
Антонуччи
27
Диалло
12
Будиаф
12
Будиаф
27
Диалло
11
Али
17
17
11
Али
Остались в запасе
Аль-Шахания
Аль-Духаиль
16
Mohamed Abdallah
ВР
12
Ebrahim Mordou
ВР
66
Ali Mohammad Bazmandegan
ЦЗ
17
Abdullah Khalid Al Yazidi
ЦП
3
Bandar Badr Naser
ЦП
15
Ebrahim Abdo
ЦП
18
Jaime Rubio
ЦФ
11
Abdulaziz Al-Yahri
ЦФ
Главный тренер
Альваро Мехия
1
Bautista Burke
ВР
96
Amir Hassan
ВР
27
Mohamed Ayash
ЦЗ
44
Abedalaziz Ismail Abushanab
ЦП
29
Rashid Al Abdulla
ЦФ
25
Mubark Shanan
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
16
Mohamed Abdallah
ВР
12
Ebrahim Mordou
ВР
66
Ali Mohammad Bazmandegan
ЦЗ
17
Abdullah Khalid Al Yazidi
ЦП
3
Bandar Badr Naser
ЦП
15
Ebrahim Abdo
ЦП
18
Jaime Rubio
ЦФ
11
Abdulaziz Al-Yahri
ЦФ
Остались в запасе
1
Bautista Burke
ВР
96
Amir Hassan
ВР
27
Mohamed Ayash
ЦЗ
44
Abedalaziz Ismail Abushanab
ЦП
29
Rashid Al Abdulla
ЦФ
25
Mubark Shanan
ЦФ
Главный тренер
Альваро Мехия
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Аль-Шахания - Аль-Духаиль
2
3
Всего ударов по воротам
11
34
Удары в створ
5
13
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
21
Нарушения
7
14
Офсайды
1
3
Количество передач
292
542
Сейвы
12
3
Точность передач %
78
90
Удары мимо ворот
5
12
Блокированные удары
1
9
Удары из пределов штрафной
2
24
Удары из-за пределов штрафной
9
10
Матчи команд
Аль-Шахания
Катар. Лига звезд, 11 тур
Катар СК
- : -
29.11.2026
Аль-Шахания
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Шахания
3 : 5
21.11.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Вакра
0 : 3
06.11.2026
Аль-Шахания
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Шахания
1 : 2
30.10.2026
Аль-Ахли
Катар. Лига звезд, 7 тур
Аль-Шахания
0 : 4
22.10.2026
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 6 тур
Аль-Шахания
0 : 6
16.10.2026
Аль-Араби
Аль-Духаиль
Катар. Лига звезд, 12 тур
Аль-Сайлия
- : -
04.12.2026
Аль-Духаиль
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Ахли
1 : 2
28.11.2026
Аль-Духаиль
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Духаиль
1 : 2
20.11.2026
Катар СК
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Гарафа
1 : 2
07.11.2026
Аль-Духаиль
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Духаиль
3 : 1
31.10.2026
Аль-Вакра
Катар. Лига звезд, 7 тур
Аль-Духаиль
3 : 1
24.10.2026
Лусаил
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