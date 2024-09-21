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Расписание матчей
Катар. Лига звезд
Аль-Духаиль - Аль-Садд
Аль-Духаиль - Аль-Садд: обзор матча 21 сентября 2024
Аль-Духаиль
21.09.2024, суббота, 18:00
Катар. Лига звезд, 5 тур
5 : 1
Завершен
Аль-Садд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Духаиль
1
Салах Закария
ВР
3
Хомам Ахмед
ЛЗ
5
Бассам аль-Рави
ЦЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
8
Эдмилсон Жуниор
ЦЗ
22
Ибраима Бамба
ОП
12
Карим Будиаф
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
18
Луис Альберто
АП
11
Алмоез Али
(К)
ЦФ
14
Майкл Олунга
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Аль-Садд
22
Мешаал Баршам
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
2
Педро Мигель
ЦЗ
4
Мохамед Камара
ОП
8
Матеус Урибе
ОП
5
Тарек Салман
ЦП
13
Абдулла Бадр Аль-Язиди
ЦП
10
Хасан Аль-Хайдос
(К)
ЦФ
11
Giovani
ЦФ
30
Акрам Афиф
ЦФ
19
Рафа Мухика
ЦФ
Главный тренер
Бруну Пинейру
Аль-Духаиль
1
Bautista Burke
ВР
96
Amir Hassan
ВР
18
Султан Аль-Брейк
ЛЗ
27
Mohamed Ayash
ЦЗ
17
A. Alahrak
ЦФ
77
Исмаил Мохаммед
ЦФ
29
Rashid Al Abdulla
ЦФ
25
Mubark Shanan
ЦФ
Аль-Садд
1
Саад Аль-Шиб
ВР
31
Yousef Abdullah Balideh
ВР
37
Ахмед Сухаиль
ЦЗ
66
Abdulrahman Bakri Al-Ameen
ЦЗ
6
Мусаб Ходер
ПЗ
8
Али Асад
ОП
14
Мустафа Машаал
ЦП
27
Ahmed Sayyar
ЦП
17
Кристо
ЦФ
23
A. Hatim
ЦФ
15
Юсуф Абдурисаг
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Закария
3
Ахмед
4
Вериссимо
8
Жуниор
5
аль-Рави
22
Бамба
12
Будиаф
27
Бурижо
18
Альберто
14
Олунга
11
Али
2-2-2-4
22
Баршам
2
Мигель
6
Отавио
4
Камара
8
Урибе
5
Салман
13
Аль-Язиди
19
Мухика
30
Афиф
11
10
Аль-Хайдос
Остались в запасе
Аль-Духаиль
Аль-Садд
1
Bautista Burke
ВР
96
Amir Hassan
ВР
18
Султан Аль-Брейк
ЛЗ
27
Mohamed Ayash
ЦЗ
17
A. Alahrak
ЦФ
77
Исмаил Мохаммед
ЦФ
29
Rashid Al Abdulla
ЦФ
25
Mubark Shanan
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
1
Саад Аль-Шиб
ВР
31
Yousef Abdullah Balideh
ВР
37
Ахмед Сухаиль
ЦЗ
66
Abdulrahman Bakri Al-Ameen
ЦЗ
6
Мусаб Ходер
ПЗ
8
Али Асад
ОП
14
Мустафа Машаал
ЦП
27
Ahmed Sayyar
ЦП
17
Кристо
ЦФ
23
A. Hatim
ЦФ
15
Юсуф Абдурисаг
ЦФ
Главный тренер
Бруну Пинейру
Остались в запасе
1
Bautista Burke
ВР
96
Amir Hassan
ВР
18
Султан Аль-Брейк
ЛЗ
27
Mohamed Ayash
ЦЗ
17
A. Alahrak
ЦФ
77
Исмаил Мохаммед
ЦФ
29
Rashid Al Abdulla
ЦФ
25
Mubark Shanan
ЦФ
Остались в запасе
1
Саад Аль-Шиб
ВР
31
Yousef Abdullah Balideh
ВР
37
Ахмед Сухаиль
ЦЗ
66
Abdulrahman Bakri Al-Ameen
ЦЗ
6
Мусаб Ходер
ПЗ
8
Али Асад
ОП
14
Мустафа Машаал
ЦП
27
Ahmed Sayyar
ЦП
17
Кристо
ЦФ
23
A. Hatim
ЦФ
15
Юсуф Абдурисаг
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Бруну Пинейру
Статистика матча Аль-Духаиль - Аль-Садд
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
7
7
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
3
4
Нарушения
14
8
Офсайды
0
1
Количество передач
590
611
Сейвы
7
2
Точность передач %
88
89
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Матчи команд
Аль-Духаиль
Катар. Лига звезд, 12 тур
Аль-Сайлия
- : -
04.12.2026
Аль-Духаиль
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Ахли
1 : 2
28.11.2026
Аль-Духаиль
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Духаиль
1 : 2
20.11.2026
Катар СК
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Гарафа
1 : 2
07.11.2026
Аль-Духаиль
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Духаиль
3 : 1
31.10.2026
Аль-Вакра
Катар. Лига звезд, 7 тур
Аль-Духаиль
3 : 1
24.10.2026
Лусаил
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 12 тур
Аль-Ахли
- : -
03.12.2026
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Вакра
1 : 0
28.11.2026
Аль-Садд
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Наср
2 : 1
24.11.2026
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Садд
3 : 2
20.11.2026
Лусаил
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Садд
3 : 4
08.11.2026
Аль-Райян
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Садд
0 : 0
02.11.2026
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