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Расписание матчей
Катар. Лига звезд
Аль-Райян - Аль-Вакра
Аль-Райян - Аль-Вакра: обзор матча 22 сентября 2024
Аль-Райян
22.09.2024, воскресенье, 18:00
Катар. Лига звезд, 5 тур
0 : 2
Завершен
Аль-Вакра
8'
Ж. Дала
36'
Рикарду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аль-Райян - Аль-Вакра
88'
Желтая карточка
А. Али Мукхтари
81'
Замена
А. Али Мукхтари
️️️️
A. Assal
Замена
R. Tabata
️️️️
А. Абдулазиз
81'
Замена
A. Al Minhali
️️️️
А. Ахмед
72'
Замена
А. Аль-Рави
️️️️
А. Бенчарки
72'
71'
Замена
N. Al Yazidi
️️️️
Ж. Дала
36'
ГОЛ! 0:2!
Рикарду
Пас отдал
А. Хассан
8'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Дала
Пас отдал
Х. Фатхи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Райян
23
Sami Habib
ВР
13
Андре Амару
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
10
Роджер Гедес
ЛВ
18
Adel Bader Musa
ЦП
21
Ибрахим Аль-Хассан
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
3
Азем Ахмед
ЦП
6
Атем Абдулазиз
(К)
ЦП
11
Габриэль Перейра
ПВ
17
Ашраф Бенчарки
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Аль-Вакра
1
Mohammed Al Bakri
ВР
24
Александр Шольц
ЦЗ
2
Лукас Мендес
(К)
ЦЗ
3
Абделькарим Хассан
ЦЗ
8
Хамди Фатхи
ОП
93
Эсса Лайдуни
ЦП
6
Omar Al-Asad
ЦП
16
Nabil Irfan
ЦП
7
Ayoub Assal
ЦФ
10
Желсон Дала
ЦФ
10
Рикарду
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Аль-Райян
1
Fahad Baker
ВР
20
Амид Мхагна
ЦЗ
55
Мохаммед Салех
ЦЗ
12
Ahmed Al Minhali
ЦЗ
32
Khaled Muftah
ЦП
20
Ali Qadry
ЦП
12
Murad Naji
ЦП
7
Rodrigo Tabata
ЦП
20
Khalid Ali Sabah
ЦП
21
Mohamed Surag
ЦП
9
Tameem Al Abdullah
ЦФ
19
Ахмед Аль-Рави
ЦФ
Аль-Вакра
99
Omair Abdulla Al-Sayed
ВР
99
Omair Abdulla Al-Sayed
ВР
67
Saoud Mubarak
ВР
15
Альмахди Али Мукхтари
ЦЗ
14
Tameem Al Muhaza
ЦЗ
14
Abdel Aziz Mitwali
ЦЗ
21
Халид Мунир Мазид
ЛВ
28
Yousef Elkhatib
ЦП
5
Ahmed Fadel
ЦП
8
Халид Мохаммед
ЦП
19
Jassim Al Zarra
ЦП
20
Nasser Al Yazidi
ЦФ
70
Mohamed Khaled
ЦФ
2-5-2-1
23
13
Амару
5
Гарсия
21
Аль-Хассан
4
де Сар
3
Ахмед
6
Абдулазиз
18
10
Гедес
11
Перейра
17
Бенчарки
3-1-3-3
1
24
Шольц
2
Мендес
3
Хассан
8
Фатхи
93
Лайдуни
6
16
10
Рикарду
10
Дала
7
3
Ахмед
12
12
3
Ахмед
6
Абдулазиз
7
7
6
Абдулазиз
17
Бенчарки
19
Аль-Рави
19
Аль-Рави
17
Бенчарки
7
15
Али Мукхтари
15
Али Мукхтари
7
10
Дала
20
20
10
Дала
Остались в запасе
Аль-Райян
Аль-Вакра
1
Fahad Baker
ВР
20
Амид Мхагна
ЦЗ
55
Мохаммед Салех
ЦЗ
32
Khaled Muftah
ЦП
20
Ali Qadry
ЦП
12
Murad Naji
ЦП
20
Khalid Ali Sabah
ЦП
21
Mohamed Surag
ЦП
9
Tameem Al Abdullah
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
99
Omair Abdulla Al-Sayed
ВР
99
Omair Abdulla Al-Sayed
ВР
67
Saoud Mubarak
ВР
14
Tameem Al Muhaza
ЦЗ
14
Abdel Aziz Mitwali
ЦЗ
28
Yousef Elkhatib
ЦП
5
Ahmed Fadel
ЦП
8
Халид Мохаммед
ЦП
19
Jassim Al Zarra
ЦП
21
Халид Мунир Мазид
ЛВ
70
Mohamed Khaled
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
1
Fahad Baker
ВР
20
Амид Мхагна
ЦЗ
55
Мохаммед Салех
ЦЗ
32
Khaled Muftah
ЦП
20
Ali Qadry
ЦП
12
Murad Naji
ЦП
20
Khalid Ali Sabah
ЦП
21
Mohamed Surag
ЦП
9
Tameem Al Abdullah
ЦФ
Остались в запасе
99
Omair Abdulla Al-Sayed
ВР
99
Omair Abdulla Al-Sayed
ВР
67
Saoud Mubarak
ВР
14
Tameem Al Muhaza
ЦЗ
14
Abdel Aziz Mitwali
ЦЗ
28
Yousef Elkhatib
ЦП
5
Ahmed Fadel
ЦП
8
Халид Мохаммед
ЦП
19
Jassim Al Zarra
ЦП
21
Халид Мунир Мазид
ЛВ
70
Mohamed Khaled
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Аль-Райян - Аль-Вакра
1
Всего ударов по воротам
14
15
Удары в створ
8
6
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
8
6
Нарушения
7
16
Офсайды
1
2
Количество передач
494
393
Сейвы
3
11
Точность передач %
82
78
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
6
8
Матчи команд
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Шамаль
- : -
29.11.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Шахания
3 : 5
21.11.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Садд
3 : 4
08.11.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Араби
0 : 0
31.10.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 7 тур
Аль-Сайлия
1 : 6
23.10.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 6 тур
Аль-Гарафа
0 : 0
18.10.2026
Аль-Райян
Аль-Вакра
Катар. Лига звезд, 12 тур
Катар СК
- : -
05.12.2026
Аль-Вакра
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Вакра
1 : 0
28.11.2026
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Вакра
2 : 3
21.11.2026
Аль-Сайлия
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Вакра
0 : 3
06.11.2026
Аль-Шахания
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Духаиль
3 : 1
31.10.2026
Аль-Вакра
Катар. Лига звезд, 7 тур
Аль-Вакра
3 : 2
24.10.2026
Аль-Араби
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