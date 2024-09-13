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Расписание матчей
Катар. Лига звезд
Аль-Гарафа - Аль-Шамаль
Аль-Гарафа - Аль-Шамаль: обзор матча 13 сентября 2024
Аль-Гарафа
13.09.2024, пятница, 18:00
Катар. Лига звезд, 4 тур
1 : 1
Завершен
Аль-Шамаль
11'
S. Fadlalla (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аль-Гарафа - Аль-Шамаль
90'
+5
Замена
S. Gannan
️️️️
Ю. Бельханда
88'
Замена
M. Awad
️️️️
F. Waad
Замена
F. Díaz
️️️️
А. Аль-Ганехи
87'
86'
Желтая карточка
Б. Бунеджах
79'
Желтая карточка
M. Salem
Замена
R. Boussafi
️️️️
S. Fadlalla
75'
61'
Замена
M. Salem
️️️️
O. Rafik Mohamed
Замена
J. Hamed
️️️️
Родриго
45'
+2
21'
Желтая карточка
F. Waad
11'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
S. Fadlalla
3'
Желтая карточка
Ю. Бельханда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Гарафа
1
Khalifa Ababacar
ВР
13
Фержани Сасси
(К)
ВР
11
A. Surag
ЦЗ
23
S. Fadlalla
ЦЗ
20
Чан Хюн-Су
ЦЗ
4
S. Sano
ЦЗ
23
Ассим Мадибо
ЦП
22
Ахмед Аль-Ганехи
ПВ
17
Флоринел Коман
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Аль-Шамаль
95
Babacar Seck
ВР
3
Younes El Hannach
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
3
Mohammed Al Naimi
ЦЗ
17
Mohamed Musa
ЦЗ
47
Fahad Waad
ЦЗ
6
Омид Эбрахими
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
19
Faisal Mohamed Azadi
ЦП
7
Omar Rafik Mohamed
ЦФ
11
Багдад Бунеджах
(К)
ЦФ
Главный тренер
Нуну Алмейда
Аль-Гарафа
1
Юсеф Хассан
ВР
24
Hamad Majid
ВР
16
Youssef Hassan
ЦЗ
2
A. Yousif
ЦЗ
6
Dame Traore
ЦЗ
12
Hamid Ismail
ЦП
22
Andri Syahputra Sudarmanto
ЦП
25
Ibrahim Tamer Khaled
ЦП
29
Fabricio Díaz
ЦП
25
Мохаммед Мунтари
ЦФ
99
Jamal Hamed
ЦФ
17
R. Boussafi
ЦФ
Аль-Шамаль
30
Oumar Barry
ВР
45
Abdullah El Rady Mohamed
ВР
8
Talal Al-Shila
ЦЗ
2
Mowafak Awad
ЦП
16
Abdulaziz Mohamd Hassan
ЦП
44
Mahdi Salem
ЦП
22
Dokali Al Side
ЦП
9
Nasser Ibrahim
ЦП
17
Мохамед Насер Аль-Манаи
ЦП
33
Ahmed Hagana
ЦП
11
Suhaib Gannan
ЦП
4-1-1-3
1
11
20
Чан Хюн-Су
4
23
23
Мадибо
22
Аль-Ганехи
13
Хоселу
19
Родриго
17
Коман
3-3-2-2
95
3
17
47
3
6
Эбрахими
24
Мурильо
20
Бельханда
19
11
Бунеджах
7
22
Аль-Ганехи
29
29
22
Аль-Ганехи
19
Родриго
99
99
19
Родриго
23
17
17
23
47
2
2
47
7
44
44
7
20
Бельханда
11
11
20
Бельханда
Остались в запасе
Аль-Гарафа
Аль-Шамаль
1
Юсеф Хассан
ВР
24
Hamad Majid
ВР
16
Youssef Hassan
ЦЗ
2
A. Yousif
ЦЗ
6
Dame Traore
ЦЗ
12
Hamid Ismail
ЦП
22
Andri Syahputra Sudarmanto
ЦП
25
Ibrahim Tamer Khaled
ЦП
25
Мохаммед Мунтари
ЦФ
30
Oumar Barry
ВР
45
Abdullah El Rady Mohamed
ВР
8
Talal Al-Shila
ЦЗ
16
Abdulaziz Mohamd Hassan
ЦП
22
Dokali Al Side
ЦП
9
Nasser Ibrahim
ЦП
17
Мохамед Насер Аль-Манаи
ЦП
33
Ahmed Hagana
ЦП
Главный тренер
Нуну Алмейда
Остались в запасе
1
Юсеф Хассан
ВР
24
Hamad Majid
ВР
16
Youssef Hassan
ЦЗ
2
A. Yousif
ЦЗ
6
Dame Traore
ЦЗ
12
Hamid Ismail
ЦП
22
Andri Syahputra Sudarmanto
ЦП
25
Ibrahim Tamer Khaled
ЦП
25
Мохаммед Мунтари
ЦФ
Остались в запасе
30
Oumar Barry
ВР
45
Abdullah El Rady Mohamed
ВР
8
Talal Al-Shila
ЦЗ
16
Abdulaziz Mohamd Hassan
ЦП
22
Dokali Al Side
ЦП
9
Nasser Ibrahim
ЦП
17
Мохамед Насер Аль-Манаи
ЦП
33
Ahmed Hagana
ЦП
Главный тренер
Нуну Алмейда
Статистика матча Аль-Гарафа - Аль-Шамаль
4
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
6
6
Нарушения
14
16
Офсайды
3
3
Количество передач
548
311
Сейвы
4
6
Точность передач %
85
76
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
7
4
Матчи команд
Аль-Гарафа
Катар. Лига звезд, 12 тур
Аль-Шахания
- : -
04.12.2026
Аль-Гарафа
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Сайлия
0 : 2
27.11.2026
Аль-Гарафа
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Кува Аль-Джавия
2 : 1
23.11.2026
Аль-Гарафа
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Гарафа
3 : 2
20.11.2026
Аль-Араби
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Гарафа
1 : 2
07.11.2026
Аль-Духаиль
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Гарафа
0 : 5
02.11.2026
Аль-Кадисия
Аль-Шамаль
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Шамаль
- : -
29.11.2026
Аль-Райян
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Шамаль
3 : 2
23.11.2026
Аль-Ахли
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Ахли
1 : 1
19.11.2026
Аль-Шамаль
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Шамаль
5 : 0
07.11.2026
Аль-Сайлия
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Эстегляль
1 : 0
03.11.2026
Аль-Шамаль
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Садд
4 : 1
30.10.2026
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