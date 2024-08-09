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Расписание матчей
Катар. Лига звезд
Аль-Райян - Умм-Салаль
Аль-Райян - Умм-Салаль: обзор матча 09 августа 2024
Аль-Райян
09.08.2024, пятница, 18:30
Катар. Лига звезд, 1 тур
3 : 1
Завершен
Умм-Салаль
63'
А. Ахмед
90+7'
E. Essien (АГ)
90+10'
Г. Перейра
89'
У. Таннан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аль-Райян - Умм-Салаль
ГОЛ! 3:1!
Г. Перейра
Пас отдал
R. Tabata
90'
+10
90'
+7
Желтая карточка
M. Louadni
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
E. Essien
90'
+7
Замена
️️️️
Т. Мендес
90'
+4
Замена
A. Al Minhali
️️️️
А. Ахмед
90'
89'
ГОЛ! 1:1!
У. Таннан
Пас отдал
A. Mance
88'
Замена
A. El Sayed
️️️️
K. Al Zereiqi
75'
Замена
O. Alawi
️️️️
К. Горре
74'
Замена
A. Afif
️️️️
O. Yahya
Пенальти не реализован!
Р. Гедес
70'
ГОЛ! 1:0!
А. Ахмед
Пас отдал
Г. Перейра
63'
Желтая карточка
Ж. де Сар
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Райян
1
Fahad Baker
ВР
13
Андре Амару
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
10
Роджер Гедес
ЛВ
23
Тиаго Мендес
ОП
12
Murad Naji
ЦП
20
Khalid Ali Sabah
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
3
Азем Ахмед
ЦП
11
Габриэль Перейра
ПВ
19
Родриго
(К)
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Умм-Салаль
23
Landing Badji
ВР
15
Marwan Louadni
ЦЗ
22
Edidiong Essien
ЦЗ
2
Omar Yahya
ЦЗ
12
Khaled Al Zereiqi
ЦЗ
19
Naïm Laidouni
ЦЗ
22
Victor Lekhal
(К)
ЦП
18
Adel Al Sulimane
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
9
Antonio Mance
ЦФ
11
Кенжи Горре
ЦФ
Главный тренер
Патрис Картерон
Аль-Райян
30
Fahad Al Qesaimi
ВР
23
Sami Habib
ВР
20
Амид Мхагна
ЦЗ
12
Ahmed Al Minhali
ЦЗ
6
Атем Абдулазиз
ЦП
20
Ali Qadry
ЦП
25
Mostafa Abouelela
ЦП
18
Adel Bader Musa
ЦП
7
Rodrigo Tabata
ЦП
16
Abdulrahman Al Harazi
ЦП
21
Mohamed Surag
ЦП
9
Tameem Al Abdullah
ЦФ
Умм-Салаль
13
Louay Shreif Ashour
ВР
30
Jehad Mohammad
ВР
20
Ali Afif
ЦЗ
21
Khalaf Saad
ЦЗ
14
Khaled Mansour
ЦП
23
Ahmed El Sayed
ЦП
14
Abdelrahman Raafat
ЦП
9
Nasser Ibrahim
ЦП
10
Othman Alawi
ЦП
3
Sayed Issa
ЦФ
18
Abdallah Khaled Sheikh
ЦФ
2-1-4-2-1
1
13
Амару
5
Гарсия
23
Мендес
12
4
де Сар
3
Ахмед
20
10
Гедес
11
Перейра
19
Родриго
3-2-2-1-2
23
2
12
19
15
22
22
18
6
Таннан
11
Горре
9
3
Ахмед
12
12
3
Ахмед
2
20
20
2
12
23
23
12
11
Горре
10
10
11
Горре
Остались в запасе
Аль-Райян
Умм-Салаль
30
Fahad Al Qesaimi
ВР
23
Sami Habib
ВР
20
Амид Мхагна
ЦЗ
6
Атем Абдулазиз
ЦП
20
Ali Qadry
ЦП
25
Mostafa Abouelela
ЦП
18
Adel Bader Musa
ЦП
7
Rodrigo Tabata
ЦП
16
Abdulrahman Al Harazi
ЦП
21
Mohamed Surag
ЦП
9
Tameem Al Abdullah
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
13
Louay Shreif Ashour
ВР
30
Jehad Mohammad
ВР
21
Khalaf Saad
ЦЗ
14
Khaled Mansour
ЦП
14
Abdelrahman Raafat
ЦП
9
Nasser Ibrahim
ЦП
3
Sayed Issa
ЦФ
18
Abdallah Khaled Sheikh
ЦФ
Главный тренер
Патрис Картерон
Остались в запасе
30
Fahad Al Qesaimi
ВР
23
Sami Habib
ВР
20
Амид Мхагна
ЦЗ
6
Атем Абдулазиз
ЦП
20
Ali Qadry
ЦП
25
Mostafa Abouelela
ЦП
18
Adel Bader Musa
ЦП
7
Rodrigo Tabata
ЦП
16
Abdulrahman Al Harazi
ЦП
21
Mohamed Surag
ЦП
9
Tameem Al Abdullah
ЦФ
Остались в запасе
13
Louay Shreif Ashour
ВР
30
Jehad Mohammad
ВР
21
Khalaf Saad
ЦЗ
14
Khaled Mansour
ЦП
14
Abdelrahman Raafat
ЦП
9
Nasser Ibrahim
ЦП
3
Sayed Issa
ЦФ
18
Abdallah Khaled Sheikh
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Патрис Картерон
Статистика матча Аль-Райян - Умм-Салаль
1
1
Всего ударов по воротам
19
8
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
5
Нарушения
11
11
Офсайды
1
0
Количество передач
559
336
Сейвы
2
5
Точность передач %
86
79
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
11
3
Матчи команд
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Шамаль
- : -
29.11.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Шахания
3 : 5
21.11.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Садд
3 : 4
08.11.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Араби
0 : 0
31.10.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 7 тур
Аль-Сайлия
1 : 6
23.10.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 6 тур
Аль-Гарафа
0 : 0
18.10.2026
Аль-Райян
Умм-Салаль
Катар. Лига звезд, 22 тур
Умм-Салаль
1 : 3
27.04.2026
Аль-Ахли
Катар. Лига звезд, 21 тур
Аль-Райян
3 : 0
08.04.2026
Умм-Салаль
Катар. Лига звезд, 20 тур
Аль-Шамаль
3 : 2
04.04.2026
Умм-Салаль
Катар. Лига звезд, 19 тур
Умм-Салаль
0 : 0
18.03.2026
Катар СК
Катар. Лига звезд, 18 тур
Аль-Садд
1 : 4
13.03.2026
Умм-Салаль
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