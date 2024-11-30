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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Мюнхен 1860 - Ганза
Мюнхен 1860 - Ганза: обзор матча 30 ноября 2024
Мюнхен 1860
30.11.2024, суббота, 16:00
Германия. Третья Лига, 16 тур
1 : 2
Завершен
Ганза
6'
M. Frey
52'
А. Россипал
81'
С. Хауген (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мюнхен 1860 - Ганза
90'
+2
Желтая карточка
A. Jonjić
88'
Замена
A. Jonjić
️️️️
C. Kinsombi
88'
Замена
K. Samuel Manu
️️️️
С. Хауген
Замена
R. Ott
️️️️
M. Frey
84'
82'
Замена
Я. Мейдр
️️️️
N. Neidhart
81'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
С. Хауген
Замена
T. Kloss
️️️️
J. Guttau
75'
Замена
L. Kwadwo
️️️️
F. Bähr
75'
Замена
С. Козуки
️️️️
П. Хобш
62'
Желтая карточка
M. Reinthaler
60'
52'
ГОЛ! 1:1!
А. Россипал
Пас отдал
M. Schuster
50'
Желтая карточка
C. Kinsombi
Желтая карточка
M. Wolfram
48'
39'
Желтая карточка
А. Гюрлеен
30'
Желтая карточка
N. Neidhart
24'
Желтая карточка
С. Хауген
22'
Замена
C. Kinsombi
️️️️
А. Лебе
Желтая карточка
F. Bähr
14'
ГОЛ! 1:0!
M. Frey
Пас отдал
T. Deniz
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мюнхен 1860
1
Marco Hiller
ВР
2
Lukas Reich
ЦЗ
37
Рафаэль Шифферль
ЦЗ
16
Max Reinthaler
ЦЗ
39
Florian Bähr
ЦЗ
17
Morris Schröter
ЦЗ
36
Tunay Deniz
ЦП
17
Julian Guttau
ЦП
30
Maximilian Wolfram
ЦФ
37
Marlon Frey
ЦФ
34
Патрик Хобш
ЦФ
Главный тренер
Маркус Каучински
Ганза
32
Бенжамин Уфофф
ВР
19
Александер Россипал
ЛЗ
29
Felix Ruschke
ЦЗ
23
Franz Pfanne
ЦЗ
15
Ахмет Гюрлеен
ЦЗ
24
Дарио Гебур
ЦЗ
5
Marco Schuster
ЦП
10
Адриен Лебе
АП
9
Сигурд Хауген
ЦФ
20
Ryan Don Naderi
ЦФ
7
Nico Neidhart
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
Мюнхен 1860
11
Rene Vollath
ВР
4
Sean Dulic
ЦЗ
18
Tim Kloss
ЦП
22
Mike Gevorgyan
ЦП
41
Соичиро Козуки
ПВ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
27
Raphael Ott
ЦФ
7
Eliot Muteba
ЦФ
21
Leroy Kwadwo
ЦФ
Ганза
25
Philipp Mickel Klewin
ВР
4
Дамиан Россбах
ЦЗ
7
Christian Kinsombi
ЦЗ
19
Ян Мейдр
ПЗ
42
Benno Dietze
ЦП
6
Jonas Dirkner
ЦП
2
King Samuel Manu
ЦП
44
Tim Krohn
ЦФ
11
Antonio Jonjić
ЦФ
3-2-2-3
1
16
39
17
37
Шифферль
2
36
17
34
Хобш
37
30
3-2-1-1-3
32
Уфофф
23
15
Гюрлеен
24
Гебур
29
19
Россипал
5
10
Лебе
7
20
9
Хауген
17
18
18
17
34
Хобш
41
Козуки
41
Козуки
34
Хобш
37
27
27
37
39
21
21
39
10
Лебе
7
7
10
Лебе
7
19
Мейдр
19
Мейдр
7
9
Хауген
2
2
9
Хауген
11
11
Остались в запасе
Мюнхен 1860
Ганза
11
Rene Vollath
ВР
4
Sean Dulic
ЦЗ
22
Mike Gevorgyan
ЦП
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
7
Eliot Muteba
ЦФ
Главный тренер
Маркус Каучински
25
Philipp Mickel Klewin
ВР
4
Дамиан Россбах
ЦЗ
42
Benno Dietze
ЦП
6
Jonas Dirkner
ЦП
44
Tim Krohn
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
Остались в запасе
11
Rene Vollath
ВР
4
Sean Dulic
ЦЗ
22
Mike Gevorgyan
ЦП
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
7
Eliot Muteba
ЦФ
Остались в запасе
25
Philipp Mickel Klewin
ВР
4
Дамиан Россбах
ЦЗ
42
Benno Dietze
ЦП
6
Jonas Dirkner
ЦП
44
Tim Krohn
ЦФ
Главный тренер
Маркус Каучински
Главный тренер
Алоис Шварц
Статистика матча Мюнхен 1860 - Ганза
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 38 тур
Ферль
3 : 0
16.05.2026
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 37 тур
Мюнхен 1860
1 : 2
09.05.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 36 тур
Швайнфурт 05
1 : 1
02.05.2026
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 35 тур
Мюнхен 1860
3 : 2
25.04.2026
Ульм 1846
Германия. Третья Лига, 34 тур
Саарбрюккен
0 : 0
18.04.2026
Мюнхен 1860
Ганза
Германия. Третья Лига, 16 тур
Фортуна
- : -
05.12.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 15 тур
Ганза
2 : 0
27.11.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 14 тур
Дуйсбург
2 : 0
22.11.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ганза
3 : 0
07.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ян Регенсбург
2 : 1
31.10.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Главный судья:
Yannick Rupert, Germany
Стадион:
Грюнвальдер
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