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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Мюнхен 1860 - Вальдхоф Мангейм
Мюнхен 1860 - Вальдхоф Мангейм: обзор матча 09 ноября 2024
Мюнхен 1860
09.11.2024, суббота, 16:00
Германия. Третья Лига, 14 тур
3 : 0
Завершен
Вальдхоф Мангейм
51'
J. Guttau
66'
T. Deniz
83'
M. Wolfram
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мюнхен 1860 - Вальдхоф Мангейм
Замена
R. Ott
️️️️
T. Deniz
87'
Замена
Ф. Шуберт
️️️️
С. Козуки
84'
Замена
M. Frey
️️️️
J. Guttau
84'
ГОЛ! 3:0!
M. Wolfram
Пас отдал
T. Deniz
83'
Желтая карточка
T. Deniz
81'
75'
Замена
M. Kobylanski
️️️️
Р. Бенателли
Замена
M. Wolfram
️️️️
M. Schröter
71'
Замена
Д. Филипп
️️️️
П. Хобш
71'
70'
Желтая карточка
J. Sietan
ГОЛ! 2:0!
T. Deniz
Пас отдал
П. Хобш
66'
62'
Замена
К. Аразе
️️️️
S. Voelcke
ГОЛ! 1:0!
J. Guttau
Пас отдал
F. Bähr
51'
32'
Желтая карточка
Л. Клюнтер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мюнхен 1860
1
Marco Hiller
ВР
2
Lukas Reich
ЦЗ
4
Jesper Verlaat
ЦЗ
16
Max Reinthaler
ЦЗ
39
Florian Bähr
ЦЗ
17
Morris Schröter
ЦЗ
5
Торе Якобсен
ОП
36
Tunay Deniz
ЦП
17
Julian Guttau
ЦП
41
Соичиро Козуки
ПВ
34
Патрик Хобш
ЦФ
Главный тренер
Маркус Каучински
Вальдхоф Мангейм
2
Sascha Voelcke
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
21
Юлиан Рикман
ЦП
22
Janne Sietan
ЦП
11
Рико Бенателли
ЦП
7
Никлас Шипноски
ПВ
1
Jan-Christoph Bartels
ЦФ
8
Maximilian Thalhammer
ЦФ
13
Терренс Бойд
ЦФ
21
Marcel Seegert
ЦФ
Главный тренер
Бернхард Трарес
Мюнхен 1860
11
Rene Vollath
ВР
37
Рафаэль Шифферль
ЦЗ
18
Tim Kloss
ЦП
8
Давид Филипп
АП
2
Tim Danhof
ЦФ
37
Marlon Frey
ЦФ
27
Raphael Ott
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
30
Maximilian Wolfram
ЦФ
Вальдхоф Мангейм
27
Malwin Zok
ВР
34
Malwin Zok
ВР
42
Manuel Braun
ЦЗ
3
Manuel Braun
ЦЗ
18
Seyhan Yigit
ЦЗ
29
Адриан Файн
ОП
6
Niklas Hoffmann
ЦП
36
Кельвин Аразе
ЦФ
18
M. Kobylanski
ЦФ
33
Arlind Rexhepi
ЦФ
7
Kennedy Okpala
ЦФ
3-3-2-1-1
1
16
39
17
4
5
Якобсен
2
36
17
41
Козуки
34
Хобш
3-3-1-4
41
Матрисиани
2
24
Клюнтер
21
Рикман
22
11
Бенателли
7
Шипноски
21
13
Бойд
8
1
34
Хобш
8
Филипп
8
Филипп
34
Хобш
17
37
37
17
36
27
27
36
41
Козуки
10
Шуберт
10
Шуберт
41
Козуки
17
30
30
17
2
36
Аразе
36
Аразе
2
11
Бенателли
18
18
11
Бенателли
Остались в запасе
Мюнхен 1860
Вальдхоф Мангейм
11
Rene Vollath
ВР
37
Рафаэль Шифферль
ЦЗ
18
Tim Kloss
ЦП
2
Tim Danhof
ЦФ
Главный тренер
Маркус Каучински
27
Malwin Zok
ВР
34
Malwin Zok
ВР
42
Manuel Braun
ЦЗ
3
Manuel Braun
ЦЗ
18
Seyhan Yigit
ЦЗ
29
Адриан Файн
ОП
6
Niklas Hoffmann
ЦП
33
Arlind Rexhepi
ЦФ
7
Kennedy Okpala
ЦФ
Главный тренер
Бернхард Трарес
Остались в запасе
11
Rene Vollath
ВР
37
Рафаэль Шифферль
ЦЗ
18
Tim Kloss
ЦП
2
Tim Danhof
ЦФ
Остались в запасе
27
Malwin Zok
ВР
34
Malwin Zok
ВР
42
Manuel Braun
ЦЗ
3
Manuel Braun
ЦЗ
18
Seyhan Yigit
ЦЗ
29
Адриан Файн
ОП
6
Niklas Hoffmann
ЦП
33
Arlind Rexhepi
ЦФ
7
Kennedy Okpala
ЦФ
Главный тренер
Маркус Каучински
Главный тренер
Бернхард Трарес
Статистика матча Мюнхен 1860 - Вальдхоф Мангейм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 38 тур
Ферль
3 : 0
16.05.2026
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 37 тур
Мюнхен 1860
1 : 2
09.05.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 36 тур
Швайнфурт 05
1 : 1
02.05.2026
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 35 тур
Мюнхен 1860
3 : 2
25.04.2026
Ульм 1846
Германия. Третья Лига, 34 тур
Саарбрюккен
0 : 0
18.04.2026
Мюнхен 1860
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 16 тур
Дуйсбург
- : -
04.12.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вальдхоф Мангейм
1 : 1
28.11.2026
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 14 тур
Алемания
3 : 0
21.11.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 13 тур
Вальдхоф Мангейм
2 : 1
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Саарбрюккен
2 : 1
01.11.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 11 тур
Вальдхоф Мангейм
4 : 1
25.10.2026
Хоффенхайм II
Информация о матче
Главный судья:
Nico Fuchs, Germany
Стадион:
Грюнвальдер
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Мюнхен 1860
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