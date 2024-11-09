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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Зандхаузен - Алемания
Зандхаузен - Алемания: обзор матча 09 ноября 2024
Зандхаузен
09.11.2024, суббота, 16:00
Германия. Третья Лига, 14 тур
4 : 0
Завершен
Алемания
39'
L. Wolf
62'
D. Otto
85'
D. Baumann
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зандхаузен - Алемания
ГОЛ! 3:0!
D. Baumann
85'
Замена
C. Ehlich
️️️️
J. Carls
78'
Замена
П. Грайль
️️️️
Б. Халими
78'
Желтая карточка
J. Lorch
68'
66'
Желтая карточка
B. Baxter Bahn
64'
Желтая карточка
K. Goden
ГОЛ! 2:0!
D. Otto
Пас отдал
С. Штольце
62'
60'
Замена
N. Winter
️️️️
F. Heister
60'
Замена
A. Bakhat
️️️️
T. Topken
Замена
A. Fuchs
️️️️
M. Schikora
54'
46'
Замена
K. Goden
️️️️
Я. Румпф
ГОЛ! 1:0!
L. Wolf
Пас отдал
E. Iwe
39'
Замена
D. Otto
️️️️
R. Meier
29'
Желтая карточка
M. Schikora
9'
3'
Красная карточка
Д. Гаудино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зандхаузен
21
Marco Schikora
ЦЗ
26
Jakob Lewald
ЦЗ
6
Jeremias Lorch
ЦП
14
Emmanuel Iwe
ЦП
11
Бесар Халими
ЦП
21
Lucas Wolf
ЦП
22
Себастьян Штольце
ПВ
26
Jonas Carls
ЦФ
22
Timo Königsmann
ЦФ
13
Richard Meier
ЦФ
30
Dominic Baumann
ЦФ
Алемания
23
Элиас Берднер
ВР
15
Mika Timothy Hanraths
ЦЗ
13
Ян-Лука Румпф
ЦЗ
23
Soufian El-Faouzi
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
7
Lukas Scepanik
ЦФ
22
Thilo Topken
ЦФ
5
Saša Strujić
ЦФ
8
Bentley Baxter Bahn
ЦФ
19
Florian Heister
ЦФ
25
Lamar Yarbrough
ЦФ
Главный тренер
Хайнер Бакхаус
Зандхаузен
35
Dennis Gorka
ВР
2
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
16
Niklas Kreuzer
ЦЗ
3
Christoph Ehlich
ЦЗ
8
Alexander Fuchs
ЦП
18
Патрик Грайль
АП
15
Alexander Mühling
ЦФ
10
D. Otto
ЦФ
7
Stanislav Fehler
ЦФ
Алемания
1
Марсель Йохнен
ВР
3
Salomon Patrick Amougou Nkoa
ЦЗ
30
Nils Winter
ЦЗ
11
Kevin Goden
ЦЗ
4
Felix Meyer
ЦЗ
16
Ulrich Bapoh
ЦП
6
Frederic Baum
ЦП
21
Anton Heinz
ЦФ
18
Anas Bakhat
ЦФ
2-4-1-4
21
26
6
11
Халими
21
14
22
Штольце
26
30
13
22
2-2-5
23
Берднер
15
13
Румпф
23
10
Гаудино
22
25
19
8
5
26
3
3
26
21
8
8
21
11
Халими
18
Грайль
18
Грайль
11
Халими
13
10
10
13
19
30
30
19
13
Румпф
11
11
13
Румпф
22
18
18
22
Остались в запасе
Зандхаузен
Алемания
35
Dennis Gorka
ВР
2
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
16
Niklas Kreuzer
ЦЗ
15
Alexander Mühling
ЦФ
7
Stanislav Fehler
ЦФ
1
Марсель Йохнен
ВР
3
Salomon Patrick Amougou Nkoa
ЦЗ
4
Felix Meyer
ЦЗ
16
Ulrich Bapoh
ЦП
6
Frederic Baum
ЦП
21
Anton Heinz
ЦФ
Главный тренер
Хайнер Бакхаус
Остались в запасе
35
Dennis Gorka
ВР
2
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
16
Niklas Kreuzer
ЦЗ
15
Alexander Mühling
ЦФ
7
Stanislav Fehler
ЦФ
Остались в запасе
1
Марсель Йохнен
ВР
3
Salomon Patrick Amougou Nkoa
ЦЗ
4
Felix Meyer
ЦЗ
16
Ulrich Bapoh
ЦП
6
Frederic Baum
ЦП
21
Anton Heinz
ЦФ
Главный тренер
Хайнер Бакхаус
Статистика матча Зандхаузен - Алемания
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Зандхаузен
Германия. Кубок, 1 раунд
Зандхаузен
2 : 4
16.08.2025
РБ Лейпциг
Германия. Третья Лига, 38 тур
Зандхаузен
0 : 4
17.05.2025
Виктория
Германия. Третья Лига, 37 тур
Эрцгебирге
2 : 3
10.05.2025
Зандхаузен
Германия. Третья Лига, 36 тур
Зандхаузен
0 : 3
03.05.2025
Ганза
Германия. Третья Лига, 35 тур
Динамо Дрезден
2 : 1
26.04.2025
Зандхаузен
Алемания
Германия. Третья Лига, 16 тур
Алемания
- : -
06.12.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 15 тур
Саарбрюккен
0 : 1
28.11.2026
Алемания
Германия. Третья Лига, 14 тур
Алемания
3 : 0
21.11.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 13 тур
Рот-Вайсс
1 : 0
07.11.2026
Алемания
Германия. Третья Лига, 12 тур
Алемания
2 : 1
01.11.2026
Пройссен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Штутгарт II
1 : 2
24.10.2026
Алемания
Информация о матче
Главный судья:
Lukas Benen, Germany
Стадион:
BWT-Stadion am Hardtwald, Sandhausen
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