Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Эрцгебирге - Рот-Вайсс
Эрцгебирге - Рот-Вайсс: обзор матча 10 ноября 2024
Эрцгебирге
10.11.2024, воскресенье, 18:30
Германия. Третья Лига, 14 тур
2 : 1
Завершен
Рот-Вайсс
13'
P. Fallmann
44'
M. Stefaniak
90+4'
A. Arslan
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эрцгебирге - Рот-Вайсс
90'
+4
Вторая желтая
L. Brumme
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
A. Arslan
90'
+1
Желтая карточка
L. Brumme
Желтая карточка
S. Nkansah
86'
Замена
Д. Фабиш
️️️️
A. Loune
84'
Замена
O. Sijarić
️️️️
M. Stefaniak
84'
81'
Замена
J. Boyamba
️️️️
K. Owusu Aninkorah Meisel
Замена
S. Seitz
️️️️
M. Clausen
79'
72'
Желтая карточка
М. Шульц
71'
Замена
М. Винцгеймер
️️️️
L. Vonić
Замена
M. Burghardt
️️️️
P. Fallmann
61'
Желтая карточка
P. Fallmann
51'
46'
Замена
Т. Айсфельд
️️️️
E. Voufack
ГОЛ! 2:0!
M. Stefaniak
Пас отдал
P. Fallmann
44'
Желтая карточка
A. Loune
36'
Желтая карточка
M. Stefaniak
31'
ГОЛ! 1:0!
P. Fallmann
Пас отдал
M. Bar
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эрцгебирге
1
Martin Männel
ВР
28
Pascal Fallmann
ЦЗ
24
Steffen Nkansah
ЦЗ
26
Kilian Jakob
ЦЗ
30
Ali Loune
ЦП
21
Mika Clausen
ЦП
13
E. Majetschak
ЦФ
20
Mirnes Pepic
ЦФ
14
Borys Tashchy
ЦФ
34
Marvin Stefaniak
ЦФ
15
M. Bar
ЦФ
Главный тренер
Йенс Хартель
Рот-Вайсс
23
José-Enrique Ríos Alonso
ЦЗ
4
Михаэль Шульц
ЦЗ
19
Eric Voufack
ЦЗ
14
Lucas Brumme
ЦЗ
7
Ramien Safi
ЦП
26
Торбен Мюзель
АП
31
Kelsey Owusu Aninkorah Meisel
ЦФ
79
Leonardo Vonić
ЦФ
70
Ahmet Arslan
ЦФ
33
Tobias Kraulich
ЦФ
1
Jakob Golz
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Эрцгебирге
22
Louis Lord
ВР
46
Tim Hoffmann
ЦЗ
19
Linus Rosenlöcher
ЦЗ
21
Maxim Burghardt
ЦЗ
23
Anthony Barylla
ЦЗ
20
Джона Фабиш
ЦП
7
Sean Seitz
ЦП
45
Omar Sijarić
ЦП
9
Ricky Bornschein
ЦФ
Рот-Вайсс
35
Felix Wienand
ВР
16
Mustafa Kourouma
ЦЗ
39
Gianluca Swajkowski
ЦЗ
7
Робби Д'Хез
ПЗ
10
Томас Айсфельд
ЦП
28
Tom Moustier
ЦП
8
J. Kaparos
ЦФ
22
J. Boyamba
ЦФ
25
Мануэль Винцгеймер
ЦФ
3-2-5
1
28
24
26
30
21
20
15
34
14
13
4-1-1-5
4
Шульц
19
14
23
7
26
Мюзель
31
1
33
70
79
28
21
21
28
30
20
Фабиш
20
Фабиш
30
21
7
7
21
34
45
45
34
19
10
Айсфельд
10
Айсфельд
19
31
22
22
31
79
25
Винцгеймер
25
Винцгеймер
79
Остались в запасе
Эрцгебирге
Рот-Вайсс
22
Louis Lord
ВР
46
Tim Hoffmann
ЦЗ
19
Linus Rosenlöcher
ЦЗ
23
Anthony Barylla
ЦЗ
9
Ricky Bornschein
ЦФ
Главный тренер
Йенс Хартель
35
Felix Wienand
ВР
16
Mustafa Kourouma
ЦЗ
39
Gianluca Swajkowski
ЦЗ
7
Робби Д'Хез
ПЗ
28
Tom Moustier
ЦП
8
J. Kaparos
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Остались в запасе
22
Louis Lord
ВР
46
Tim Hoffmann
ЦЗ
19
Linus Rosenlöcher
ЦЗ
23
Anthony Barylla
ЦЗ
9
Ricky Bornschein
ЦФ
Остались в запасе
35
Felix Wienand
ВР
16
Mustafa Kourouma
ЦЗ
39
Gianluca Swajkowski
ЦЗ
7
Робби Д'Хез
ПЗ
28
Tom Moustier
ЦП
8
J. Kaparos
ЦФ
Главный тренер
Йенс Хартель
Главный тренер
Уве Кошинат
Статистика матча Эрцгебирге - Рот-Вайсс
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Эрцгебирге
Германия. Третья Лига, 38 тур
Швайнфурт 05
2 : 4
16.05.2026
Эрцгебирге
Германия. Третья Лига, 37 тур
Эрцгебирге
0 : 0
08.05.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 36 тур
Ингольштадт
3 : 5
03.05.2026
Эрцгебирге
Германия. Третья Лига, 35 тур
Эрцгебирге
2 : 2
25.04.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 34 тур
Штутгарт II
2 : 2
19.04.2026
Эрцгебирге
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 16 тур
Меппен
- : -
05.12.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 15 тур
Рот-Вайсс
2 : 0
28.11.2026
Хоффенхайм II
Германия. Третья Лига, 14 тур
Ферль
0 : 3
21.11.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 13 тур
Рот-Вайсс
1 : 0
07.11.2026
Алемания
Германия. Третья Лига, 12 тур
Сонненхоф Гросаспах
0 : 1
01.11.2026
Рот-Вайсс
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Веллер
(Оснабрюк)
Стадион:
Эрцгебиргштадион
Новости команд
Все
Эрцгебирге
Рот-Вайсс
Кубок Германии: шансы «Рот-Вайсс Эссен» и «РБ Лейпциг» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Эрцгебирге» из второй Бундеслиги летом отказался подписывать Шапи
2021.09.11 14:38
1
Дерби двух «Боруссий», «РБ Лейпциг» сыграет с «Вольфсбургом» и другие пары 1/4 финала Кубка Германии
2021.02.08 09:34
Кубок Германии. «Байер» вылетел от «Рот-Вайсса», «Боруссия» Д вышла в четвертьфинал
2021.02.03 01:56
«Спартак» поздравил «Эрцгебирге» с возобновлением сезона в Германии
2020.05.08 00:28
2
«Эрцгебирге» из второй Бундеслиги летом отказался подписывать Шапи
2021.09.11 14:38
1
«Спартак» поздравил «Эрцгебирге» с возобновлением сезона в Германии
2020.05.08 00:28
2
Бывший клуб Тедеско ушел на карантин из-за положительного теста на коронавирус
2020.05.05 14:33
«Спартак» подписал меморандум о сотрудничестве с немецким клубом «Эрцгебирге»
2019.11.08 16:46
15
«Спартак» договорился о сотрудничестве с «Эрцгебирге». Москвичи будут отдавать игроков в аренду клубу из второй Бундеслиги
2019.10.15 13:33
25
Кубок Германии: шансы «Рот-Вайсс Эссен» и «РБ Лейпциг» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
Дерби двух «Боруссий», «РБ Лейпциг» сыграет с «Вольфсбургом» и другие пары 1/4 финала Кубка Германии
2021.02.08 09:34
Кубок Германии. «Байер» вылетел от «Рот-Вайсса», «Боруссия» Д вышла в четвертьфинал
2021.02.03 01:56
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+