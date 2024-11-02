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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Эрцгебирге - Саарбрюккен
Эрцгебирге - Саарбрюккен: обзор матча 02 ноября 2024
Эрцгебирге
02.11.2024, суббота, 16:00
Германия. Третья Лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Саарбрюккен
18'
M. Bar
81'
К. Брюнкер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эрцгебирге - Саарбрюккен
90'
Желтая карточка
C. Rizzuto
Желтая карточка
M. Burghardt
87'
Желтая карточка
M. Stefaniak
83'
81'
ГОЛ! 1:1!
К. Брюнкер
Пас отдал
P. Fahrner
76'
Желтая карточка
Д. Бишсель
Замена
O. Sijarić
️️️️
K. Jakob
74'
Замена
M. Clausen
️️️️
B. Tashchy
67'
Замена
R. Bornschein
️️️️
M. Bar
67'
Замена
M. Burghardt
️️️️
P. Fallmann
67'
65'
Желтая карточка
D. Becker
63'
Замена
K. Rabihic
️️️️
R. Neudecker
63'
Замена
Т. Цивейя
️️️️
Э. Кран
63'
Замена
К. Брюнкер
️️️️
P. Schmidt
40'
Замена
М. Мультауп
️️️️
S. Stehle
ГОЛ! 1:0!
M. Bar
Пас отдал
L. Rosenlöcher
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эрцгебирге
1
Martin Männel
ВР
28
Pascal Fallmann
ЦЗ
26
Kilian Jakob
ЦЗ
19
Linus Rosenlöcher
ЦЗ
24
Steffen Nkansah
ЦЗ
30
Ali Loune
ЦП
20
Mirnes Pepic
ЦФ
34
Marvin Stefaniak
ЦФ
14
Borys Tashchy
ЦФ
15
M. Bar
ЦФ
13
E. Majetschak
ЦФ
Главный тренер
Йенс Хартель
Саарбрюккен
13
Филлип Менцель
ВР
4
Dominik Becker
ЦЗ
18
Джоэл Бишсель
ЦЗ
42
Philip Fahrner
ЦЗ
5
Элайджа Кран
ОП
6
Патрик Сонтхаймер
ОП
25
Amine Naifi
ЦП
31
Richard Neudecker
ЦП
7
Calogero Rizzuto
ЦП
9
Simon Stehle
ЦФ
39
Patrick Schmidt
ЦФ
Главный тренер
Рюдигер Зиль
Эрцгебирге
22
Louis Lord
ВР
46
Tim Hoffmann
ЦЗ
21
Maxim Burghardt
ЦЗ
7
Sean Seitz
ЦП
45
Omar Sijarić
ЦП
20
Джона Фабиш
ЦП
21
Mika Clausen
ЦП
9
Ricky Bornschein
ЦФ
18
William Kallenbach
ЦФ
Саарбрюккен
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
23
Тим Цивейя
ЦП
45
Jacopo Sardo
ЦП
19
Себастьян Василиадис
ЦП
11
Маурице Мультауп
ПВ
1
Tim Paterok
ЦФ
10
Julian Günther-Schmidt
ЦФ
10
Kasim Rabihic
ЦФ
9
Кай Брюнкер
ЦФ
4-1-5
1
28
19
24
26
30
34
13
15
14
20
3-2-3-2
13
Менцель
4
18
Бишсель
42
5
Кран
6
Сонтхаймер
25
31
7
39
9
28
21
21
28
26
45
45
26
14
21
21
14
15
9
9
15
5
Кран
23
Цивейя
23
Цивейя
5
Кран
9
11
Мультауп
11
Мультауп
9
31
10
10
31
39
9
Брюнкер
9
Брюнкер
39
Остались в запасе
Эрцгебирге
Саарбрюккен
22
Louis Lord
ВР
46
Tim Hoffmann
ЦЗ
7
Sean Seitz
ЦП
20
Джона Фабиш
ЦП
18
William Kallenbach
ЦФ
Главный тренер
Йенс Хартель
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
45
Jacopo Sardo
ЦП
19
Себастьян Василиадис
ЦП
1
Tim Paterok
ЦФ
10
Julian Günther-Schmidt
ЦФ
Главный тренер
Рюдигер Зиль
Остались в запасе
22
Louis Lord
ВР
46
Tim Hoffmann
ЦЗ
7
Sean Seitz
ЦП
20
Джона Фабиш
ЦП
18
William Kallenbach
ЦФ
Остались в запасе
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
45
Jacopo Sardo
ЦП
19
Себастьян Василиадис
ЦП
1
Tim Paterok
ЦФ
10
Julian Günther-Schmidt
ЦФ
Главный тренер
Йенс Хартель
Главный тренер
Рюдигер Зиль
Статистика матча Эрцгебирге - Саарбрюккен
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Эрцгебирге
Германия. Третья Лига, 38 тур
Швайнфурт 05
2 : 4
16.05.2026
Эрцгебирге
Германия. Третья Лига, 37 тур
Эрцгебирге
0 : 0
08.05.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 36 тур
Ингольштадт
3 : 5
03.05.2026
Эрцгебирге
Германия. Третья Лига, 35 тур
Эрцгебирге
2 : 2
25.04.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 34 тур
Штутгарт II
2 : 2
19.04.2026
Эрцгебирге
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 16 тур
Хоффенхайм II
- : -
06.12.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 15 тур
Саарбрюккен
0 : 1
28.11.2026
Алемания
Германия. Третья Лига, 14 тур
Саарбрюккен
2 : 1
22.11.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 13 тур
Виктория
5 : 3
06.11.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 12 тур
Саарбрюккен
2 : 1
01.11.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 11 тур
Хавелсе
3 : 2
25.10.2026
Саарбрюккен
Информация о матче
Главный судья:
Martin Speckner, Germany
Стадион:
Эрцгебиргштадион
Новости команд
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Эрцгебирге
Саарбрюккен
Определился первый финалист Кубка Германии
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2024.04.03 00:07
В Кубке Германии сформировался уникальный состав полуфиналистов
2024.03.13 14:25
3
Кубок Германии. «Байер» вышел в 1/4 финала, «Айнтрахт» вылетел от команды из 3-й Бундеслиги
2023.12.06 22:33
Мюллер раскритиковал игроков «Баварии» за неуважение к фанатам
2023.11.03 22:49
Кубок Германии. «Бавария» вылетела от клуба 3-й Бундеслиги, пропустив на 96-й минуте (1:2)
2023.11.02 01:00
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